Гуллит: «В финале Евро-1988 сборная СССР играла лучше Нидерландов. Русские не смогли оправиться после гола ван Бастена»

Бывший игрок сборной Нидерландов Рууд Гуллит заявил, что в финале чемпионата Европы 1988 года сборная СССР играла лучше голландцев.

«Забавно, но в финале сборная СССР играла лучше нас. Однако мы победили 2:0. На групповом этапе все было наоборот.

Мы забивали голы в самое подходящее время. Сначала отличился я, потом Марко ван Бастен. Он забил фантастический гол, один из лучших в истории финалов. От такого русские просто не смогли оправиться», – сказал Гуллит.

По его словам, победа над сборной Германии в полуфинале турнира была важнее, чем финальный матч.