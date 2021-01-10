Нурмагомедов поиграл в футбол с Зеедорфом

Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов провел любительский футбольный матч в команде с экс-игроком сборной Нидерландов Кларенсом Зеедорфом. Фото доступно ниже.

«Это был наш состав, ничего необычного не было, просто мы были командой более дисциплинированной, держали мяч и играли в пас, а соперникам не хватило сплочeнности и чуть опыта», – написал россиянин.

Зеедорф – в списке 100 лучших игроков в истории по версии ФИФА.

На клубном уровне он взял 20 трофеев.

Нурмагомедов за всю бойцовскую карьеру не потерпел ни одного поражения.