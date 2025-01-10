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    • Экс-игрок «Арсенала» и «Манчестер Сити» Санья будет выступать за российский клуб

    Экс-игрок «Арсенала» и «Манчестер Сити» Санья будет выступать за российский клуб

    Медийный клуб Fight Nights сообщил о договоренности с экс-защитником сборной Франции Бакари Санья. Он сыграет за московский клуб.

    «Мы договорились с Бакари Санья, он как минимум один матч точно сыграет за Fight Nights на турнире в Абу-Даби.

    По Кларенсу Зеедорфу еще общаемся. Он хороший друг Камила Гаджиева», – сказал спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков.

    • У Бакари более 200 матчей за «Арсенал» и более 50 встреч за «Манчестер Сити».
    • За сборную Франции он провел 65 матчей.
    • Зеедорф уже работает тренером.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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