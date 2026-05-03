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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Колорадо
Динамо Хьюстон - Колорадо: обзор матча 03 мая 2026
Динамо Хьюстон
03.05.2026, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 11 тур
1 : 0
Первый матч – 2 : 6
Завершен
Колорадо
72'
Л. Эннали
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Хьюстон - Колорадо
Завершен
Замена
Ибрахим Алию
️️️️➡️️
Гилерме
90'
+1
90'
+5'
Замена
Ондржей Лингр
️️️️➡️️
Эсекьель Понсе
84'
81'
Замена
Mamadou Billo Diop
️️️️➡️️
Мигель Анхель Наварро
81'
Замена
Kimani Stewart-Baynes
️️️️➡️️
Данте Сили
81'
Замена
️️️️➡️️
Даррен Япи
ГОЛ! 1:0!
Лоуренс Эннали
72'
66'
Желтая карточка
Даррен Япи
Желтая карточка
Лоуренс Эннали
63'
Замена
Агустин Боусат
️️️️➡️️
Джек МакГлинн
63'
Замена
Эктор Эррера
️️️️➡️️
Артур
63'
58'
Замена
Георгий Миноунгу
️️️️➡️️
Алексис Маньома
Желтая карточка
Матеуш Богуш
56'
47'
Желтая карточка
Алексис Маньома
45'
+7'
44'
Желтая карточка
Hamzat Ojediran
40'
Замена
Пакстен Ааронсон
️️️️➡️️
Джош Атенсио
38'
Травма
Джош Атенсио
33'
Замена
Ноа Кобб
️️️️➡️️
Роб Холдинг
32'
Травма
Роб Холдинг
Желтая карточка
Felipe
31'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо Хьюстон
31
Джонатан Бонд
ВР
36
Felipe
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
34
Agustin Resch
ЦЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
6
Артур
(К)
ОП
19
Матеуш Богуш
ЦП
8
Джек МакГлинн
ЦП
20
Гилерме
ПВ
11
Лоуренс Эннали
ЛФ
10
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Колорадо
1
Зак Стеффен
(К)
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
22
Лукас Херрингтон
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ПЗ
12
Джош Атенсио
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
11
Алексис Маньома
ЛВ
7
Данте Сили
ЛФ
77
Даррен Япи
ЦФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Динамо Хьюстон
26
Blake Gillingham
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
33
Vinicius Silva
ЦЗ
30
Агустин Боусат
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
9
Ондржей Лингр
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
24
Ибрахим Алию
ЦФ
17
Ник Марканич
РФ
Колорадо
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
99
Jackson Travis
ЦЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
93
Георгий Миноунгу
ЛФ
26
Mamadou Billo Diop
ЦФ
27
Kimani Stewart-Baynes
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Бонд
36
3
Карлос
34
18
Самассеку
6
Артур
19
Богуш
8
МакГлинн
20
Гилерме
11
Эннали
10
Понсе
4-1-1-1-3
1
Стеффен
33
Томпсон
22
Херрингтон
6
Холдинг
29
Наварро
12
Атенсио
8
11
Маньома
9
Наварро
77
Япи
7
Сили
8
МакГлинн
30
Боусат
30
Боусат
8
МакГлинн
6
Артур
16
Эррера
16
Эррера
6
Артур
10
Понсе
9
Лингр
9
Лингр
10
Понсе
20
Гилерме
24
Алию
24
Алию
20
Гилерме
6
Холдинг
24
Кобб
24
Кобб
6
Холдинг
12
Атенсио
10
Ааронсон
10
Ааронсон
12
Атенсио
11
Маньома
93
Миноунгу
93
Миноунгу
11
Маньома
29
Наварро
26
26
29
Наварро
7
Сили
27
27
7
Сили
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Колорадо
26
Blake Gillingham
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
33
Vinicius Silva
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
17
Ник Марканич
РФ
Главный тренер
Бен Ольсен
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
99
Jackson Travis
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
26
Blake Gillingham
ВР
21
Франко Негри
ЛЗ
33
Vinicius Silva
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
17
Ник Марканич
РФ
Остались в запасе
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
99
Jackson Travis
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Робин Фрейзер
Динамо Хьюстон
Точно не сыграют
Джимми Маурер
ВР
Лукас Халтер
ЦЗ
Сэм Винс
ЛЗ
Колорадо
Точно не сыграют
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
Коннор Ронан
ЦП
Wayne Frederick
ЦФ
Статистика матча Динамо Хьюстон - Колорадо
3
3
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
11
8
Офсайды
1
1
Количество передач
344
539
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
92
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
3
3
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.5
0.44
xGP (предотвращенные голы)
-0.22
-0.22
Информация о матче
Главный судья:
Аллен Чапман
Стадион:
Шелл Энерджи
Посещаемость:
18889
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