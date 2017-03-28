Гуллит: «Любой согласится возглавить сборную Голландии, я не исключение»

Экс-главный тренер «Фейеноорда», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Терека» Рууд Гуллит отметил, что не откажется возглавить сборную Голландии в случае поступления такого предложения. По его мнению, руководить главной командой страны – большая честь.

«Мне кажется, что поступи кому угодно предложение возглавить сборную Голландии, он ответит на него согласием. Руководить национальной командой – это большая честь. Я готов прийти на помощь сборной. Однако никто не в курсе, что на уме у руководства федерации. Кандидатов будет достаточно. Посмотрим, что в итоге получится», – цитирует Гуллита beIN Sports.

Напомним, в воскресенье с поста главного тренера оранжевых был отправлен в отставку Данни Блинд. Под его руководством в отборочном раунде к ЧМ-2018 голландцы набрали семь очков в пяти матчах, расположившись на четвертой строчке в таблице группы А.