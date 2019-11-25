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    Гуллит: «В финале Евро-1988 сборная СССР играла лучше Нидерландов. Русские не смогли оправиться после гола ван Бастена»

    Бывший игрок сборной Нидерландов Рууд Гуллит заявил, что в финале чемпионата Европы 1988 года сборная СССР играла лучше голландцев.

    «Забавно, но в финале сборная СССР играла лучше нас. Однако мы победили 2:0. На групповом этапе все было наоборот.

    Мы забивали голы в самое подходящее время. Сначала отличился я, потом Марко ван Бастен. Он забил фантастический гол, один из лучших в истории финалов. От такого русские просто не смогли оправиться», – сказал Гуллит.

    По его словам, победа над сборной Германии в полуфинале турнира была важнее, чем финальный матч.

    • На групповом этапе советская команда победила голландцев со счетом 1:0, в финале турнира Нидерланды победили СССР со счетом 2:0.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +131

      david17 19 минут назад

      Сборная ссср играла всегда достойно

      1
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      Рейтинг: +1418

      zabvo9406 30 минут назад

      Смотрел тот матч, даже ушёл с выпускного, наши играли просто *******!!! Не повезло!!!

      0
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      Рейтинг: +35185

      MaxRnD 1 час назад

      Сам-то, если память не изменяет, из оффсайда забил

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