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    Робин Фрейзер

    Тренер
    Имя Робин
    Фамилия Фрейзер
    Команда Колорадо
    Гражданство США
    Дата рождения 17 декабря 1966
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    27.02.2023 Сиэтл 4 : 0 Колорадо США. МЛС, 2 тур
    05.03.2023 Колорадо 0 : 0 Канзаc Сити США. МЛС, 3 тур
    12.03.2023 Сан-Хосе 1 : 0 Колорадо США. МЛС, 5 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Колорадо 34 0 2 32
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.02.2023 Сиэтл 4 : 0 Колорадо
    05.03.2023 Колорадо 0 : 0 Канзаc Сити
    12.03.2023 Сан-Хосе 1 : 0 Колорадо
    19.03.2023 Колорадо 0 : 0 Миннесота Юнайтед
    26.03.2023 Остин 0 : 0 Колорадо
    02.04.2023 Колорадо 0 : 0 Лос-Анджелес
    09.04.2023 Канзаc Сити 0 : 0 Колорадо
    16.04.2023 Шарлотт 0 : 0 Колорадо
    23.04.2023 Колорадо 0 : 0 Сент-Луис
    30.04.2023 Ванкувер Уайткепс 0 : 0 Колорадо
    07.05.2023 Лос-Анджелес Гэлакси 0 : 0 Колорадо
    14.05.2023 Колорадо 0 : 0 Филадельфия Юнион
    18.05.2023 Атланта Юнайтед 0 : 0 Колорадо
    21.05.2023 Колорадо 0 : 0 Реал Солт-Лейк
    28.05.2023 Колорадо 0 : 0 Цинциннати
    01.06.2023 Коламбус 0 : 0 Колорадо
    04.06.2023 Колорадо 0 : 0 Сан-Хосе
    11.06.2023 Орландо Сити 0 : 0 Колорадо
    22.06.2023 Колорадо 0 : 0 Ванкувер Уайткепс
    25.06.2023 Колорадо 0 : 0 Лос-Анджелес Гэлакси
    02.07.2023 Сент-Луис 0 : 0 Колорадо
    05.07.2023 Колорадо 0 : 0 Портленд
    09.07.2023 Колорадо 0 : 0 Даллас
    16.07.2023 Колорадо 0 : 0 Хьюстон
    21.08.2023 Лос-Анджелес 0 : 0 Колорадо
    31.08.2023 Миннесота Юнайтед 0 : 0 Колорадо
    03.09.2023 Реал Солт-Лейк 0 : 0 Колорадо
    17.09.2023 Колорадо 0 : 0 Нью-Инглэнд Революшн
    21.09.2023 Колорадо 0 : 0 Сиэтл
    24.09.2023 Портленд 0 : 0 Колорадо
    01.10.2023 Колорадо 0 : 0 Остин
    05.10.2023 Даллас 0 : 0 Колорадо
    08.10.2023 Хьюстон 0 : 0 Колорадо
    22.10.2023 Колорадо 0 : 0 Реал Солт-Лейк
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