Гуллит: «Очень рискованно публично критиковать своих игроков, как Сарри»

Экс-полузащитник и тренер «Челси» Руд Гуллит заявил, что Маурицио Сарри не стоит публично критиковать игроков клуба.

«Очень рискованно публично критиковать своих игроков, как сделал Сарри на этой неделе. Даже в случае, если знаешь, что прав. Иногда тренеру хочется открыто сказать, что он думает, будь то плохое или хорошее. Если футболисты неправильно поймут открытость тренера, у него появится еще больше проблем.

А чего тренеру особенно не хотелось бы, так это чтобы подобная ситуация освещалась в прессе, как в случае с «Челси». От этого выиграют только пресса», — написал Гуллит в своей авторской колонке.

Ранее Сарри заявил, что в данный момент Эден Азар, скорее, индивидуалист, а не лидер команды. Эден ответил на это следующим образом: «Мне безразлична критика со стороны Сарри, я просто играю в свой футбол. Неважно, что сказал тренер. Просто концентрируюсь на своем футболе и хочу делать все для команды».