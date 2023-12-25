Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лестер
|30
|23
|3
|4
|64:23
|+41
|72
|2.
|Саутгемптон
|29
|18
|7
|4
|55:32
|+23
|61
|3.
|Лидс
|30
|18
|6
|6
|52:26
|+26
|60
|4.
|Ипсвич
|29
|17
|8
|4
|53:38
|+15
|59
|5.
|Вест Бромвич
|29
|14
|6
|9
|41:27
|+14
|48
|6.
|Халл Сити
|29
|13
|6
|10
|43:38
|+5
|45
|7.
|Ковентри
|30
|11
|11
|8
|46:34
|+12
|44
|8.
|Сандерленд
|30
|13
|5
|12
|41:33
|+8
|44
|9.
|Норвич Сити
|30
|13
|5
|12
|48:45
|+3
|44
|10.
|Престон
|30
|12
|6
|12
|38:49
|-11
|42
|11.
|Уотфорд
|30
|10
|11
|9
|45:39
|+6
|41
|12.
|Мидлсбро
|29
|12
|5
|12
|43:42
|+1
|41
|13.
|Кардифф
|29
|12
|4
|13
|36:39
|-3
|40
|14.
|Бристоль Сити
|30
|10
|8
|12
|33:34
|-1
|38
|15.
|Плимут Аргайл
|29
|9
|9
|11
|48:47
|+1
|36
|16.
|Миллуолл
|30
|8
|9
|13
|30:38
|-8
|33
|17.
|Суонси
|30
|8
|9
|13
|39:48
|-9
|33
|18.
|Блэкберн
|29
|10
|3
|16
|42:55
|-13
|33
|19.
|Бирмингем
|30
|8
|8
|14
|34:47
|-13
|32
|20.
|Сток Сити
|30
|8
|8
|14
|28:42
|-14
|32
|21.
|Хаддерсфилд
|30
|6
|13
|11
|33:47
|-14
|31
|22.
|КПР
|30
|7
|7
|16
|27:41
|-14
|28
|23.
|Шеффилд Уэнсдэй
|31
|7
|5
|19
|24:50
|-26
|26
|24.
|Ротерхэм
|29
|3
|10
|16
|25:54
|-29
|19
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лестер
|15
|12
|1
|2
|31:9
|+22
|37
|2.
|Лидс
|15
|11
|4
|0
|32:11
|+21
|37
|3.
|Ипсвич
|14
|10
|3
|1
|35:21
|+14
|33
|4.
|Вест Бромвич
|15
|10
|3
|2
|25:11
|+14
|33
|5.
|Саутгемптон
|14
|10
|2
|2
|34:15
|+19
|32
|6.
|Норвич Сити
|15
|9
|2
|4
|23:15
|+8
|29
|7.
|Сандерленд
|15
|9
|0
|6
|25:18
|+7
|27
|8.
|Плимут Аргайл
|14
|8
|3
|3
|36:23
|+13
|27
|9.
|Престон
|15
|8
|2
|5
|23:26
|-3
|26
|10.
|Ковентри
|15
|6
|8
|1
|22:13
|+9
|26
|11.
|Халл Сити
|15
|7
|4
|4
|23:15
|+8
|25
|12.
|Бристоль Сити
|15
|6
|3
|6
|18:17
|+1
|21
|13.
|Мидлсбро
|15
|6
|3
|6
|16:16
|0
|21
|14.
|Бирмингем
|14
|5
|6
|3
|20:17
|+3
|21
|15.
|Кардифф
|14
|6
|2
|6
|18:18
|0
|20
|16.
|Уотфорд
|15
|5
|5
|5
|25:19
|+6
|20
|17.
|Шеффилд Уэнсдэй
|16
|5
|4
|7
|17:20
|-3
|19
|18.
|Хаддерсфилд
|15
|4
|6
|5
|19:21
|-2
|18
|19.
|Блэкберн
|15
|5
|2
|8
|20:26
|-6
|17
|20.
|Суонси
|15
|4
|5
|6
|17:19
|-2
|17
|21.
|Миллуолл
|15
|4
|4
|7
|14:21
|-7
|16
|22.
|Сток Сити
|15
|4
|4
|7
|11:20
|-9
|16
|23.
|Ротерхэм
|15
|3
|6
|6
|16:20
|-4
|15
|24.
|КПР
|15
|3
|4
|8
|15:22
|-7
|13
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лестер
|15
|11
|2
|2
|33:14
|+19
|35
|2.
|Саутгемптон
|15
|8
|5
|2
|21:17
|+4
|29
|3.
|Ипсвич
|15
|7
|5
|3
|18:17
|+1
|26
|4.
|Лидс
|15
|7
|2
|6
|20:15
|+5
|23
|5.
|Уотфорд
|15
|5
|6
|4
|20:20
|0
|21
|6.
|Мидлсбро
|14
|6
|2
|6
|27:26
|+1
|20
|7.
|Кардифф
|15
|6
|2
|7
|18:21
|-3
|20
|8.
|Халл Сити
|14
|6
|2
|6
|20:23
|-3
|20
|9.
|Ковентри
|15
|5
|3
|7
|24:21
|+3
|18
|10.
|Сандерленд
|15
|4
|5
|6
|16:15
|+1
|17
|11.
|Миллуолл
|15
|4
|5
|6
|16:17
|-1
|17
|12.
|Бристоль Сити
|15
|4
|5
|6
|15:17
|-2
|17
|13.
|Блэкберн
|14
|5
|1
|8
|22:29
|-7
|16
|14.
|Сток Сити
|15
|4
|4
|7
|17:22
|-5
|16
|15.
|Суонси
|15
|4
|4
|7
|22:29
|-7
|16
|16.
|Престон
|15
|4
|4
|7
|15:23
|-8
|16
|17.
|Вест Бромвич
|14
|4
|3
|7
|16:16
|0
|15
|18.
|Норвич Сити
|15
|4
|3
|8
|25:30
|-5
|15
|19.
|КПР
|15
|4
|3
|8
|12:19
|-7
|15
|20.
|Хаддерсфилд
|15
|2
|7
|6
|14:26
|-12
|13
|21.
|Бирмингем
|16
|3
|2
|11
|14:30
|-16
|11
|22.
|Плимут Аргайл
|15
|1
|6
|8
|12:24
|-12
|9
|23.
|Шеффилд Уэнсдэй
|15
|2
|1
|12
|7:30
|-23
|7
|24.
|Ротерхэм
|14
|0
|4
|10
|9:34
|-25
|4