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  • Месси рассказал об ощущениях перед своим шестым чемпионатом мира

Месси рассказал об ощущениях перед своим шестым чемпионатом мира

10 июня, 19:00
8

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира. Он станет для 38-летнего футболиста шестым в карьере.

– Что вы чувствуете в преддверии очередного чемпионата мира?

– Честно говоря, я рад, спокоен и наслаждаюсь каждым моментом, каждой тренировкой, каждым днем вместе с товарищами по команде. Прежде всего, я стараюсь получать от этого такое же удовольствие, как и раньше, сейчас – даже больше, так что я счастлив.

– Вы неоднократно говорили, что не представляете себе этот момент, думали, что не достигнете этого. Как вы думаете, почему вам это удалось?

– Время прилетело быстро, у меня была конкуренция, и я чувствовал себя хорошо. Несмотря на то, что я играю за «Интер Майами», я никогда не переставал соревноваться, прилагать усилия и хорошо подготовился, чтобы достичь своей лучшей формы. Так сложилось, что я никогда не переставал соревноваться, что мне удалось сыграть в большинстве матчей сборной, и, поскольку команда всегда была сильной, мне посчастливилось снова оказаться здесь.

– Какие надежды возлагаете на чемпионат мира?

– Мы испытываем то же волнение, что всегда бывает на старте каждого официального турнира, тем более, если это чемпионат мира. Мне кажется, что люди в восторге от сборной, особенно после того, как мы добились множества важных результатов и увидели, что команда сохранила тот же драйв, энтузиазм, желание соревноваться. У нас очень конкурентоспособная команда, которая всегда хочет большего, и не сдается легко, и мы будем бороться.

– Что вы можете сказать людям по всей стране, которые будут следить за вами?

– Мы разделяем их энтузиазм и сделаем все, чтобы пройти как можно дальше. Эта команда уже много лет доказывает свою конкурентоспособность. Нашим соперникам будет очень сложно играть против Аргентины, потому что у нас очень сильная, сплоченная команда, в которой не угасает энтузиазм. У нас может получиться, а может и не получиться, но можно быть уверенными, что мы выложимся полностью.

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Источник: Ole
США. МЛС Чемпионат мира Интер Майами Аргентина Месси Лионель
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Спартач80
1781108571
"Приголубил" свою нынешнюю команду...
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