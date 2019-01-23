Сарри: «Азар – один из лучших в мире, но не лидер»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился мнением об игре полузащитника Эдена Азара.

«Азар – больше индивидуальный игрок, чем лидер. Он очень важен для нас, конечно, потому что является отличным игроком.

Он может выиграть матч за две минуты, иногда даже за одну. Азар – один из лучших футболистов в мире, но на данный момент он не лидер», – сказал Сарри.