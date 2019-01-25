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    Азар – о критике Сарри: «Мне все равно. Я просто играю в свой футбол»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал результат матча 1/2 финала Кубка лиги против «Тоттенхэма» (2:1; 4:2 по пенальти).

    О матче

    Всегда хорошо вернуться после сложной игры. Сегодня мы хорошо играли все 90 минут. Мы контролировали игру в первом тайме. У них был один момент, и они его использовали. Но мы вышли в финал, так что мы счастливы.

    О критике Сарри

    Мне все равно. Я просто играю в свой футбол. Неважно, что сказал тренер. Я просто концентрируюсь на своем футболе и хочу делать все для своей команды.

    О финале

    «Сити» – лучшая команда лиги наряду с «Ливерпулем». Они выиграли много трофеев, но у нас тоже отличная команда. Это игра 50 на 50.

    • Ранее главный тренер команды Маурицио Сарри сказал, что Азар – не лидер.
    • В финале Кубка «Челси» сыграет с «Манчестер Сити».

    Источник: BBC

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    25.01.2019 01:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 января 2019, 12:38

      Скорей всего он берега уже перепутал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 25 января 2019, 09:34

      Так зачем вам великим вообще тренеры нужны? Играйте свой футбол, никого не слушайте. Вообще от бабла крышу снесло. Этого тренера не хочу, того хочу. А потом когда сливают тренера покрываются "честью" клуба, только как немного больше денежек предложат, сразу за честь забывают.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 января 2019, 06:21

      Азар, видимо, один из зачинщиков смуты в отношениях тренер-игроки, т.к. уже 3-й коуч, а песня всё та же. Но, видимо, скоро эта проблема решится, т.к. Эден уже лыжи в Реал навострил и уверен на 99%, что летом он туда и перейдёт.
      Что-то современные игроки взяли моду сливать тренеров. Я не оправдываю тренеров как таковых, ибо сам факт того, что они позволяют этому сливу случиться уже говорит о том, что им не хватает умения держать игроков в узде, не хватает скилла психолога, ну и сливы часто начинаются из-за плохих результатов, а значит и в тактике тренер проседает. Но игроки тоже те ещё ... - получают горы бабла, имеют ряд привилегий, и при этом их ещё нужно уговаривать играть в полную силу, стараться выкладываться. Да обычные люди жизнью рискуют, работая пожарниками, полицейскими, шахтёрами и получают в сотни и тысячи раз меньшие деньги. Я помню, как в своё время Воронин негодовал, что его Блохин, цитирую: "отчитывал как мальчика". Уже такие сахарные, что тренер их не может не покритиковать, прикрикнуть, чтобы не повредить их раздутое эго. Ну так иди на базар картошку продавать, что ж ты спортсменом-то стал, если такой ленивый и ранимый.
      Сарри не следовало выносить сор из избы, но ни Азар, ни любой другой игрок не должен говорить на весь мир, что ему пополам на то, что говорит и делает тренер. Я бы на месте руководства Челси оштрафовал бы его за публичное неуважение тренера.

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 25 января 2019, 02:41

      Плохой знак,когда игрок тренера не слушает...Да и еще погавкивает на старшого.Что то в Челси ЭТО уже закономерность.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 01:41

      Азар видимо недолюбливает Сарри

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