Cезон:
Команда:
Тур/Стадия:
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 31 тур
|9 февраля, пятница
|23:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|2:0
|Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 30 тур
|4 февраля, воскресенье
|15:00
|Мидлсбро
|1:1
|Сандерленд
|3 февраля, суббота
|18:00
|Блэкберн
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс
|3 февраля, суббота
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|4:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|3 февраля, суббота
|18:00
|Халл Сити
|1:0
|Миллуолл
|3 февраля, суббота
|18:00
|Норвич Сити
|2:1
|Ковентри
|3 февраля, суббота
|18:00
|Престон
|3:2
|Ипсвич Таун
|3 февраля, суббота
|18:00
|Ротерхэм
|0:2
|Саутгемптон
|3 февраля, суббота
|18:00
|Сток Сити
|0:5
|Лестер
|3 февраля, суббота
|18:00
|Суонси
|0:1
|Плимут Аргайл
|3 февраля, суббота
|18:00
|Уотфорд
|0:1
|Кардифф
|3 февраля, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|1:0
|Бирмингем Сити
|2 февраля, пятница
|23:00
|Бристоль Сити
|0:1
|Лидс
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 29 тур
|31 января, среда
|22:45
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:0
|Уотфорд
|30 января, вторник
|22:45
|Ковентри
|2:2
|Бристоль Сити
|30 января, вторник
|22:45
|Лестер
|3:1
|Суонси
|28 января, воскресенье
|16:30
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:1
|Хаддерсфилд Таун
|27 января, суббота
|18:00
|Миллуолл
|1:1
|Престон
|27 января, суббота
|18:00
|Сандерленд
|3:1
|Сток Сити
|24 января, среда
|22:45
|Лидс
|1:0
|Норвич Сити
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 28 тур
|22 января, понедельник
|23:00
|Лестер
|1:1
|Ипсвич Таун
|21 января, воскресенье
|15:00
|Лидс
|2:1
|Престон
|20 января, суббота
|18:00
|Блэкберн
|1:1
|Хаддерсфилд Таун
|20 января, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|1:1
|Уотфорд
|20 января, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|1:1
|Ротерхэм
|20 января, суббота
|18:00
|Норвич Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|20 января, суббота
|18:00
|Плимут Аргайл
|3:1
|Кардифф
|20 января, суббота
|18:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|2:0
|Миллуолл
|20 января, суббота
|18:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:2
|Ковентри
|20 января, суббота
|18:00
|Сток Сити
|1:2
|Бирмингем Сити
|20 января, суббота
|15:30
|Суонси
|1:3
|Саутгемптон
|19 января, пятница
|23:00
|Сандерленд
|0:1
|Халл Сити
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 27 тур
|14 января, воскресенье
|15:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:2
|Уотфорд
|13 января, суббота
|20:30
|Ипсвич Таун
|2:1
|Сандерленд
|13 января, суббота
|18:00
|Бирмингем Сити
|2:2
|Суонси
|13 января, суббота
|18:00
|Кардифф
|0:3
|Лидс
|13 января, суббота
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|1:1
|Плимут Аргайл
|13 января, суббота
|18:00
|Миллуолл
|1:3
|Мидлсбро
|13 января, суббота
|18:00
|Престон
|2:0
|Бристоль Сити
|13 января, суббота
|18:00
|Ротерхэм
|0:1
|Сток Сити
|13 января, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|4:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|13 января, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|4:1
|Блэкберн
|13 января, суббота
|15:30
|Ковентри
|3:1
|Лестер
|12 января, пятница
|23:00
|Халл Сити
|1:2
|Норвич Сити
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 26 тур
|1 января, понедельник
