Хабиб в июле вернется в спорт, но не в ММА: «Они с Зеедорфом думали о футболе»

Глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал пост Хабиба Нурмагомедова в соцсетях.
Экс-чемпион UFC опубликовал видео с тренировки и оставил подпись: «Я должен быть готов к июлю. Не ММА».
— Насчет футбола не слышал. Может быть, но не в России.
— Я бы предположил, что это благотворительный забег в Эмиратах.
— Они с (Кларенсом) Зеедорфом о футболе думали. Но, возможно, и забег.
- Хабиб завершил карьеру в 2020 году.
- В начале 2023 года российский боец объявил об уходе из ММА.
Источник: «Матч ТВ»