Пулис: «Попытаемся набрать так много очков, сколько «Вест Бромвич» еще никогда не набирал в АПЛ»

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис высказался относительно предстоящего матча 29-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед». По словам специалиста, после успеха в среду манкунианцы приедут на встречу с полной уверенностью в себе.



«Если нам удастся достичь 40-очковой отметки в ближайших матчах, то впоследствии попытаемся набрать так много очков, сколько «Вест Бромвич» еще никогда не набирал в английской Премьер-лиге. «Манчестер Юнайтед» – сильная команда, располагающая рядом хороших игроков. Мы знаем, матч будет тяжелым», – сказал валлиец.