Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»

Главный тренер «Интера Майами» Хавьер Маскерано раскрыл причину отсутствия Лионеля Месси в составе на матч 3-го тура МЛС против «Динамо Хьюстон».

Аргентинец пропустил игру 3 марта.

Без него команда выиграла со счетом 4:1.

Луис Суарес забил сам и сделал три ассиста.

«Никаких травм у Лео не было. Очевидно, из-за такого числа матчей он ощутил усталость. У него было переутомление, и мы решили предоставить ему отдых.

У нас уже есть травмированные, и мы не хотим рисковать столь важным футболистом, потому что если мы не дадим ему отдохнуть, то он в итоге получит травму, а мы не хотим остаться без него на месяц», – сказал Маскерано.