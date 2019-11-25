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  • Гуллит: «В финале Евро-1988 сборная СССР играла лучше Нидерландов. Русские не смогли оправиться после гола ван Бастена»

Гуллит: «В финале Евро-1988 сборная СССР играла лучше Нидерландов. Русские не смогли оправиться после гола ван Бастена»

25 ноября 2019, 15:23
12

Бывший игрок сборной Нидерландов Рууд Гуллит заявил, что в финале чемпионата Европы 1988 года сборная СССР играла лучше голландцев.

«Забавно, но в финале сборная СССР играла лучше нас. Однако мы победили 2:0. На групповом этапе все было наоборот.

Мы забивали голы в самое подходящее время. Сначала отличился я, потом Марко ван Бастен. Он забил фантастический гол, один из лучших в истории финалов. От такого русские просто не смогли оправиться», – сказал Гуллит.

По его словам, победа над сборной Германии в полуфинале турнира была важнее, чем финальный матч.

  • На групповом этапе советская команда победила голландцев со счетом 1:0, в финале турнира Нидерланды победили СССР со счетом 2:0.

Источник: «Р-Спорт»
Европа Нидерланды СССР ван Бастен Марко Гуллит Рууд
Комментарии (12)
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MaxRnD
1574685117
Сам-то, если память не изменяет, из оффсайда забил
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zabvo9406
1574687280
Смотрел тот матч, даже ушёл с выпускного, наши играли просто *******!!! Не повезло!!!
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david17
1574687965
Сборная ссср играла всегда достойно
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Zubo
1574692189
А кто-нибудь после такого гола смог бы справиться ??
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alex1951
1574694552
Может он и прав,но нам болелам Союза - эти голы были ,как горькая пилюля,а если учитывать ,что в группе голланцев т рахнули,то в общей победе и не сомневались.... А вот сегодня 2 место - показалось бы сказкой..
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mihail200606
1574705050
голландцы тогда конечно хороши были...
Дасаев тогда пустил эту банку от ван бастена.. Да ещё и пеналь не забили наши.. Обидный очень матч. Финал всегда обидно проигрывать, но особенно потому что сборная наша была тогда на очень высоком уровне, да и в группе голландцев обыграли... Надежды были очень большие. А Лобановский лучший тренер СССР и постсоветского времени все таки..
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mihail200606
1574705250
Постарел..)) а недавно видел какого то игрока в апл, не запомнил фамилию, ну копия гуллит в молодости.. Мочалка такая же на голове)
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Hektor 84
1574706718
Да та сборная пример для подражания. Крутая команда.
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Hektor 84
1574706942
Лобановский был самый крутой тренер. Как при нем играло динамо киев. И главное мог разглядеть талант.
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zigbert
1574772783
Этот гол Ван Бастена запомнится на все времена. Сборная СССР играла на равных с голландцами. Просто не повезло.
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