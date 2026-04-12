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МЛС 2026
Колорадо - Динамо Хьюстон
Колорадо - Динамо Хьюстон: обзор матча 12 апреля 2026
Колорадо
12.04.2026, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 7 тур
6 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Динамо Хьюстон
5'
К. Томпсон
17'
Д. Атенсио
53'
К. Томпсон
73'
Р. Наварро
90+1'
F. (АГ)
90+5'
Р. Наварро (П)
69'
Л. Эннали
90+3'
Гилерме
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Динамо Хьюстон
Завершен
ГОЛ с пенальти! 6:2!
Рафаэл Наварро
90'
+5
90'
+3
ГОЛ! 5:2!
Гилерме
ГОЛ в свои ворота! 5:1!
Felipe
90'
+1
90'
+4'
Желтая карточка
Джош Атенсио
89'
85'
Замена
Ондржей Лингр
️️️️➡️️
Эсекьель Понсе
85'
Замена
Ник Марканич
️️️️➡️️
Матеуш Богуш
77'
Желтая карточка
Agustin Resch
ГОЛ! 4:1!
Рафаэл Наварро
Пас отдал
Георгий Миноунгу
73'
Замена
Алексис Маньома
️️️️➡️️
Данте Сили
72'
Замена
Ноа Кобб
️️️️➡️️
Коси Томпсон
72'
72'
Замена
Agustin Resch
️️️️➡️️
Эрик Святченко
69'
ГОЛ! 3:1!
Лоуренс Эннали
Пас отдал
Гилерме
Замена
Георгий Миноунгу
️️️️➡️️
Даррен Япи
68'
60'
Замена
Эктор Эррера
️️️️➡️️
Агустин Боусат
60'
Замена
Ибрахим Алию
️️️️➡️️
Дуэйн Холмс
Замена
Keegan Rosenberry
️️️️➡️️
Hamzat Ojediran
56'
ГОЛ! 3:0!
Коси Томпсон
53'
45'
+2'
ГОЛ! 2:0!
Джош Атенсио
Пас отдал
Рафаэл Наварро
17'
ГОЛ! 1:0!
Коси Томпсон
Пас отдал
Данте Сили
5'
Показать весь матч
Live: Колорадо - Динамо Хьюстон
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 6:2.
90+6'
2-й тайм окончен. Счет 6:2.
90+5'
Гол! 6:2! Рафаэл Наварро (Колорадо) забил с пенальти.
90+4'
Пакстен Ааронсон (Колорадо) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
90+4'
Эктор Эррера (Динамо Хьюстон) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
90+4'
Рафаэл Наварро (Колорадо) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джонатан Бонд (Динамо Хьюстон).
90+3'
Гол! 5:2! Забил Guilherme (Динамо Хьюстон).
90+1'
Гол! 5:0! В свои ворота забил Felipe (Динамо Хьюстон).
90'
Сколько минут добавил судья? 4.
89'
Josh Atencio (Колорадо) получил желтую карточку за фол.
89'
Guilherme (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Правила нарушил Josh Atencio (Колорадо).
88'
Момент не реализован! Рафаэл Наварро (Колорадо). Длинный пас отдал Keegan Rosenberry.
87'
Момент не реализован! Лоуренс Эннали (Динамо Хьюстон). Длинный пас отдал Ибрахим Алию.
85'
Замена у команды Динамо Хьюстон. Эсекьель Понсе ушел, Ондржей Лингр вышел.
85'
Замена у команды Динамо Хьюстон. Матеуш Богуш ушел, Nick Markanich вышел.
77'
Правила нарушил Роб Холдинг (Колорадо).
77'
Guilherme (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Agustin Resch (Динамо Хьюстон) получил желтую карточку за фол.
76'
Alexis Manyoma (Колорадо) заработал штрафной на правом фланге.
76'
Правила нарушил Agustin Resch (Динамо Хьюстон).
75'
Момент не реализован! Guilherme (Динамо Хьюстон).
74'
Правила нарушил Josh Atencio (Колорадо).
74'
Правила нарушил Josh Atencio (Колорадо).
73'
Гол! 4:1! Забил Рафаэл Наварро (Колорадо). Ассистент - Георгий Миноунгу.
72'
Замена у команды Колорадо. Коси Томпсон ушел, Ноа Кобб вышел.
72'
Замена у команды Динамо Хьюстон. Эрик Святченко ушел, Agustin Resch вышел.
72'
Замена у команды Колорадо. Данте Сили ушел, Alexis Manyoma вышел.
72'
Эсекьель Понсе (Динамо Хьюстон) в офсайде.
70'
Данте Сили (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Гол! 3:1! Забил Лоуренс Эннали (Динамо Хьюстон). Ассистент - Guilherme.
68'
Георгий Миноунгу (Колорадо) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Джонатан Бонд (Динамо Хьюстон). Пас отдал Пакстен Ааронсон.
