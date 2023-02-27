Робин Фрейзер
Тренер
|Имя
|Робин
|Фамилия
|Фрейзер
|Команда
|Колорадо
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|17 декабря 1966
|Имя
|Робин
|Фамилия
|Фрейзер
|Команда
|Колорадо
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|17 декабря 1966
|Дата
|Матч
|Турнир
|27.02.2023
|Сиэтл
|4 : 0
|Колорадо
|США. МЛС, 2 тур
|05.03.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Канзаc Сити
|США. МЛС, 3 тур
|12.03.2023
|Сан-Хосе
|1 : 0
|Колорадо
|США. МЛС, 5 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Колорадо
|34
|0
|2
|32
|Дата
|Матч
|27.02.2023
|Сиэтл
|4 : 0
|Колорадо
|05.03.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Канзаc Сити
|12.03.2023
|Сан-Хосе
|1 : 0
|Колорадо
|19.03.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Миннесота Юнайтед
|26.03.2023
|Остин
|0 : 0
|Колорадо
|02.04.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Лос-Анджелес
|09.04.2023
|Канзаc Сити
|0 : 0
|Колорадо
|16.04.2023
|Шарлотт
|0 : 0
|Колорадо
|23.04.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Сент-Луис
|30.04.2023
|Ванкувер Уайткепс
|0 : 0
|Колорадо
|07.05.2023
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0 : 0
|Колорадо
|14.05.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Филадельфия Юнион
|18.05.2023
|Атланта Юнайтед
|0 : 0
|Колорадо
|21.05.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Реал Солт-Лейк
|28.05.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Цинциннати
|01.06.2023
|Коламбус
|0 : 0
|Колорадо
|04.06.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Сан-Хосе
|11.06.2023
|Орландо Сити
|0 : 0
|Колорадо
|22.06.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Ванкувер Уайткепс
|25.06.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Лос-Анджелес Гэлакси
|02.07.2023
|Сент-Луис
|0 : 0
|Колорадо
|05.07.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Портленд
|09.07.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Даллас
|16.07.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Хьюстон
|21.08.2023
|Лос-Анджелес
|0 : 0
|Колорадо
|31.08.2023
|Миннесота Юнайтед
|0 : 0
|Колорадо
|03.09.2023
|Реал Солт-Лейк
|0 : 0
|Колорадо
|17.09.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Нью-Инглэнд Революшн
|21.09.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Сиэтл
|24.09.2023
|Портленд
|0 : 0
|Колорадо
|01.10.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Остин
|05.10.2023
|Даллас
|0 : 0
|Колорадо
|08.10.2023
|Хьюстон
|0 : 0
|Колорадо
|22.10.2023
|Колорадо
|0 : 0
|Реал Солт-Лейк