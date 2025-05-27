Три клуба поспорят с «Локомотивом» за 17-летнего боливийца

«Локомотив» остается главным претендентом на покупку нападающего «Олвейс Реди» Мойсеса Паниагуа. При этом предложение красно-зеленых пока не устраивает боливийский клуб. «Олвейс Реди» хочет получить за 17-летнего форварда 2 миллиона долларов.

На игрока также претендуют «Тулуза», «Леганес» и «Колорадо Рэпидз».