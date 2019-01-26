Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гуллит: «Очень рискованно публично критиковать своих игроков, как Сарри»

    Экс-полузащитник и тренер «Челси» Руд Гуллит заявил, что Маурицио Сарри не стоит публично критиковать игроков клуба.

    «Очень рискованно публично критиковать своих игроков, как сделал Сарри на этой неделе. Даже в случае, если знаешь, что прав. Иногда тренеру хочется открыто сказать, что он думает, будь то плохое или хорошее. Если футболисты неправильно поймут открытость тренера, у него появится еще больше проблем.

    А чего тренеру особенно не хотелось бы, так это чтобы подобная ситуация освещалась в прессе, как в случае с «Челси». От этого выиграют только пресса», — написал Гуллит в своей авторской колонке.

    Ранее Сарри заявил, что в данный момент Эден Азар, скорее, индивидуалист, а не лидер команды. Эден ответил на это следующим образом: «Мне безразлична критика со стороны Сарри, я просто играю в свой футбол. Неважно, что сказал тренер. Просто концентрируюсь на своем футболе и хочу делать все для команды».

    • В этом сезоне Азар провел в АПЛ 22 матча, в которых забил 10 голов и 10 результативных передач.
    • Ранее сообщалось, что игрок согласовал пятилетний контракт с «Реалом».
    • В финале Кубка английской лиги «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2019 11:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 января 2019, 16:29

      Публичная критика не всегда доходит до адресата и не даёт нужного эффекта, а наоборот. А тут скорей всего Азар уже навострил лыжи в " Реал"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      .LEON 26 января 2019, 13:58

      мда

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11