|20:15
|Шеффилд Уэнсдэй
|3:1
|Халл Сити
|1 января, понедельник
|18:00
|Блэкберн
|2:2
|Ротерхэм
|1 января, понедельник
|18:00
|Бристоль Сити
|0:1
|Миллуолл
|1 января, понедельник
|18:00
|Лидс
|3:0
|Бирмингем Сити
|1 января, понедельник
|18:00
|Лестер
|4:1
|Хаддерсфилд Таун
|1 января, понедельник
|18:00
|Мидлсбро
|1:3
|Ковентри
|1 января, понедельник
|18:00
|Норвич Сити
|1:1
|Саутгемптон
|1 января, понедельник
|18:00
|Плимут Аргайл
|3:3
|Уотфорд
|1 января, понедельник
|18:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:2
|Кардифф
|1 января, понедельник
|18:00
|Сток Сити
|0:0
|Ипсвич Таун
|1 января, понедельник
|18:00
|Суонси
|1:0
|Вест Бромвич
|1 января, понедельник
|15:30
|Сандерленд
|2:0
|Престон
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 25 тур
|29 декабря, пятница
|23:15
|Вест Бромвич
|1:0
|Лидс
|29 декабря, пятница
|22:45
|Бирмингем Сити
|0:0
|Бристоль Сити
|29 декабря, пятница
|22:45
|Кардифф
|0:2
|Лестер
|29 декабря, пятница
|22:45
|Ковентри
|2:2
|Суонси
|29 декабря, пятница
|22:45
|Хаддерсфилд Таун
|1:2
|Мидлсбро
|29 декабря, пятница
|22:45
|Халл Сити
|3:2
|Блэкберн
|29 декабря, пятница
|22:45
|Ипсвич Таун
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс
|29 декабря, пятница
|22:45
|Миллуолл
|1:0
|Норвич Сити
|29 декабря, пятница
|22:45
|Престон
|0:1
|Шеффилд Уэнсдэй
|29 декабря, пятница
|22:45
|Ротерхэм
|1:1
|Сандерленд
|29 декабря, пятница
|22:45
|Уотфорд
|1:1
|Сток Сити
|29 декабря, пятница
|21:00
|Саутгемптон
|2:1
|Плимут Аргайл
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 24 тур
|26 декабря, вторник
|22:45
|Ипсвич Таун
|1:1
|Лестер
|26 декабря, вторник
|20:15
|Бирмингем Сити
|1:3
|Сток Сити
|26 декабря, вторник
|18:00
|Кардифф
|2:2
|Плимут Аргайл
|26 декабря, вторник
|18:00
|Ковентри
|2:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|26 декабря, вторник
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|3:0
|Блэкберн
|26 декабря, вторник
|18:00
|Халл Сити
|0:1
|Сандерленд
|26 декабря, вторник
|18:00
|Ротерхэм
|1:0
|Мидлсбро
|26 декабря, вторник
|18:00
|Саутгемптон
|5:0
|Суонси
|26 декабря, вторник
|18:00
|Уотфорд
|1:4
|Бристоль Сити
|26 декабря, вторник
|18:00
|Вест Бромвич
|1:0
|Норвич Сити
|26 декабря, вторник
|16:00
|Миллуолл
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс
|26 декабря, вторник
|15:30
|Престон
|2:1
|Лидс
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 23 тур
|23 декабря, суббота
|18:00
|Блэкберн
|1:2
|Уотфорд
|23 декабря, суббота
|18:00
|Лестер
|3:0
|Ротерхэм
|23 декабря, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|1:0
|Вест Бромвич
|23 декабря, суббота
|18:00
|Норвич Сити
|2:0
|Хаддерсфилд Таун
|23 декабря, суббота
|18:00
|Плимут Аргайл
|3:3
|Бирмингем Сити
|23 декабря, суббота
|18:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:1
|Саутгемптон
|23 декабря, суббота
|18:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:2
|Кардифф
|23 декабря, суббота
|18:00
|Сток Сити
|0:0
|Миллуолл
|23 декабря, суббота
|18:00
|Сандерленд
|0:3
|Ковентри
|23 декабря, суббота
|15:30
|Лидс
|4:0
|Ипсвич Таун
|22 декабря, пятница
|22:45
|Бристоль Сити
|3:2
|Халл Сити
|22 декабря, пятница
|22:45
|Суонси
|2:1
|Престон
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 22 тур
|18 декабря, понедельник
|23:00
|Бирмингем Сити
|2:3
|Лестер
|17 декабря, воскресенье
|15:00
|Вест Бромвич
|1:1
|Сток Сити
