Гуллит: «В финале Евро-1988 сборная СССР играла лучше Нидерландов. Русские не смогли оправиться после гола ван Бастена»

Бывший игрок сборной Нидерландов Рууд Гуллит заявил, что в финале чемпионата Европы 1988 года сборная СССР играла лучше голландцев.
«Забавно, но в финале сборная СССР играла лучше нас. Однако мы победили 2:0. На групповом этапе все было наоборот.
Мы забивали голы в самое подходящее время. Сначала отличился я, потом Марко ван Бастен. Он забил фантастический гол, один из лучших в истории финалов. От такого русские просто не смогли оправиться», – сказал Гуллит.
По его словам, победа над сборной Германии в полуфинале турнира была важнее, чем финальный матч.
- На групповом этапе советская команда победила голландцев со счетом 1:0, в финале турнира Нидерланды победили СССР со счетом 2:0.
Источник: «Р-Спорт»
Дасаев тогда пустил эту банку от ван бастена.. Да ещё и пеналь не забили наши.. Обидный очень матч. Финал всегда обидно проигрывать, но особенно потому что сборная наша была тогда на очень высоком уровне, да и в группе голландцев обыграли... Надежды были очень большие. А Лобановский лучший тренер СССР и постсоветского времени все таки..