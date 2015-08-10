Пулис: «Рондон пока еще не до конца реализовал свой потенциал»

Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис прокомментировал переход в команду нападающего «Зенита» Хосе Саломона Рондона.



«Рондон имеет великолепные бомбардирские показатели и в свои 25 лет все еще не до конца реализовал свой потенциал. Мы надеемся, что он сразу начнет приносить клубу пользу, хотя и понимаем, что ему нужно будет время на адаптацию. Я уже пообщался с Пеллегрини и Виллаш-Боашем – оба этих специалиста очень довольны Саломоном, так что я с нетерпением жду возможности поработать с ним».