68'
Замена у команды Колорадо. Даррен Япи ушел, Георгий Миноунгу вышел.
67'
Guilherme (Динамо Хьюстон) в офсайде.
67'
Момент не реализован! Матеуш Богуш (Динамо Хьюстон). Пас отдал Guilherme.
66'
Guilherme (Динамо Хьюстон) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Зак Стеффен (Колорадо). Пас отдал Эктор Эррера.
63'
Правила нарушил Эктор Эррера (Динамо Хьюстон).
63'
Коси Томпсон (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
62'
Момент не реализован! Данте Сили (Колорадо). Пас после быстрого прохода сделал Пакстен Ааронсон.
61'
Матеуш Богуш (Динамо Хьюстон) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Зак Стеффен (Колорадо). Пас отдал Ибрахим Алию.
60'
Замена у команды Динамо Хьюстон. Агустин Боусат ушел, Эктор Эррера вышел.
60'
Замена у команды Динамо Хьюстон. Дуэйн Холмс ушел, Ибрахим Алию вышел.
59'
Момент не реализован! Данте Сили (Колорадо). Длинный пас отдал Пакстен Ааронсон.
58'
Удар заблокирован. Бил Агустин Боусат (Динамо Хьюстон).
56'
Замена у команды Колорадо. Hamzat Ojediran ушел, Keegan Rosenberry вышел.
55'
Момент не реализован! Матеуш Богуш (Динамо Хьюстон). Пас отдал Лоуренс Эннали.
55'
Коси Томпсон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Динамо Хьюстон.
53'
Гол! 3:0! Забил Коси Томпсон (Колорадо).
53'
Удар заблокирован. Бил Данте Сили (Колорадо).
53'
Удар заблокирован. Бил Даррен Япи (Колорадо). Ассистент - Josh Atencio.
49'
Антонио Карлос (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
49'
Антонио Карлос (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Эсекьель Понсе (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Эсекьель Понсе (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
47'
Агустин Боусат (Динамо Хьюстон) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Зак Стеффен (Колорадо).
46'
Lucas Herrington отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Динамо Хьюстон.
45'
2-й тайм стартовал.
45+3'
1-й тайм окончен. Счет 2:0.
45+2'
Josh Atencio (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Josh Atencio (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
45+2'
Лоуренс Эннали (Динамо Хьюстон) в офсайде.
45'
Сколько минут добавил судья? 2.
45'
Guilherme (Динамо Хьюстон) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Зак Стеффен (Колорадо). Пас отдал Felipe .
44'
Момент не реализован! Матеуш Богуш (Динамо Хьюстон).
44'
Дуэйн Холмс (Динамо Хьюстон) пробил (правой ногой) и попал в правую штангу!
44'
Удар заблокирован. Бил Guilherme (Динамо Хьюстон).
39'
Данте Сили (Колорадо) пробил (левой ногой) и попал в перекладину! Пас сделал Пакстен Ааронсон.
36'
Дуэйн Холмс (Динамо Хьюстон) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Зак Стеффен (Колорадо). Пас отдал Guilherme.
34'
Guilherme (Динамо Хьюстон) заработал штрафной в атаке.
34'
Guilherme (Динамо Хьюстон) заработал штрафной в атаке.
32'
Правила нарушил Рафаэл Наварро (Колорадо).
32'
Диадай Самассеку (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
32'
Даррен Япи (Колорадо) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Джонатан Бонд (Динамо Хьюстон). Пас отдал Данте Сили.
29'
Момент не реализован! Эсекьель Понсе (Динамо Хьюстон). Длинный пас отдал Дуэйн Холмс.
29'
Правила нарушил Эсекьель Понсе (Динамо Хьюстон).
29'
Lucas Herrington (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
Матеуш Богуш (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
Правила нарушил Lucas Herrington (Колорадо).
27'
Лоуренс Эннали (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
27'
Лоуренс Эннали (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Рафаэл Наварро (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Рафаэл Наварро (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
22'
Момент не реализован! Антонио Карлос (Динамо Хьюстон). Пас отдал Эрик Святченко.
22'
Момент не реализован! Эрик Святченко (Динамо Хьюстон). Навешивал Guilherme с углового.
21'
Wayne Frederick отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Динамо Хьюстон.
20'
Правила нарушил Агустин Боусат (Динамо Хьюстон).
20'
Wayne Frederick (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Пакстен Ааронсон (Колорадо) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Правила нарушил Эрик Святченко (Динамо Хьюстон).
19'
Guilherme (Динамо Хьюстон) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Зак Стеффен (Колорадо). Пас отдал Агустин Боусат.
17'
Гол! 2:0! Забил Josh Atencio (Колорадо). Ассистент - Рафаэл Наварро.
14'
Удар заблокирован. Бил Пакстен Ааронсон (Колорадо). Ассистент - Коси Томпсон.
