⚡️ «Зенит» объявил о покупке Луиса Энрике и уходе Вендела и Артура

«Зенит» объявил о переходе вингера Луиса Энрике из «Ботафого». В обратном направлении проследует полузащитник Артур. Хавбек Вендел присоединится к бразильскому клубу летом 2025 года.
Луис Энрике в ближайшее время пройдет медосмотр в Дохе и присоединится к петербургской команде. Атакующий полузащитник подишет контракт с петербургским клубом по схеме «4+1».
Артур переходит в «Ботафого» уже сейчас. По поводу трансфера Вендела достигнуто взаимообязывающее соглашение о переходе игрока в бразильский клуб после окончания сезона в РПЛ.
- 27-летний Вендел провел в этом сезоне 19 матчей, забил 2 гола, отдал 11 передач.
- 26-летний Артур в текущем сезоне сыграл за петербуржцев в 19 поединках, отметился 4 голами и 5 передачами.
- 24-летний Луис Энрике провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.