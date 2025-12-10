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  • «Брюгге» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

«Брюгге» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

10 декабря 2025, 21:50
Брюгге
10.12.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
25' Н. Мадуэке 47' Н. Мадуэке 56' Г. Мартинелли
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
16
Дани ван ден Хойвел
ВР
18
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
25
Александар Станкович
ОП
15
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
9
Карлос Форбс
ЛВ
8
Христос Цолис
ЛВ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
16
Кристиан Нергор
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Мартин Эдегор
(К) АП
2
Габриэль Мартинелли
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
17
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брюгге
71
Axl De Corte
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
10
Уго Ветлесен
ЦП
11
Сиссе Сандра
АП
67
Мамаду Диахон
ЛВ
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
47
Kaye Iyowuna Furo
ЦФ
19
Густаф Нильссон
ЦФ
Арсенал
35
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
89
Marli Salmon
ЦЗ
48
Джош Николс
ПЗ
11
Итан Нванери
ЦП
30
Louie Copley
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
4-2-1-2-1
16
ван ден Хойвел
18
Сейс
4
Мехеле
4
Ордоньес
41
Сике
25
Станкович
15
Онидика
20
Ванакен
8
Цолис
9
Форбс
7
Тресольди
2-1-3-3-1
1
Райя
3
Хинкапе
4
Уайт
49
Льюис-Скелли
16
Нергор
36
Субименди
6
Мерино
20
Мадуэке
10
Эдегор
2
Мартинелли
17
Дьекереш
41
Сике
14
Мейер
14
Мейер
41
Сике
18
Сейс
64
Саббе
64
Саббе
18
Сейс
15
Онидика
10
Ветлесен
10
Ветлесен
15
Онидика
9
Форбс
67
Диахон
67
Диахон
9
Форбс
7
Тресольди
47
47
7
Тресольди
3
Хинкапе
33
Калафьори
33
Калафьори
3
Хинкапе
4
Уайт
89
89
4
Уайт
10
Эдегор
11
Нванери
11
Нванери
10
Эдегор
20
Мадуэке
7
Сака
7
Сака
20
Мадуэке
17
Дьекереш
9
Жезус
9
Жезус
17
Дьекереш
Остались в запасе
Брюгге
Арсенал
71
Axl De Corte
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
11
Сиссе Сандра
АП
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
19
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
35
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
48
Джош Николс
ПЗ
30
Louie Copley
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
71
Axl De Corte
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
24
Саид Ромеро
ЦЗ
11
Сиссе Сандра
АП
84
Шандре Кэмпбелл
ЛФ
19
Густаф Нильссон
ЦФ
Остались в запасе
35
Томми Сетфорд
ВР
13
Кепа
ВР
48
Джош Николс
ПЗ
30
Louie Copley
ЦП
10
Эберечи Эзе
АП
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Брюгге - Арсенал
2
Всего ударов по воротам
18
20
Удары в створ
7
11
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
5
Нарушения
10
9
Офсайды
1
0
Количество передач
474
477
Сейвы
7
7
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
12
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
1.1
2.99
xGP (предотвращенные голы)
1.15
1.15

Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Арсенала», 6-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 декабря в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Арсенал»

«Брюгге» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Арсенал Брюгге
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