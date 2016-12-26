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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Бромвич
Арсенал - Вест Бромвич: обзор матча 26 декабря 2016
Арсенал
26.12.2016, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Вест Бромвич
86'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Бромвич
Желтая карточка
А. Рэмзи
88'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
М. Озил
86'
83'
Желтая карточка
Б. Фостер
80'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Х. Саломон Рондон
Замена
А. Рэмзи
️️️️
Ф. Коклен
74'
Замена
Лукас
️️️️
А. Ивоби
71'
Замена
Н. Монреаль
️️️️
К. Гиббс
71'
Желтая карточка
К. Гиббс
65'
62'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Н. Шадли
Желтая карточка
О. Жиру
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
89
Насер Шадли
АП
25
Мэтт Филлипс
ПП
22
Клаудио Якоб
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
16
Джеймс МакКлин
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
4-2-2-2
1
Чех
3
Гиббс
3
Паулиста
6
Косиельни
2
Бельерин
34
Джака
13
Коклен
17
Ивоби
10
Озил
4
Санчес
9
Жиру
4-4-1-1
12
Фостер
12
Ньом
36
Маколи
35
Эванс
15
Доусон
22
Якоб
24
Флетчер
11
Брант
25
Филлипс
89
Шадли
23
Рондон
3
Гиббс
18
Монреаль
18
Монреаль
3
Гиббс
13
Коклен
21
Рэмзи
21
Рэмзи
13
Коклен
17
Ивоби
7
Лукас
7
Лукас
17
Ивоби
89
Шадли
16
МакКлин
16
МакКлин
89
Шадли
23
Рондон
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
23
Рондон
Остались в запасе
Арсенал
Вест Бромвич
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Арсенал - Вест Бромвич
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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