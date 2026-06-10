Миранчук заявил о желании вернуться в «Локомотив»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук признался, что хотел бы вернуться в «Локомотив» и закончить там карьеру.

«Честно, я бы вернулся в «Локомотив». Я не хочу сейчас о цифрах говорить, но я вернулся бы на меньшую сумму, чтобы там закончить. И вообще идеально, если бы ещe и разделил бы время футбольное с Антоном. Это было бы для меня идеально. То есть, слава богу, я не хочу сейчас вообще ничего говорить такого, но я уже всe равно не сильно завишу, как бы я понимаю, что это очень важно, да, но я не сильно завишу всe равно от вот этой вот финансовой [составляющей], что мне надо рассматривать именно там, или там, или там.

Нет, я уже, слава богу, благодарен в своей футбольной жизни людям, которые окружают, что у меня так сложилось, что всe хорошо. Я хочу сейчас только вот уже смотреть направление другое, где я могу получать удовольствие, с кем я играю в команде и так далее», – сказал Миранчук.