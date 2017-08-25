Президент «Интера» в интервью перепутал клуб с «Миланом»

Президент «Интера» Эрик Тохир в ответ на вопрос о причинах покупки клуба привел факт из истории «Милана».

«Покупка футбольного клуба – это не только бизнес. В этом деле важно любить команду, которую вы покупаете. Я полюбил «Интер» с момента прихода голландского трио (ван Бастен, Гуллит перешли в «Милан» в 1987 году, Райкард – в 1988 – прим. «Бомбардира»). Покупка Роналдо (1997) также стала важным событием», – приводит слова 47-летего индонезийца planetamilan.it.

«Разумеется, я имел в виду немецкое (deutsche), а не голландское (dutch) трио», – позже написал Тохир в твиттере, сославшись на созвучность выражений в английском языке.

Согласно ряду источников, бизнесмен дал оригинальное интервью на родном индонезийском, где произношение слов «немецкий» (jerman) и «голландский» (belanda) существенно разнится.

Тохир стал совладельцем «нерадзурри» осенью 2013 года.