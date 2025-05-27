Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца

«Локомотив» остается главным претендентом на покупку нападающего «Олвейс Реди» Мойсеса Паниагуа. При этом предложение красно-зеленых пока не устраивает боливийский клуб. «Олвейс Реди» хочет получить за 17-летнего форварда 2 миллиона долларов.
На игрока также претендуют «Тулуза», «Леганес» и «Колорадо Рэпидз».
- В этом году Паниагуа провел за «Олвейс Реди» 9 матчей, забил 4 гола, отдал 2 передачи.
- Также Мойсес сыграл в 4 встречах за сборную Боливии U-20 на молодежном чемпионате Южной Америки. В них он сделал 2 ассиста.
- В марте Паниагуа провел 2 игры за первую сборную Боливии в отборе на ЧМ-2026.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 700 тысяч евро.
Источник: страница Адриано Савалли в соцсети X