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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Колорадо
Лос-Анджелес - Колорадо: обзор матча 23 апреля 2026
Лос-Анджелес
23.04.2026, четверг, 05:30
США. МЛС, 9 тур
0 : 0
Ответный матч – 20.08.2026
Завершен
Колорадо
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Колорадо
Завершен
Желтая карточка
Нкоси Тафари
90'
+2
90'
+5'
86'
Желтая карточка
Джош Атенсио
82'
Замена
Алексис Маньома
️️️️➡️️
Hamzat Ojediran
80'
Желтая карточка
Георгий Миноунгу
Замена
Жереми Эбобиссе
️️️️➡️️
Хын-Мин Сон
77'
68'
Желтая карточка
Hamzat Ojediran
Замена
Стефен Эустакиу
️️️️➡️️
Мэтью Шоньер
67'
Замена
Дэвид Мартинес
️️️️➡️️
Якоб Шаффельбург
67'
Желтая карточка
Серхи Паленсия
64'
61'
Замена
Пакстен Ааронсон
️️️️➡️️
Даррен Япи
61'
Замена
Георгий Миноунгу
️️️️➡️️
Данте Сили
55'
Травма
Jackson Travis
Замена
Нкоси Тафари
️️️️➡️️
Аарон Лонг
46'
Замена
Тимоти Тильман
️️️️➡️️
Тайлер Бойд
46'
40'
Желтая карточка
Коси Томпсон
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лос-Анджелес
1
Уго Льорис
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
33
Аарон Лонг
(К)
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
19
Тайлер Бойд
ПВ
7
Хын-Мин Сон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Колорадо
1
Зак Стеффен
(К)
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
22
Лукас Херрингтон
ЦЗ
99
Jackson Travis
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ПЗ
12
Джош Атенсио
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
7
Данте Сили
ЛФ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
13
Wayne Frederick
ЦФ
77
Даррен Япи
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес
31
Cabral Carter
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
7
Стефен Эустакиу
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
27
Натан Ордас
ЦФ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
30
Дэвид Мартинес
РФ
Колорадо
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
24
Ноа Кобб
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
10
Пакстен Ааронсон
АП
11
Алексис Маньома
ЛВ
93
Георгий Миноунгу
ЛФ
16
Alex Harris
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
5
Портеус
33
Лонг
4
Сегура
14
Паленсия
66
Шоньер
8
Дельгадо
99
Буанга
18
Шаффельбург
19
Бойд
7
Сон
4-1-1-4
1
Стеффен
33
Томпсон
22
Херрингтон
99
6
Холдинг
12
Атенсио
8
77
Япи
13
9
Наварро
7
Сили
33
Лонг
91
Тафари
91
Тафари
33
Лонг
66
Шоньер
7
Эустакиу
7
Эустакиу
66
Шоньер
19
Бойд
11
Тильман
11
Тильман
19
Бойд
7
Сон
17
Эбобиссе
17
Эбобиссе
7
Сон
18
Шаффельбург
30
Мартинес
30
Мартинес
18
Шаффельбург
29
Наварро
29
Наварро
77
Япи
10
Ааронсон
10
Ааронсон
77
Япи
8
11
Маньома
11
Маньома
8
7
Сили
93
Миноунгу
93
Миноунгу
7
Сили
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Колорадо
31
Cabral Carter
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
27
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Alex Harris
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
31
Cabral Carter
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
27
Натан Ордас
ЦФ
Остались в запасе
41
Nicholas Defreitas-Hansen
ВР
24
Ноа Кобб
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
16
Alex Harris
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Робин Фрейзер
Лос-Анджелес
Точно не сыграют
Amin Boudri
ЦП
Lorenzo Dellavalle
ЦЗ
Игор Жезус
ОП
Колорадо
Точно не сыграют
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
Коннор Ронан
ЦП
Статистика матча Лос-Анджелес - Колорадо
2
4
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
9
Офсайды
1
0
Количество передач
277
758
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
92
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.21
0.23
xGP (предотвращенные голы)
0.1
0.1
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Ривас
Стадион:
БМО Стэдиум
Посещаемость:
22132
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Сальвадор
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1 : 0
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