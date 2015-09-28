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    «Вест Бромвич» – «Эвертон». Смотреть онлайн

    «Вест Бромвич« неудачно стартовал в чемпионате, однако получив подкрепление в виде бывшего форварда «Зенита» Хосе Саломона Рондона наладил игру и не проигрывает уже в трех матчах подряд. Игра с «Эвертоном» будет серьезным экзаменом для команды Тони Пулиса. «Ириски» после шести матчей имеют в пассиве всего одно поражение от «Ман Сити» и совсем недавно уверенно разобрались с «Челси».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча – в 22:00 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2015 20:54
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