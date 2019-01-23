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    Сарри: «Азар – один из лучших в мире, но не лидер»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре полузащитника Эдена Азара.

    «Азар – больше индивидуальный игрок, чем лидер. Он очень важен для нас, конечно, потому что является отличным игроком.

    Он может выиграть матч за две минуты, иногда даже за одну. Азар – один из лучших футболистов в мире, но на данный момент он не лидер», – сказал Сарри.

    • В этом сезоне Азар провел в АПЛ 22 матча, в которых забил 10 голов и 10 результативных передач.
    • Ранее сообщалось, что игрок согласовал пятилетний контракт с «Реалом».

    Источник: Goal.com

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    23.01.2019 19:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +393

      jengais 23 января 2019, 21:00

      Азару надо прислушаться к Сарри и совершенствовать себя все больше и больше

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 января 2019, 19:37

      Похоже для Азара дверь в " Челси" уже открыта на выход...

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