|16 декабря, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|1:0
|Сандерленд
|16 декабря, суббота
|18:00
|Халл Сити
|3:0
|Кардифф
|16 декабря, суббота
|18:00
|Лидс
|1:1
|Ковентри
|16 декабря, суббота
|18:00
|Миллуолл
|1:1
|Хаддерсфилд Таун
|16 декабря, суббота
|18:00
|Плимут Аргайл
|3:2
|Ротерхэм
|16 декабря, суббота
|18:00
|Престон
|1:5
|Уотфорд
|16 декабря, суббота
|18:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|16 декабря, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|4:0
|Блэкберн
|16 декабря, суббота
|18:00
|Суонси
|1:2
|Мидлсбро
|16 декабря, суббота
|15:30
|Ипсвич Таун
|2:2
|Норвич Сити
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 21 тур
|13 декабря, среда
|23:00
|Мидлсбро
|1:2
|Халл Сити
|13 декабря, среда
|22:45
|Кардифф
|0:1
|Бирмингем Сити
|13 декабря, среда
|22:45
|Ковентри
|1:1
|Саутгемптон
|13 декабря, среда
|22:45
|Лестер
|3:2
|Миллуолл
|13 декабря, среда
|22:45
|Норвич Сити
|3:1
|Шеффилд Уэнсдэй
|13 декабря, среда
|22:45
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:0
|Плимут Аргайл
|12 декабря, вторник
|23:00
|Сандерленд
|1:0
|Лидс
|12 декабря, вторник
|22:45
|Блэкберн
|2:1
|Бристоль Сити
|12 декабря, вторник
|22:45
|Хаддерсфилд Таун
|1:3
|Престон
|12 декабря, вторник
|22:45
|Ротерхэм
|0:2
|Вест Бромвич
|12 декабря, вторник
|22:45
|Сток Сити
|1:1
|Суонси
|12 декабря, вторник
|22:45
|Уотфорд
|1:2
|Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 20 тур
|9 декабря, суббота
|18:00
|Кардифф
|1:0
|Миллуолл
|9 декабря, суббота
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|1:1
|Бристоль Сити
|9 декабря, суббота
|18:00
|Лестер
|4:0
|Плимут Аргайл
|9 декабря, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|0:2
|Ипсвич Таун
|9 декабря, суббота
|18:00
|Норвич Сити
|0:0
|Престон
|9 декабря, суббота
|18:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|2:0
|Халл Сити
|9 декабря, суббота
|18:00
|Ротерхэм
|1:2
|Суонси
|9 декабря, суббота
|18:00
|Сток Сити
|0:1
|Шеффилд Уэнсдэй
|9 декабря, суббота
|18:00
|Уотфорд
|1:1
|Саутгемптон
|9 декабря, суббота
|15:30
|Блэкберн
|0:2
|Лидс
|9 декабря, суббота
|15:30
|Сандерленд
|2:1
|Вест Бромвич
|8 декабря, пятница
|23:00
|Ковентри
|2:0
|Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 19 тур
|3 декабря, воскресенье
|16:30
|Бристоль Сити
|1:2
|Норвич Сити
|2 декабря, суббота
|18:00
|Бирмингем Сити
|0:0
|Ротерхэм
|2 декабря, суббота
|18:00
|Халл Сити
|1:2
|Уотфорд
|2 декабря, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|2:1
|Ковентри
|2 декабря, суббота
|18:00
|Лидс
|3:2
|Мидлсбро
|2 декабря, суббота
|18:00
|Миллуолл
|1:1
|Сандерленд
|2 декабря, суббота
|18:00
|Плимут Аргайл
|2:1
|Сток Сити
|2 декабря, суббота
|18:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|3:1
|Блэкберн
|2 декабря, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|2:0
|Кардифф
|2 декабря, суббота
|18:00
|Суонси
|1:1
|Хаддерсфилд Таун
|2 декабря, суббота
|15:30
|Вест Бромвич
|1:2
|Лестер
|1 декабря, пятница
|23:00
|Престон
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 18 тур
|29 ноября, среда
|23:00
|Ипсвич Таун
|3:1
|Миллуолл
|29 ноября, среда
|22:45
|Блэкберн
|4:2
|Бирмингем Сити
|29 ноября, среда
|22:45
|Лидс
|3:1
|Суонси
|29 ноября, среда
|22:45
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:1
|Лестер
|29 ноября, среда
|22:45
|Саутгемптон
|1:0
|Бристоль Сити
|29 ноября, среда
|22:45
|Сандерленд
|1:2
|Хаддерсфилд Таун
|28 ноября, вторник
