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    Okdiario: «Реал согласовал пятилетний контракт с Азаром. Зарплата бельгийца составит 13 миллионов плюс бонусы

    «Реал» договорился о предварительном контракте с полузащитником «Челси» Эденом Азаром, сообщает OKDIARIO.

    По информации источника, срок соглашения – пять лет. Зарплата бельгийца составит 13 миллионов. Также игрок получит еще 1 миллион в случае победы команды в Примере, 1 миллион, если выиграет «Золотой мяч», и 1,5 миллиона в случае выигрыша Лиги чемпионов.

    Мадридцы хотя приобрести Азара этим летом, но не готовы платить более 100 миллионов евро. Ожидается, что первое предложение «Реал» сделает «Челси» в размере 75 миллионов.

    • Действующий контракт хавбека с лондонцами истекает летом 2020 года.
    • В этом сезоне Азар провел за «Челси» 28 матчей, записав на свой счет 12 голов и 10 результативных передач.

    Источник: Okdiario

    Okdiario - испанское интернет-издание, основанная в сентябре 2015 года журналистом Эдуардо Индой, который до этого работал заместителем редактора газеты El Mundo.

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    22.01.2019 14:59
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 23 января 2019, 13:02

      После ухода Азара Челси о Лиго_чемпионской зоне можно больше не мечтать))

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 22 января 2019, 21:22

      Реал что издевается? Сечин почти в 2 раза больше получает.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > richi 23 января 2019, 10:44

      Сечин на другом уровне играет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17

      turyst 22 января 2019, 18:15

      Говоря об Инде не могу быть дружелюбным и вежливым. Он как унитаз в который сливают политики нужную информацию

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 22 января 2019, 17:53

      Надо багрить его,надоел уже цену себе набивать!!!Взяли Пулишича и Хадсона-Одои надо оставить,а Азар пусть с Куртуа гниет в Мадриде!!!

      6
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 22 января 2019, 17:19

      На др сайтах пишут, что 50 млн и Бейл

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      jengais 22 января 2019, 17:09

      Надо было Челси его прошлым летом продавать, сразу после того как Реал продал Криша, получили бы больше бабок. Сейчас им главное, чтобы Азар бесплатно не ушёл, а Перес ещё тот жук, знает как вертеться надо

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 22 января 2019, 16:19

      если состоится этот трансфер, то для реала это глоток свежего воздуха. азар не дурак и это для него повышение. давно ему уже надо бежать с этого челси.

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > dinar7777dinar 22 января 2019, 16:35

      я думал понижение , челси щас получше выглядят на много XD
      повышении если только в плане бабла)

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > h3LL1k 22 января 2019, 17:34

      ))))) ну ну ! ченси ничего не светит ! а реал уже не первый год набирает обороты после нового года. реал идет 3 сейчас в примере ! а челси проигрывает средненькому арсеналу ! так что я не вижу перспектив оставаться азару в челси !

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      Рейтинг: +12344

      DeStar > h3LL1k 22 января 2019, 18:50

      ну ... челси сейчас выглядит не лучше убитого реала. Да, начал сарри за здравие, а ныне играют на упокой.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > СуперПАВ9 22 января 2019, 21:28

      хахаахаххахахахааххахахахах ! ты че куришь то е - банько? угостишь?

      0
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 22 января 2019, 15:27

      Абрамович вроде выставил Челси на продажу) Правда за 1,5 млрд

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      Рейтинг: +806

      тигрик 22 января 2019, 15:22

      Если будет так я просто буду в шоке от менеджмента Челси...Если продавать то за 200 лямов...Азар должен был бы помочь клубу заработать...странно

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      Рейтинг: +3609

      александр п > тигрик 22 января 2019, 16:28

      Не продашь сейчас ,через год уйдёт даром.

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > александр п 22 января 2019, 16:36

      что правда то правда , если конечно щас не уговорят продлить контракт) это как третий вариант :D

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      Рейтинг: +3609

      александр п > h3LL1k 22 января 2019, 16:44

      Тут чистый бизнес,вопрос только в том потянет ли Челси такую зарплату.

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      Рейтинг: +806

      тигрик > h3LL1k 22 января 2019, 17:16

      Так я о том же, пусть подписал бы контракт и пусть уходит,если хочет...Только так бы и клуб заработал и он оставил бы открытой дверь для себя, если что

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      Рейтинг: +12344

      DeStar > тигрик 22 января 2019, 18:53

      есть логика в твоих словах, но есть и обратка .Уговорить его подписать новый контракт ,равно - убить интерес реала. Нахрена платить за 28 летнего лямов даже 150? это ж не мбаппе по возрасту. Продлит контракт - останется в челси. Уйти летом за бесплатно так вообще неуважение к челси. Оптимальный вариант, уже сейчас челси и реалу договорится о нормальной сумме трансфера, типа 100 млн. Это нормальная цена за игрока такого возраста, и амплуа ( не путать со скилами) потому что азар не мбаппе, не неймар ,и не кейн, он не бомбардир. а они самые дорогие. Так что 100 лямов с таким контрактом - норма. 150 если переподпишет контракт.. но это не мало, игрок года на 3.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 22 января 2019, 15:03

      Что-то уткой потянуло при взгляде на бонусные цифры.

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