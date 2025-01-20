⚡️ «Зенит» объявил о покупке Луиса Энрике и уходе Вендела и Артура

«Зенит» объявил о переходе вингера Луиса Энрике из «Ботафого». В обратном направлении проследует полузащитник Артур. Хавбек Вендел присоединится к бразильскому клубу летом 2025 года.

Луис Энрике в ближайшее время пройдет медосмотр в Дохе и присоединится к петербургской команде. Атакующий полузащитник подишет контракт с петербургским клубом по схеме «4+1».

Артур переходит в «Ботафого» уже сейчас. По поводу трансфера Вендела достигнуто взаимообязывающее соглашение о переходе игрока в бразильский клуб после окончания сезона в РПЛ.