|23:00
|Уотфорд
|3:2
|Норвич Сити
|28 ноября, вторник
|22:45
|Кардифф
|0:1
|Вест Бромвич
|28 ноября, вторник
|22:45
|Ковентри
|1:0
|Плимут Аргайл
|28 ноября, вторник
|22:45
|Халл Сити
|4:1
|Ротерхэм
|28 ноября, вторник
|22:45
|Мидлсбро
|4:0
|Престон
|28 ноября, вторник
|22:45
|Куинз Парк Рейнджерс
|4:2
|Сток Сити
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 17 тур
|25 ноября, суббота
|20:30
|Вест Бромвич
|2:0
|Ипсвич Таун
|25 ноября, суббота
|18:00
|Бирмингем Сити
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй
|25 ноября, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|3:2
|Мидлсбро
|25 ноября, суббота
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|1:1
|Саутгемптон
|25 ноября, суббота
|18:00
|Лестер
|2:0
|Уотфорд
|25 ноября, суббота
|18:00
|Миллуолл
|0:3
|Ковентри
|25 ноября, суббота
|18:00
|Норвич Сити
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс
|25 ноября, суббота
|18:00
|Плимут Аргайл
|2:0
|Сандерленд
|25 ноября, суббота
|18:00
|Престон
|1:2
|Кардифф
|25 ноября, суббота
|18:00
|Сток Сити
|0:3
|Блэкберн
|25 ноября, суббота
|18:00
|Суонси
|2:2
|Халл Сити
|24 ноября, пятница
|23:00
|Ротерхэм
|1:1
|Лидс
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 16 тур
|11 ноября, суббота
|18:00
|Кардифф
|2:3
|Норвич Сити
|11 ноября, суббота
|18:00
|Ковентри
|0:0
|Сток Сити
|11 ноября, суббота
|18:00
|Халл Сити
|1:0
|Хаддерсфилд Таун
|11 ноября, суббота
|18:00
|Ипсвич Таун
|3:2
|Суонси
|11 ноября, суббота
|18:00
|Лидс
|2:1
|Плимут Аргайл
|11 ноября, суббота
|18:00
|Мидлсбро
|1:0
|Лестер
|11 ноября, суббота
|18:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:0
|Бристоль Сити
|11 ноября, суббота
|18:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:4
|Миллуолл
|11 ноября, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|2:1
|Вест Бромвич
|11 ноября, суббота
|18:00
|Уотфорд
|5:0
|Ротерхэм
|11 ноября, суббота
|15:30
|Сандерленд
|3:1
|Бирмингем Сити
|10 ноября, пятница
|23:00
|Блэкберн
|1:2
|Престон
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 12 тур
|7 ноября, вторник
|23:00
|Ротерхэм
|2:2
|Ипсвич Таун
|21 октября, суббота
|17:00
|Блэкберн
|1:0
|Кардифф
|21 октября, суббота
|17:00
|Бристоль Сити
|1:0
|Ковентри
|21 октября, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|21 октября, суббота
|17:00
|Халл Сити
|1:2
|Саутгемптон
|21 октября, суббота
|17:00
|Мидлсбро
|1:0
|Бирмингем Сити
|21 октября, суббота
|17:00
|Норвич Сити
|2:3
|Лидс
|21 октября, суббота
|17:00
|Сток Сити
|2:1
|Сандерленд
|21 октября, суббота
|17:00
|Суонси
|1:3
|Лестер
|21 октября, суббота
|17:00
|Уотфорд
|1:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|21 октября, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|0:0
|Плимут Аргайл
|21 октября, суббота
|14:30
|Престон
|1:1
|Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 15 тур
|5 ноября, воскресенье
|15:00
|Норвич Сити
|1:3
|Блэкберн
|4 ноября, суббота
|18:00
|Бирмингем Сити
|2:2
|Ипсвич Таун
|4 ноября, суббота
|18:00
|Бристоль Сити
|1:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|4 ноября, суббота
|18:00
|Хаддерсфилд Таун
|0:0
|Уотфорд
|4 ноября, суббота
|18:00
|Миллуолл
|0:1
|Саутгемптон
|4 ноября, суббота
|18:00
|Плимут Аргайл
|3:3
|Мидлсбро
|4 ноября, суббота
|18:00
|Престон
|3:2
|Ковентри
|4 ноября, суббота
|18:00
|Ротерхэм
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|4 ноября, суббота
|18:00
