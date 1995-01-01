Бельерин отдал ассист через минуту после выхода на замену. Защитник сыграл впервые за восемь месяцев

«Арсенал» со счетом 5:0 обыграл «Ноттингем Форест» в 1/16 финала Кубка Англии.

Фланговый защитник Эктор Бельерин сыграл за главную команду впервые с января. На протяжении восьми месяцев 24-летний испанец восстанавливался от разрыва крестообразных связок.

Игрок появился на поле на 77-й минуте, а на 78-й ассистировал Джо Уиллоку, забившему третий гол команды Унаи Эмери.

Центральный защитник Роб Холдинг сыграл впервые после девяти месяцев восстановления от аналогичного повреждения. 24-летний англичанин вышел в стартовом составе и забил на 71-й минуте.