12'
Джонатан Бонд (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Правила нарушил Даррен Япи (Колорадо).
11'
Дуэйн Холмс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Колорадо.
11'
Момент не реализован! Пакстен Ааронсон (Колорадо). Пас отдал Josh Atencio.
10'
Лоуренс Эннали отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Колорадо.
8'
Josh Atencio отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Динамо Хьюстон.
7'
Правила нарушил Hamzat Ojediran (Колорадо).
7'
Правила нарушил Hamzat Ojediran (Колорадо).
6'
Правила нарушил Данте Сили (Колорадо).
6'
Диадай Самассеку (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на правом фланге.
5'
Гол! 1:0! Забил Коси Томпсон (Колорадо). Ассистент - Данте Сили (длинная передача).
3'
Правила нарушил Коси Томпсон (Колорадо).
3'
Лоуренс Эннали (Динамо Хьюстон) заработал штрафной на левом фланге.
2'
Даррен Япи (Колорадо) в офсайде.
2'
Момент не реализован! Матеуш Богуш (Динамо Хьюстон).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Колорадо
1
Зак Стеффен
(К)
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Лукас Херрингтон
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Данте Сили
ЛФ
13
Wayne Frederick
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Динамо Хьюстон
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Антонио Карлос
(К)
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
30
Агустин Боусат
ЦП
11
Лоуренс Эннали
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
20
Гилерме
ПВ
10
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Колорадо
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
19
Иан Мерфи
ЦЗ
11
Алексис Маньома
ЛВ
93
Георгий Миноунгу
ЛФ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
26
Mamadou Billo Diop
ЦФ
16
Alex Harris
ЦФ
Динамо Хьюстон
26
Blake Gillingham
ВР
1
Джимми Маурер
ВР
13
Сэм Винс
ЛЗ
21
Франко Негри
ЛЗ
34
Agustin Resch
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
9
Ондржей Лингр
ЦП
24
Ибрахим Алию
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
2-2-1-5
1
Стеффен
6
Холдинг
22
Херрингтон
33
Томпсон
8
10
Ааронсон
7
Сили
9
Наварро
77
Япи
12
Атенсио
13
3-1-4-1-1
31
Бонд
3
Карлос
36
28
Святченко
18
Самассеку
30
Боусат
11
Эннали
19
Богуш
14
Холмс
20
Гилерме
10
Понсе
8
2
2
8
33
Томпсон
24
Кобб
24
Кобб
33
Томпсон
7
Сили
11
Маньома
11
Маньома
7
Сили
77
Япи
93
Миноунгу
93
Миноунгу
77
Япи
28
Святченко
34
34
28
Святченко
30
Боусат
16
Эррера
16
Эррера
30
Боусат
10
Понсе
9
Лингр
9
Лингр
10
Понсе
14
Холмс
24
Алию
24
Алию
14
Холмс
19
Богуш
17
Марканич
17
Марканич
19
Богуш
Остались в запасе
Колорадо
Динамо Хьюстон
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
19
Иан Мерфи
ЦЗ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
26
Mamadou Billo Diop
ЦФ
16
Alex Harris
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
26
Blake Gillingham
ВР
1
Джимми Маурер
ВР
13
Сэм Винс
ЛЗ
21
Франко Негри
ЛЗ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
19
Иан Мерфи
ЦЗ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
26
Mamadou Billo Diop
ЦФ
16
Alex Harris
ЦФ
Остались в запасе
26
Blake Gillingham
ВР
1
Джимми Маурер
ВР
13
Сэм Винс
ЛЗ
21
Франко Негри
ЛЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Бен Ольсен
Колорадо
Точно не сыграют
Реджи Каннон
ПЗ
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
Коннор Ронан
ЦП
J. Travis
Динамо Хьюстон
Точно не сыграют
Артур
ОП
Лукас Халтер
ЦЗ
Джек МакГлинн
ЦП
Статистика матча Колорадо - Динамо Хьюстон
1
1
Всего ударов по воротам
16
20
Удары в створ
8
8
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
14
10
Офсайды
1
3
Количество передач
447
421
Сейвы
6
3
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
12
17
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
2.72
2.61
xGP (предотвращенные голы)
-2.6
-2.6
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Спортинг Гудс Парк
Посещаемость:
15102
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США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 15 тур
Колорадо
1 : 2
24.05.2026
Даллас
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
17.05.2026
Колорадо
США. МЛС, 14 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
17.05.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 13 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
14.05.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 15 тур
Колорадо
1 : 2
24.05.2026
Даллас
США. МЛС, 14 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
17.05.2026
Колорадо
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
14.05.2026
Колорадо
США. МЛС, 12 тур
Колорадо
0 : 1
10.05.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 11 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
03.05.2026
Колорадо
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
24.05.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 14 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
17.05.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 13 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
14.05.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 13 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
11.05.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 11 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
03.05.2026
Колорадо
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