«Вест Бромвич» – «Эвертон». Смотреть онлайн

«Вест Бромвич« неудачно стартовал в чемпионате, однако получив подкрепление в виде бывшего форварда «Зенита» Хосе Саломона Рондона наладил игру и не проигрывает уже в трех матчах подряд. Игра с «Эвертоном» будет серьезным экзаменом для команды Тони Пулиса. «Ириски» после шести матчей имеют в пассиве всего одно поражение от «Ман Сити» и совсем недавно уверенно разобрались с «Челси».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча – в 22:00 мск.