Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым

Нападающий «Зенита» Александр Соболев дал комментарий после матча с «Динамо».

Соболев сделал дубль в 4-м туре РПЛ.

Еще один гол забил Максим Глушенков.

У обоих футболистов по 4 гола в этом сезоне.

– В этом матче вы были близки, чтобы сделать первый в карьере хет‑трик?

– Наверное, как никогда. Было еще два момента, правда, не самые простые. В одном из них немного не повезло – мяч сильно от вратаря отскочил. Но ничего страшного – главное взяли три очка. А хет‑трик, уверен, когда‑нибудь придет (улыбается).

– В этой игре продолжилась ваша с Максимом Глушенковым бомбардирская гонка. Сначала вы его догнали, но потом он вновь вышел вперед и теперь с пятью мячами является лучшим снайпером чемпионата.

– С Максимом‑то мы не соревнуемся – оба играем за одну команду. И оба хотим приносить максимальную пользу «Зениту». Кстати, Макс мне сейчас еще и голевую отдал. Главное, чтобы мы побеждали.