|Сток Сити
|0:0
|Кардифф
|4 ноября, суббота
|18:00
|Суонси
|0:0
|Сандерленд
|4 ноября, суббота
|18:00
|Вест Бромвич
|3:1
|Халл Сити
|3 ноября, пятница
|23:00
|Лестер
|0:1
|Лидс
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 14 тур
|30 октября, понедельник
|23:00
|Ковентри
|0:2
|Вест Бромвич
|29 октября, воскресенье
|16:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|2:0
|Ротерхэм
|28 октября, суббота
|17:00
|Блэкберн
|0:1
|Суонси
|28 октября, суббота
|17:00
|Кардифф
|2:0
|Бристоль Сити
|28 октября, суббота
|17:00
|Халл Сити
|1:0
|Престон
|28 октября, суббота
|17:00
|Ипсвич Таун
|3:2
|Плимут Аргайл
|28 октября, суббота
|17:00
|Мидлсбро
|0:2
|Сток Сити
|28 октября, суббота
|17:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:2
|Лестер
|28 октября, суббота
|17:00
|Сандерленд
|3:1
|Норвич Сити
|28 октября, суббота
|17:00
|Уотфорд
|2:2
|Миллуолл
|28 октября, суббота
|14:30
|Лидс
|4:1
|Хаддерсфилд Таун
|28 октября, суббота
|14:30
|Саутгемптон
|3:1
|Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 13 тур
|25 октября, среда
|22:00
|Сток Сити
|1:0
|Лидс
|25 октября, среда
|21:45
|Бирмингем Сити
|0:2
|Халл Сити
|25 октября, среда
|21:45
|Бристоль Сити
|0:1
|Ипсвич Таун
|25 октября, среда
|21:45
|Плимут Аргайл
|3:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|25 октября, среда
|21:45
|Престон
|2:2
|Саутгемптон
|25 октября, среда
|21:45
|Ротерхэм
|2:0
|Ковентри
|24 октября, вторник
|22:00
|Лестер
|1:0
|Сандерленд
|24 октября, вторник
|22:00
|Вест Бромвич
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс
|24 октября, вторник
|21:45
|Хаддерсфилд Таун
|0:4
|Кардифф
|24 октября, вторник
|21:45
|Миллуолл
|1:2
|Блэкберн
|24 октября, вторник
|21:45
|Норвич Сити
|1:2
|Мидлсбро
|24 октября, вторник
|21:45
|Суонси
|0:1
|Уотфорд
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 11 тур
|7 октября, суббота
|17:00
|Плимут Аргайл
|1:3
|Суонси
|7 октября, суббота
|17:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:4
|Блэкберн
|7 октября, суббота
|17:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:0
|Хаддерсфилд Таун
|7 октября, суббота
|17:00
|Саутгемптон
|1:1
|Ротерхэм
|7 октября, суббота
|17:00
|Кардифф
|1:1
|Уотфорд
|7 октября, суббота
|17:00
|Ковентри
|1:1
|Норвич Сити
|7 октября, суббота
|17:00
|Ипсвич Таун
|4:2
|Престон
|7 октября, суббота
|17:00
|Лидс
|2:1
|Бристоль Сити
|7 октября, суббота
|17:00
|Лестер
|2:0
|Сток Сити
|7 октября, суббота
|17:00
|Миллуолл
|2:2
|Халл Сити
|7 октября, суббота
|14:30
|Сандерленд
|0:4
|Мидлсбро
|6 октября, пятница
|22:00
|Бирмингем Сити
|3:1
|Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 10 тур
|4 октября, среда
|22:00
|Ротерхэм
|1:2
|Бристоль Сити
|4 октября, среда
|21:45
|Ковентри
|1:0
|Блэкберн
|4 октября, среда
|21:45
|Лидс
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс
|4 октября, среда
|21:45
|Лестер
|3:0
|Престон
|4 октября, среда
|21:45
|Сандерленд
|2:0
|Уотфорд
|4 октября, среда
|21:45
|Суонси
|2:1
|Норвич Сити
|3 октября, вторник
|22:00
|Сток Сити
|0:1
|Саутгемптон
|3 октября, вторник
|22:00
|Вест Бромвич
|1:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|3 октября, вторник
|21:45
|Бирмингем Сити
|4:1
|Хаддерсфилд Таун
|3 октября, вторник
|21:45
|Ипсвич Таун
|3:0
|Халл Сити
|3 октября, вторник
|21:45
|Мидлсбро
|2:0
|Кардифф
|3 октября, вторник
|21:45
|Плимут Аргайл
|0:2
|Миллуолл
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 9 тур
