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    Карпукас поделился впечатлениями от поездки в США

    Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас посетил в отпуске США.

    «Все хорошо, отлично. Отдохнул, ездил в Америку надолго, понравилось.

    Визу получать тяжело было, хорошо, что мне одобрили с первого раза, потому что потом времени не так много было. Я в единственный шанс попал, и мне сразу дали. С визой и пересадками тяжело, летел через Дубай, а так – очень понравилось.

    Посмотрел Нью‑Йорк, Лос‑Анджелес, Лас‑Вегас и Гавайи. Ходил на НБА, впервые попал на баскетбол вживую и сразу задал очень высокую планку. Они делают шоу, много людей, все очень круто», – сказал Карпукас.

    • На счету 22-летнего Карпукаса 4 матча за сборную России.
    • Игрок стоит 6 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ у Артема 17 матчей, 2 ассиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:57
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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1736689289
    ...съел хот-дог, попил Кока-Колы, сходил в Дисней-ленд...
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    Мордаванин
    1736690437
    вот и пяздуй туда
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    FCSpartakM
    1736692998
    Скоро Лехе сигналы СОС будет посылать, чтобы его в Атланту забрал
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