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    • ⚡️ «Зенит» объявил о покупке Луиса Энрике и уходе Вендела и Артура

    ⚡️ «Зенит» объявил о покупке Луиса Энрике и уходе Вендела и Артура

    «Зенит» объявил о переходе вингера Луиса Энрике из «Ботафого». В обратном направлении проследует полузащитник Артур. Хавбек Вендел присоединится к бразильскому клубу летом 2025 года.

    Луис Энрике в ближайшее время пройдет медосмотр в Дохе и присоединится к петербургской команде. Атакующий полузащитник подишет контракт с петербургским клубом по схеме «4+1».

    Артур переходит в «Ботафого» уже сейчас. По поводу трансфера Вендела достигнуто взаимообязывающее соглашение о переходе игрока в бразильский клуб после окончания сезона в РПЛ.

    • 27-летний Вендел провел в этом сезоне 19 матчей, забил 2 гола, отдал 11 передач.
    • 26-летний Артур в текущем сезоне сыграл за петербуржцев в 19 поединках, отметился 4 голами и 5 передачами.
    • 24-летний Луис Энрике провел в прошлом году за клуб из Рио-де-Жанейро 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также в «Ботафого» он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.

    «Зенит» и «Ботафого» достигли соглашения о переходе игроков

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    20.01.2025 18:34
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    Комментарии (7)
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    Кривая да нелёгкая
    1737388921
    Вот и отлично! Возьмем Требл и пусть едет домой! Отличная работа селекции Зенита!
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    Цугундeр
    1737389939
    Мда.. Своя рука- владыка. Но пахнет самотыком...(
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    Литейный 4 (returned)
    1737391402
    Не для хряков статья. Они же вчера с пеной у рта хрюкали. что его купили за сто мульёнов фунтов стерлингов. А оказалось обмен и тот с рассрочкой Вендела. Гыгыгы
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    fakeid
    1737393298
    пожар в тарасятнике)
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    fakeid
    1737393670
    даже не верилось, что такой звёздный игрок поедет в рпл. как же чётко работает зенит. позавчера первый слух - сегодня он уже наш. жесть, как круто работает наша селекция, без шума, пыли и ВИЗГОВ. гы-гы.
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    NewLife
    1737396077
    Надеюсь, покажет себя хорошим игроком, оправдывающим затраты. А то после ухода Вендела в б@мжатнике какой-то латино колхоз остается)))
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    PAREVG.
    1737407577
    Это самый мартыхаистый мартыхай в истории бом.жеклуба....
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