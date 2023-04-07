Хабиб в июле вернется в спорт, но не в ММА: «Они с Зеедорфом думали о футболе»

Глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал пост Хабиба Нурмагомедова в соцсетях.

Экс-чемпион UFC опубликовал видео с тренировки и оставил подпись: «Я должен быть готов к июлю. Не ММА».

— Насчет футбола не слышал. Может быть, но не в России.

— Я бы предположил, что это благотворительный забег в Эмиратах.

— Они с (Кларенсом) Зеедорфом о футболе думали. Но, возможно, и забег.