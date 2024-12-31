Месси не стал «Королем Америки»

Лионель Месси проиграл в голосовании за обладателя приза «Король Америки».
- Награда вручается лучшему игроку года в американских лигах.
- Основатель премии – уругвайская газета El País.
Месси стал только пятым, набрав лишь 14 баллов.
- Луис Энрике Андре («Ботафого») – 128 голосов;
- Джефферсон Саварино («Ботафого») – 25 голосов;
- Хуан Кинтеро («Расинг Авельянеда») – 17 голосов;
- Тиаго Алмада («Ботафого») – 15 голосов;
- Лионель Месси («Интер Майами») / Леонардо Фернандес Лопес («Пеньяроль») – 14 баллов.
Источник: CNN