Сарри: «Азар – один из лучших в мире, но не лидер»

Азару надо прислушаться к Сарри и совершенствовать себя все больше и больше
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре полузащитника Эдена Азара.
«Азар – больше индивидуальный игрок, чем лидер. Он очень важен для нас, конечно, потому что является отличным игроком.
Он может выиграть матч за две минуты, иногда даже за одну. Азар – один из лучших футболистов в мире, но на данный момент он не лидер», – сказал Сарри.
- В этом сезоне Азар провел в АПЛ 22 матча, в которых забил 10 голов и 10 результативных передач.
- Ранее сообщалось, что игрок согласовал пятилетний контракт с «Реалом».