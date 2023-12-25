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    Англия. Чемпионшип - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Лестер 30 23 3 4 64:23 +41 72
    2. Саутгемптон 29 18 7 4 55:32 +23 61
    3. Лидс 30 18 6 6 52:26 +26 60
    4. Ипсвич 29 17 8 4 53:38 +15 59
    5. Вест Бромвич 29 14 6 9 41:27 +14 48
    6. Халл Сити 29 13 6 10 43:38 +5 45
    7. Ковентри 30 11 11 8 46:34 +12 44
    8. Сандерленд 30 13 5 12 41:33 +8 44
    9. Норвич Сити 30 13 5 12 48:45 +3 44
    10. Престон 30 12 6 12 38:49 -11 42
    11. Уотфорд 30 10 11 9 45:39 +6 41
    12. Мидлсбро 29 12 5 12 43:42 +1 41
    13. Кардифф 29 12 4 13 36:39 -3 40
    14. Бристоль Сити 30 10 8 12 33:34 -1 38
    15. Плимут Аргайл 29 9 9 11 48:47 +1 36
    16. Миллуолл 30 8 9 13 30:38 -8 33
    17. Суонси 30 8 9 13 39:48 -9 33
    18. Блэкберн 29 10 3 16 42:55 -13 33
    19. Бирмингем 30 8 8 14 34:47 -13 32
    20. Сток Сити 30 8 8 14 28:42 -14 32
    21. Хаддерсфилд 30 6 13 11 33:47 -14 31
    22. КПР 30 7 7 16 27:41 -14 28
    23. Шеффилд Уэнсдэй 31 7 5 19 24:50 -26 26
    24. Ротерхэм 29 3 10 16 25:54 -29 19
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Лестер 15 12 1 2 31:9 +22 37
    2. Лидс 15 11 4 0 32:11 +21 37
    3. Ипсвич 14 10 3 1 35:21 +14 33
    4. Вест Бромвич 15 10 3 2 25:11 +14 33
    5. Саутгемптон 14 10 2 2 34:15 +19 32
    6. Норвич Сити 15 9 2 4 23:15 +8 29
    7. Сандерленд 15 9 0 6 25:18 +7 27
    8. Плимут Аргайл 14 8 3 3 36:23 +13 27
    9. Престон 15 8 2 5 23:26 -3 26
    10. Ковентри 15 6 8 1 22:13 +9 26
    11. Халл Сити 15 7 4 4 23:15 +8 25
    12. Бристоль Сити 15 6 3 6 18:17 +1 21
    13. Мидлсбро 15 6 3 6 16:16 0 21
    14. Бирмингем 14 5 6 3 20:17 +3 21
    15. Кардифф 14 6 2 6 18:18 0 20
    16. Уотфорд 15 5 5 5 25:19 +6 20
    17. Шеффилд Уэнсдэй 16 5 4 7 17:20 -3 19
    18. Хаддерсфилд 15 4 6 5 19:21 -2 18
    19. Блэкберн 15 5 2 8 20:26 -6 17
    20. Суонси 15 4 5 6 17:19 -2 17
    21. Миллуолл 15 4 4 7 14:21 -7 16
    22. Сток Сити 15 4 4 7 11:20 -9 16
    23. Ротерхэм 15 3 6 6 16:20 -4 15
    24. КПР 15 3 4 8 15:22 -7 13
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Лестер 15 11 2 2 33:14 +19 35
    2. Саутгемптон 15 8 5 2 21:17 +4 29
    3. Ипсвич 15 7 5 3 18:17 +1 26
    4. Лидс 15 7 2 6 20:15 +5 23
    5. Уотфорд 15 5 6 4 20:20 0 21
    6. Мидлсбро 14 6 2 6 27:26 +1 20
    7. Кардифф 15 6 2 7 18:21 -3 20
    8. Халл Сити 14 6 2 6 20:23 -3 20
    9. Ковентри 15 5 3 7 24:21 +3 18
    10. Сандерленд 15 4 5 6 16:15 +1 17
    11. Миллуолл 15 4 5 6 16:17 -1 17
    12. Бристоль Сити 15 4 5 6 15:17 -2 17
    13. Блэкберн 14 5 1 8 22:29 -7 16
    14. Сток Сити 15 4 4 7 17:22 -5 16
    15. Суонси 15 4 4 7 22:29 -7 16
    16. Престон 15 4 4 7 15:23 -8 16
    17. Вест Бромвич 14 4 3 7 16:16 0 15
    18. Норвич Сити 15 4 3 8 25:30 -5 15
    19. КПР 15 4 3 8 12:19 -7 15
    20. Хаддерсфилд 15 2 7 6 14:26 -12 13
    21. Бирмингем 16 3 2 11 14:30 -16 11
    22. Плимут Аргайл 15 1 6 8 12:24 -12 9
    23. Шеффилд Уэнсдэй 15 2 1 12 7:30 -23 7
    24. Ротерхэм 14 0 4 10 9:34 -25 4
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