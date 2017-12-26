Пулис – новый главный тренер «Мидлсбро»

«Мидлсбро» объявил о назначении на должность главного тренера команды Тони Пулиса.
Предыдущим клубом 59-летнего специалиста был «Вест Бромвич», который он возглавлял с января 2015 по ноябрь 2017 года.
Также в своей карьере валлийский тренер, помимо прочего, руководил «Борнмутом», «Сток Сити» и «Кристал Пэлас».
Отметим, что Пулис признавался лучшим тренером АПЛ в сезоне-2013/14.
После 23-х туров «Мидлсбро» располагается на девятом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своем активе 35 очков.
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Источник: ФК «Миддлсбро»