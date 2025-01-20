Энрике предрекли славу главной звезды РПЛ: «Будет разрывать на кусочки»

Комментатор южноамериканского футбола Алексей Дурново оценил новичка «Зенита» Луиса Энрике.

«Зенит» подписал Луиса Энрике. Игрок очень хорошо мне знаком – полтора месяца назад он, прямо у меня на глазах, сотворил исторический триумф «Ботафого» в Кубке Либертадорес.

Финал против «Минейро» был, наверное, лучшим матчем в карьере бразильца. Презентация всех его возможностей. «Ботафого» с 40-й секунды играл вдесятером, и это потребовало от игроков дополнительной отдачи. И вот Луис Энрике закрыл правый фланг, и первый полчаса старательно оборонялся. В обороне Энрике оказался просто великолепен. «Минейро» не создал вообще ничего на его фланге, а Гильерме Арану (игрока сборной Бразилии), который должен был что-то создавать, Энрике довольно быстро довел до депрессии. Арана буквально сбегал от соперника ближе к своим воротам. В конце первого тайма Энрике за 10 минут сделал результат. Сначала забил, потом заработал пенальти. Хотя «заработать» – не совсем верное слово. Он наколдовал его из ничего, вклинившись между защитником и вратарем, и вынудив их сфолить.

И тут хотелось бы продолжения банкета. Казалось, «Ботафого» собирается стать грозной силой в Южной Америке на годы, доминировать, унижать и так далее, но нет… Владелец клуба Джон Текстор к своему бразильскому проекту, похоже, охладел. Январь «Ботафого» встречает бесхозным. У клуба даже нет тренера, победитель Кубка Либертадорес Артур Жорже сбежал в Катар. Текстора же теперь, кажется, больше заботит «Лион», которым он тоже владеет.

И, вот, Луис Энрике, которого в прошлом сезоне взяли у «Бетиса» за 20 миллионов евро (самый дорогой трансфер в истории «Фого») должен был отправиться в «Лион». Но «Зенит», очевидно, сделал более выгодное предложение.

Луис Энрике в той форме, которую он демонстрировал в финале Либертадорес, будет разрывать РПЛ на кусочки. Это новый Халк. Вопрос в мотивации. С ней у Энрике трудности, иначе игрок его таланта в 24 года играл бы в лиге посильнее РПЛ (уж извините). Однако в «Бетисе» Луис Энрике раскрыться не смог. Имея много игрового времени, он забил за сезон всего три гола.

Иными словами, потенциально у «Зенита» есть главная звезда российского чемпионата. Игрок, способный сделать результат за 5-10 минут. Вопрос тут в том, как долго Луис Энрике захочет оставаться главной звездой РПЛ и не наскучит ли ему слишком быстро разрывать нашу лигу», – написал Дурново.