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Блэкберн
|1:4
|Лестер
|30 сентября, суббота
|17:00
|Бристоль Сити
|2:3
|Сток Сити
|30 сентября, суббота
|17:00
|Кардифф
|2:0
|Ротерхэм
|30 сентября, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|1:1
|Ипсвич Таун
|30 сентября, суббота
|17:00
|Халл Сити
|1:1
|Плимут Аргайл
|30 сентября, суббота
|17:00
|Миллуолл
|0:3
|Суонси
|30 сентября, суббота
|17:00
|Норвич Сити
|2:0
|Бирмингем Сити
|30 сентября, суббота
|17:00
|Престон
|0:4
|Вест Бромвич
|30 сентября, суббота
|17:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:3
|Ковентри
|30 сентября, суббота
|17:00
|Уотфорд
|2:3
|Мидлсбро
|30 сентября, суббота
|14:30
|Саутгемптон
|3:1
|Лидс
|29 сентября, пятница
|22:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:3
|Сандерленд
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 8 тур
|25 сентября, понедельник
|22:00
|Ковентри
|1:1
|Хаддерсфилд Таун
|24 сентября, воскресенье
|17:00
|Сандерленд
|0:1
|Кардифф
|24 сентября, воскресенье
|14:00
|Сток Сити
|1:3
|Халл Сити
|23 сентября, суббота
|17:00
|Ипсвич Таун
|4:3
|Блэкберн
|23 сентября, суббота
|17:00
|Лидс
|3:0
|Уотфорд
|23 сентября, суббота
|17:00
|Лестер
|1:0
|Бристоль Сити
|23 сентября, суббота
|17:00
|Мидлсбро
|2:1
|Саутгемптон
|23 сентября, суббота
|17:00
|Плимут Аргайл
|6:2
|Норвич Сити
|23 сентября, суббота
|17:00
|Ротерхэм
|1:1
|Престон
|23 сентября, суббота
|17:00
|Суонси
|3:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|23 сентября, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|0:0
|Миллуолл
|22 сентября, пятница
|22:00
|Бирмингем Сити
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 7 тур
|20 сентября, среда
|22:00
|Норвич Сити
|0:2
|Лестер
|20 сентября, среда
|21:45
|Блэкберн
|1:3
|Сандерленд
|20 сентября, среда
|21:45
|Хаддерсфилд Таун
|2:2
|Сток Сити
|20 сентября, среда
|21:45
|Халл Сити
|0:0
|Лидс
|20 сентября, среда
|21:45
|Миллуолл
|3:0
|Ротерхэм
|20 сентября, среда
|21:45
|Уотфорд
|2:2
|Вест Бромвич
|19 сентября, вторник
|22:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:1
|Мидлсбро
|19 сентября, вторник
|21:45
|Бристоль Сити
|4:1
|Плимут Аргайл
|19 сентября, вторник
|21:45
|Кардифф
|3:2
|Ковентри
|19 сентября, вторник
|21:45
|Престон
|2:1
|Бирмингем Сити
|19 сентября, вторник
|21:45
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:1
|Суонси
|19 сентября, вторник
|21:45
|Саутгемптон
|0:1
|Ипсвич Таун
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 6 тур
|17 сентября, воскресенье
|14:00
|Миллуолл
|0:3
|Лидс
|16 сентября, суббота
|21:45
|Кардифф
|2:0
|Суонси
|16 сентября, суббота
|17:00
|Блэкберн
|2:1
|Мидлсбро
|16 сентября, суббота
|17:00
|Бристоль Сити
|0:0
|Вест Бромвич
|16 сентября, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|2:0
|Ротерхэм
|16 сентября, суббота
|17:00
|Норвич Сити
|1:0
|Сток Сити
|16 сентября, суббота
|17:00
|Престон
|2:1
|Плимут Аргайл
|16 сентября, суббота
|17:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:3
|Сандерленд
|16 сентября, суббота
|17:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:1
|Ипсвич Таун
|16 сентября, суббота
|17:00
|Уотфорд
|2:0
|Бирмингем Сити
|15 сентября, пятница
|22:00
|Саутгемптон
|1:4
|Лестер
|15 сентября, пятница
|21:45
|Халл Сити
|1:1
|Ковентри
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 5 тур
|2 сентября, суббота
|17:00
|Ковентри
|3:3
|Уотфорд
