Пулис – новый главный тренер «Мидлсбро»

«Мидлсбро» объявил о назначении на должность главного тренера команды Тони Пулиса.

Предыдущим клубом 59-летнего специалиста был «Вест Бромвич», который он возглавлял с января 2015 по ноябрь 2017 года.

Также в своей карьере валлийский тренер, помимо прочего, руководил «Борнмутом», «Сток Сити» и «Кристал Пэлас».

Отметим, что Пулис признавался лучшим тренером АПЛ в сезоне-2013/14.

После 23-х туров «Мидлсбро» располагается на девятом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своем активе 35 очков.