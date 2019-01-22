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  • Okdiario: «Реал согласовал пятилетний контракт с Азаром. Зарплата бельгийца составит 13 миллионов плюс бонусы

Okdiario: «Реал согласовал пятилетний контракт с Азаром. Зарплата бельгийца составит 13 миллионов плюс бонусы

22 января 2019, 14:59
22

«Реал» договорился о предварительном контракте с полузащитником «Челси» Эденом Азаром, сообщает OKDIARIO.

По информации источника, срок соглашения – пять лет. Зарплата бельгийца составит 13 миллионов. Также игрок получит еще 1 миллион в случае победы команды в Примере, 1 миллион, если выиграет «Золотой мяч», и 1,5 миллиона в случае выигрыша Лиги чемпионов.

Мадридцы хотя приобрести Азара этим летом, но не готовы платить более 100 миллионов евро. Ожидается, что первое предложение «Реал» сделает «Челси» в размере 75 миллионов.

  • Действующий контракт хавбека с лондонцами истекает летом 2020 года.
  • В этом сезоне Азар провел за «Челси» 28 матчей, записав на свой счет 12 голов и 10 результативных передач.

Источник: Okdiario

Okdiario - испанское интернет-издание, основанная в сентябре 2015 года журналистом Эдуардо Индой, который до этого работал заместителем редактора газеты El Mundo.

Испания. Примера Англия. Премьер-лига Овьедо Челси Азар Эден
Комментарии (22)
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Shotlandets86
1548158607
Что-то уткой потянуло при взгляде на бонусные цифры.
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тигрик
1548159763
Если будет так я просто буду в шоке от менеджмента Челси...Если продавать то за 200 лямов...Азар должен был бы помочь клубу заработать...странно
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Дима Цэ
1548160041
Абрамович вроде выставил Челси на продажу) Правда за 1,5 млрд
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dinar7777dinar
1548163142
если состоится этот трансфер, то для реала это глоток свежего воздуха. азар не дурак и это для него повышение. давно ему уже надо бежать с этого челси.
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jengais
1548166197
Надо было Челси его прошлым летом продавать, сразу после того как Реал продал Криша, получили бы больше бабок. Сейчас им главное, чтобы Азар бесплатно не ушёл, а Перес ещё тот жук, знает как вертеться надо
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Skull_Boy
1548166792
На др сайтах пишут, что 50 млн и Бейл
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Romio-xxx
1548168797
Надо багрить его,надоел уже цену себе набивать!!!Взяли Пулишича и Хадсона-Одои надо оставить,а Азар пусть с Куртуа гниет в Мадриде!!!
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turyst
1548170112
Говоря об Инде не могу быть дружелюбным и вежливым. Он как унитаз в который сливают политики нужную информацию
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richi
1548181364
Реал что издевается? Сечин почти в 2 раза больше получает.
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ArReal
1548237725
После ухода Азара Челси о Лиго_чемпионской зоне можно больше не мечтать))
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