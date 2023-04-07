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    Хабиб в июле вернется в спорт, но не в ММА: «Они с Зеедорфом думали о футболе»

    Глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал пост Хабиба Нурмагомедова в соцсетях.

    Экс-чемпион UFC опубликовал видео с тренировки и оставил подпись: «Я должен быть готов к июлю. Не ММА».

    — Насчет футбола не слышал. Может быть, но не в России.

    — Я бы предположил, что это благотворительный забег в Эмиратах.

    — Они с (Кларенсом) Зеедорфом о футболе думали. Но, возможно, и забег.

    • Хабиб завершил карьеру в 2020 году.
    • В начале 2023 года российский боец объявил об уходе из ММА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2023 12:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +384

      Romeo 123 23 часа назад

      Для чего ???? Один раз выиграть и убежать????

      0
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      Рейтинг: +2557

      serglider 7 апреля, 13:25

      Хабиб как ребенок! Хватается за все подряд, ничего не доводя до ума))) Миллионы имеют свойство быстро заканчиваться))) Как бы не пришлось на старости лет возобновлять карьеру в смешанных...

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