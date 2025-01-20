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    • Энрике предрекли славу главной звезды РПЛ: «Будет разрывать на кусочки»

    Энрике предрекли славу главной звезды РПЛ: «Будет разрывать на кусочки»

    Комментатор южноамериканского футбола Алексей Дурново оценил новичка «Зенита» Луиса Энрике.

    «Зенит» подписал Луиса Энрике. Игрок очень хорошо мне знаком – полтора месяца назад он, прямо у меня на глазах, сотворил исторический триумф «Ботафого» в Кубке Либертадорес.

    Финал против «Минейро» был, наверное, лучшим матчем в карьере бразильца. Презентация всех его возможностей. «Ботафого» с 40-й секунды играл вдесятером, и это потребовало от игроков дополнительной отдачи. И вот Луис Энрике закрыл правый фланг, и первый полчаса старательно оборонялся. В обороне Энрике оказался просто великолепен. «Минейро» не создал вообще ничего на его фланге, а Гильерме Арану (игрока сборной Бразилии), который должен был что-то создавать, Энрике довольно быстро довел до депрессии. Арана буквально сбегал от соперника ближе к своим воротам. В конце первого тайма Энрике за 10 минут сделал результат. Сначала забил, потом заработал пенальти. Хотя «заработать» – не совсем верное слово. Он наколдовал его из ничего, вклинившись между защитником и вратарем, и вынудив их сфолить.

    И тут хотелось бы продолжения банкета. Казалось, «Ботафого» собирается стать грозной силой в Южной Америке на годы, доминировать, унижать и так далее, но нет… Владелец клуба Джон Текстор к своему бразильскому проекту, похоже, охладел. Январь «Ботафого» встречает бесхозным. У клуба даже нет тренера, победитель Кубка Либертадорес Артур Жорже сбежал в Катар. Текстора же теперь, кажется, больше заботит «Лион», которым он тоже владеет.

    И, вот, Луис Энрике, которого в прошлом сезоне взяли у «Бетиса» за 20 миллионов евро (самый дорогой трансфер в истории «Фого») должен был отправиться в «Лион». Но «Зенит», очевидно, сделал более выгодное предложение.

    Луис Энрике в той форме, которую он демонстрировал в финале Либертадорес, будет разрывать РПЛ на кусочки. Это новый Халк. Вопрос в мотивации. С ней у Энрике трудности, иначе игрок его таланта в 24 года играл бы в лиге посильнее РПЛ (уж извините). Однако в «Бетисе» Луис Энрике раскрыться не смог. Имея много игрового времени, он забил за сезон всего три гола.

    Иными словами, потенциально у «Зенита» есть главная звезда российского чемпионата. Игрок, способный сделать результат за 5-10 минут. Вопрос тут в том, как долго Луис Энрике захочет оставаться главной звездой РПЛ и не наскучит ли ему слишком быстро разрывать нашу лигу», – написал Дурново.

    • По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 35 миллионов евро.
    • По данным Metaratings.ru, сумма сделки может составить до 40 миллионов евро: из них 32 – фиксированные выплаты, а еще 8 предусмотрены в виде бонусов.
    • По данным L’Equipe, сумма трансфера составит 33+2 миллиона евро, а все деньги в итоге получит «Лион», у которого один владелец с «Ботафого».

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    Источник: телеграм-канал Алексея Дурново

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    20.01.2025 19:49
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    Комментарии (25)
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    Вомбат
    1737394977
    Кто кого будет разрывать это мы еще будем смотреть. Подобные эксперты то же самое писали и про Малкома. А тот после перехода полтора года только лечился.
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    ivany4
    1737395958
    Выберем главное: - Вопрос в мотивации. С ней у Энрике трудности, иначе игрок его таланта в 24 года играл бы в лиге посильнее РПЛ (уж извините). - Однако в «Бетисе» Луис Энрике раскрыться не смог. Имея много игрового времени, он забил за сезон всего три гола. Сделаем выводы: у сбг что-то появилось, и вопрос захочет ли он играть в полную силу.
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    ...короче
    1737396514
    ...это от него ещё скрыли, что Зенит в еврокубках не участвует, ну и про климат умолчали). Пусть сюрпризом будет...
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    aaaaahhhh
    1737396773
    прочитал и понял, - он играл один!:))))
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    1737398161
    Уже ж был у них какой-то разрывной бразилец, то ли Артур Пирожков, то ли Педро С Метра, который должен был за пол года побить все рекорды РПЛ.
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    Fju-2
    1737399864
    Ссылка не на того Артура Жорже. Если поверить Бомбардиру, то Ботафого тренировал, умерший год назад Жорже, который более 20 лет назад был тренером ЦСКА в межгаззаевщину.
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    Рыло свина
    1737401780
    Ну, ну , таких звезд дофига было, только на поле их не видно, в небесах летают, на банкнотах.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1737404585
    Короче пи да всем! Особенно недоклуб краснобородатый дрожит уже и писает)
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    WE ARE FOR PETER
    1737408667
    Жду когда Зенит уничтожит титульный свой фарм Спартак
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    Oldtrafford83
    1737438940
    Максимка уже разорвал))
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