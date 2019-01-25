Азар – о критике Сарри: «Мне все равно. Я просто играю в свой футбол»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка лиги против «Тоттенхэма» (2:1; 4:2 по пенальти).

О матче

Всегда хорошо вернуться после сложной игры. Сегодня мы хорошо играли все 90 минут. Мы контролировали игру в первом тайме. У них был один момент, и они его использовали. Но мы вышли в финал, так что мы счастливы.

О критике Сарри

Мне все равно. Я просто играю в свой футбол. Неважно, что сказал тренер. Я просто концентрируюсь на своем футболе и хочу делать все для своей команды.

О финале

«Сити» – лучшая команда лиги наряду с «Ливерпулем». Они выиграли много трофеев, но у нас тоже отличная команда. Это игра 50 на 50.