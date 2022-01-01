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Англия. Чемпионшип
Футбольные стадионы
Чемпионшип 2026-2027 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Лондон
Лондон
60 010
2
Сент-Мэри
Саутгемптон
32 689
3
Мулинекс
Вулверхэмптон
29 450
4
Тюрф Мур
Бернли
22 619
5
Викарэйдж Роад
Уотфорд
19 920
6
Кардифф Сити
Кардифф
27 344
7
Хоуторнс
Вест Бромвич
26 484
8
Британния Стэдиум
Сток-он-Трент
27 740
9
Либерти
Суонси
20 750
10
Кэрроу Роуд
Норвич
27 250
11
Бремэлл Лейн
Шеффилд
33 000
12
Риверсайд
Мидлсбро
35 050
13
Прайд Парк
Дерби
33 597
14
Эштон Гэйт
Бристоль
21 497
15
Лофтус Роуд
Лондон
18 360
16
Сент-Эндрюс
Бирмингем
30 000
17
Дипдэйл
Престон
22 225
18
Ивуд Парк
Блэкберн
31 149
19
Рибок
Болтон
28 353
20
Нью-Дэн
Лондон
30 301
21
Вэлли
Лондон
27 111
22
Фрэттон Парк
Портсмут
20 688
23
Рэйскурс Граунд
Рексхэм
10 500
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