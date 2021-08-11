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Тони Пулис
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Тони Пулис - статистика
Уэльс
16 января 1958 (68)
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Команда
И
В
П
Н
Мидлсбро
1
0
1
0
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
Блэкпул
3 : 0
11.08.2021
Мидлсбро
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