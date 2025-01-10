Экс-игрок «Арсенала» и «Манчестер Сити» Санья будет выступать за российский клуб

Медийный клуб Fight Nights сообщил о договоренности с экс-защитником сборной Франции Бакари Санья. Он сыграет за московский клуб.
«Мы договорились с Бакари Санья, он как минимум один матч точно сыграет за Fight Nights на турнире в Абу-Даби.
По Кларенсу Зеедорфу еще общаемся. Он хороший друг Камила Гаджиева», – сказал спортивный директор Fight Nights Дмитрий Шишков.
- У Бакари более 200 матчей за «Арсенал» и более 50 встреч за «Манчестер Сити».
- За сборную Франции он провел 65 матчей.
- Зеедорф уже работает тренером.