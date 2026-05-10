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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис: обзор матча 10 мая 2026
Колорадо
10.05.2026, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 12 тур
0 : 1
Ответный матч – 26.07.2026
Завершен
Сент-Луис
26'
S. Jeong
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колорадо - Сент-Луис
Завершен
90'
+4
Желтая карточка
Miguel Perez
90'
Замена
Miguel Perez
️️️️➡️️
Brendan McSorley
90'
Замена
Fallou Fall
️️️️➡️️
Жазиель Ороско
90'
+7'
Желтая карточка
Keegan Rosenberry
89'
87'
Вторая желтая
C. Durkin
86'
Желтая карточка
C. Durkin
Замена
Alex Harris
️️️️➡️️
Hamzat Ojediran
76'
76'
Замена
Лукас Макнотон
️️️️➡️️
Саймон Бечер
76'
Замена
Эдуард Левен
️️️️➡️️
Конрад Валлем
67'
Желтая карточка
Конрад Валлем
Замена
Keegan Rosenberry
️️️️➡️️
Коси Томпсон
63'
58'
Желтая карточка
Brendan McSorley
Замена
Коннор Ронан
️️️️➡️️
Данте Сили
57'
Замена
️️️️➡️️
Даррен Япи
57'
Травма
Даррен Япи
56'
Желтая карточка
Даррен Япи
55'
Красная карточка
Роб Холдинг
51'
46'
Замена
Brendan McSorley
️️️️➡️️
Sangbin Jeong
45'
+1'
Желтая карточка
Мигель Анхель Наварро
44'
26'
ГОЛ! 0:1!
Sangbin Jeong
Пас отдал
Саймон Бечер
Желтая карточка
Hamzat Ojediran
19'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Колорадо
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Лукас Херрингтон
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ПЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Пакстен Ааронсон
АП
7
Данте Сили
ЛФ
93
Георгий Миноунгу
ЛФ
77
Даррен Япи
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
(К)
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
(К)
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
99
Жазиель Ороско
ПЗ
14
Томас Тотланд
ПЗ
21
Данте Полвара
ОП
24
Даниэль Эдельман
ОП
17
Марсель Хартель
АП
6
Конрад Валлем
ПВ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Колорадо
51
Zackory Campagnolo
ВР
99
Jackson Travis
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
20
Коннор Ронан
ЦП
11
Алексис Маньома
ЛВ
26
Mamadou Billo Diop
ЦФ
16
Alex Harris
ЦФ
47
Sydney Wathuta
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
27
Fallou Fall
ЦЗ
10
Эдуард Левен
ЦП
28
Miguel Perez
ЦП
59
Mykhi Joyner
ЦП
80
Brendan McSorley
ЦФ
20
Rafael Santos
ЦФ
4-1-1-4
41
29
Наварро
6
Холдинг
22
Херрингтон
33
Томпсон
8
10
Ааронсон
93
Миноунгу
9
Наварро
77
Япи
7
Сили
3-2-2-3
1
Бюрки
14
Тотланд
32
Баумгартль
99
Ороско
21
Полвара
24
Эдельман
6
Валлем
17
Хартель
8
11
Бечер
77
33
Томпсон
2
2
33
Томпсон
7
Сили
20
Ронан
20
Ронан
7
Сили
8
16
16
8
11
Бечер
5
Макнотон
5
Макнотон
11
Бечер
99
Ороско
27
27
99
Ороско
6
Валлем
10
Левен
10
Левен
6
Валлем
28
28
77
80
80
77
Остались в запасе
Колорадо
Сент-Луис
51
Zackory Campagnolo
ВР
99
Jackson Travis
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
11
Алексис Маньома
ЛВ
26
Mamadou Billo Diop
ЦФ
47
Sydney Wathuta
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
39
Benjamin Lundt
ВР
59
Mykhi Joyner
ЦП
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
51
Zackory Campagnolo
ВР
99
Jackson Travis
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
11
Алексис Маньома
ЛВ
26
Mamadou Billo Diop
ЦФ
47
Sydney Wathuta
ЦФ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
59
Mykhi Joyner
ЦП
20
Rafael Santos
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Колорадо
Точно не сыграют
Wayne Frederick
ЦФ
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
Джош Атенсио
ОП
Сент-Луис
Точно не сыграют
C. Glover
Celio Martins
ЦП
Mamadou Fall
ЦЗ
Томаш Острак
АП
Статистика матча Колорадо - Сент-Луис
4
1
1
4
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
11
1
Нарушения
19
18
Офсайды
2
3
Количество передач
425
355
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.33
1.94
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1
Информация о матче
Главный судья:
Тимоти Форд
Стадион:
Спортинг Гудс Парк
Посещаемость:
16028
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