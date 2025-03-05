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Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»

Вчера, 23:47

Главный тренер «Интера Майами» Хавьер Маскерано раскрыл причину отсутствия Лионеля Месси в составе на матч 3-го тура МЛС против «Динамо Хьюстон».

  • Аргентинец пропустил игру 3 марта.
  • Без него команда выиграла со счетом 4:1.
  • Луис Суарес забил сам и сделал три ассиста.

«Никаких травм у Лео не было. Очевидно, из-за такого числа матчей он ощутил усталость. У него было переутомление, и мы решили предоставить ему отдых.

У нас уже есть травмированные, и мы не хотим рисковать столь важным футболистом, потому что если мы не дадим ему отдохнуть, то он в итоге получит травму, а мы не хотим остаться без него на месяц», – сказал Маскерано.

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Источник: ESPN
США. МЛС Интер Динамо Хьюстон Месси Лионель Маскерано Хавьер
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