Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Нурмагомедов поиграл в футбол с Зеедорфом

    Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов провел любительский футбольный матч в команде с экс-игроком сборной Нидерландов Кларенсом Зеедорфом. Фото доступно ниже.

    «Это был наш состав, ничего необычного не было, просто мы были командой более дисциплинированной, держали мяч и играли в пас, а соперникам не хватило сплочeнности и чуть опыта», – написал россиянин.

    • Зеедорф – в списке 100 лучших игроков в истории по версии ФИФА.
    • На клубном уровне он взял 20 трофеев.
    • Нурмагомедов за всю бойцовскую карьеру не потерпел ни одного поражения.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81893
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru