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Месси не стал «Королем Америки»

31 декабря 2024, 21:13
3

Лионель Месси проиграл в голосовании за обладателя приза «Король Америки».

  • Награда вручается лучшему игроку года в американских лигах.
  • Основатель премии – уругвайская газета El País.

Месси стал только пятым, набрав лишь 14 баллов.

  1. Луис Энрике Андре («Ботафого») – 128 голосов;
  2. Джефферсон Саварино («Ботафого») – 25 голосов;
  3. Хуан Кинтеро («Расинг Авельянеда») – 17 голосов;
  4. Тиаго Алмада («Ботафого») – 15 голосов;
  5. Лионель Месси («Интер Майами») / Леонардо Фернандес Лопес («Пеньяроль») – 14 баллов.

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Источник: CNN
США. МЛС Интер Майами Месси Лионель
Комментарии (3)
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САНЁК17
1735677152
Пилоха что не стал королем амрике
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гууд
1735722039
Можно закрывать недочемпионат! Они не смогли оценить великого меську! Щас санкции ведут!
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Psih86
1735740624
А кто все эти люди?
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