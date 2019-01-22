Okdiario: «Реал согласовал пятилетний контракт с Азаром. Зарплата бельгийца составит 13 миллионов плюс бонусы

«Реал» договорился о предварительном контракте с полузащитником «Челси» Эденом Азаром, сообщает OKDIARIO.
По информации источника, срок соглашения – пять лет. Зарплата бельгийца составит 13 миллионов. Также игрок получит еще 1 миллион в случае победы команды в Примере, 1 миллион, если выиграет «Золотой мяч», и 1,5 миллиона в случае выигрыша Лиги чемпионов.
Мадридцы хотя приобрести Азара этим летом, но не готовы платить более 100 миллионов евро. Ожидается, что первое предложение «Реал» сделает «Челси» в размере 75 миллионов.
- Действующий контракт хавбека с лондонцами истекает летом 2020 года.
- В этом сезоне Азар провел за «Челси» 28 матчей, записав на свой счет 12 голов и 10 результативных передач.
Источник: Okdiario
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