Карпукас поделился впечатлениями от поездки в США

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас посетил в отпуске США.

«Все хорошо, отлично. Отдохнул, ездил в Америку надолго, понравилось.

Визу получать тяжело было, хорошо, что мне одобрили с первого раза, потому что потом времени не так много было. Я в единственный шанс попал, и мне сразу дали. С визой и пересадками тяжело, летел через Дубай, а так – очень понравилось.

Посмотрел Нью‑Йорк, Лос‑Анджелес, Лас‑Вегас и Гавайи. Ходил на НБА, впервые попал на баскетбол вживую и сразу задал очень высокую планку. Они делают шоу, много людей, все очень круто», – сказал Карпукас.