|2 сентября, суббота
|17:00
|Ипсвич Таун
|3:2
|Кардифф
|2 сентября, суббота
|17:00
|Лидс
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|2 сентября, суббота
|17:00
|Лестер
|0:1
|Халл Сити
|2 сентября, суббота
|17:00
|Мидлсбро
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс
|2 сентября, суббота
|17:00
|Плимут Аргайл
|3:0
|Блэкберн
|2 сентября, суббота
|17:00
|Ротерхэм
|2:1
|Норвич Сити
|2 сентября, суббота
|17:00
|Сток Сити
|0:2
|Престон
|2 сентября, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|1:2
|Хаддерсфилд Таун
|2 сентября, суббота
|14:30
|Бирмингем Сити
|1:1
|Миллуолл
|2 сентября, суббота
|14:30
|Суонси
|1:2
|Бристоль Сити
|2 сентября, суббота
|14:30
|Сандерленд
|5:0
|Саутгемптон
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 4 тур
|27 августа, воскресенье
|14:00
|Уотфорд
|0:1
|Блэкберн
|26 августа, суббота
|17:00
|Бирмингем Сити
|2:1
|Плимут Аргайл
|26 августа, суббота
|17:00
|Кардифф
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй
|26 августа, суббота
|17:00
|Ковентри
|0:0
|Сандерленд
|26 августа, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|0:4
|Норвич Сити
|26 августа, суббота
|17:00
|Ипсвич Таун
|3:4
|Лидс
|26 августа, суббота
|17:00
|Миллуолл
|1:0
|Сток Сити
|26 августа, суббота
|17:00
|Престон
|2:1
|Суонси
|26 августа, суббота
|17:00
|Ротерхэм
|1:2
|Лестер
|26 августа, суббота
|17:00
|Саутгемптон
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|26 августа, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|4:2
|Мидлсбро
|25 августа, пятница
|21:30
|Халл Сити
|1:1
|Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 3 тур
|20 августа, воскресенье
|14:00
|Норвич Сити
|3:1
|Миллуолл
|19 августа, суббота
|17:00
|Блэкберн
|1:2
|Халл Сити
|19 августа, суббота
|17:00
|Бристоль Сити
|0:2
|Бирмингем Сити
|19 августа, суббота
|17:00
|Лестер
|2:1
|Кардифф
|19 августа, суббота
|17:00
|Мидлсбро
|1:1
|Хаддерсфилд Таун
|19 августа, суббота
|17:00
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:1
|Ипсвич Таун
|19 августа, суббота
|17:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|0:1
|Престон
|19 августа, суббота
|17:00
|Сток Сити
|1:0
|Уотфорд
|19 августа, суббота
|17:00
|Сандерленд
|2:1
|Ротерхэм
|19 августа, суббота
|17:00
|Суонси
|1:1
|Ковентри
|19 августа, суббота
|14:30
|Плимут Аргайл
|1:2
|Саутгемптон
|18 августа, пятница
|22:00
|Лидс
|1:1
|Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 2 тур
|12 августа, суббота
|17:00
|Бирмингем Сити
|1:0
|Лидс
|12 августа, суббота
|17:00
|Кардифф
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс
|12 августа, суббота
|17:00
|Хаддерсфилд Таун
|0:1
|Лестер
|12 августа, суббота
|17:00
|Халл Сити
|4:2
|Шеффилд Уэнсдэй
|12 августа, суббота
|17:00
|Ипсвич Таун
|2:0
|Сток Сити
|12 августа, суббота
|17:00
|Миллуолл
|0:1
|Бристоль Сити
|12 августа, суббота
|17:00
|Престон
|2:1
|Сандерленд
|12 августа, суббота
|17:00
|Ротерхэм
|2:2
|Блэкберн
|12 августа, суббота
|17:00
|Саутгемптон
|4:4
|Норвич Сити
|12 августа, суббота
|17:00
|Уотфорд
|0:0
|Плимут Аргайл
|12 августа, суббота
|17:00
|Вест Бромвич
|3:2
|Суонси
|12 августа, суббота
|14:30
|Ковентри
|3:0
|Мидлсбро
Англия. Чемпионшип (2023/2024), 1 тур
|6 августа, воскресенье
|19:00
|Сандерленд
|1:2
|Ипсвич Таун
|6 августа, воскресенье
|16:30
|Лидс
|2:2
|Кардифф
|6 августа, воскресенье
|14:00
|Лестер
|2:1
|Ковентри
|5 августа, суббота
|17:00
|Блэкберн
|2:1
|Вест Бромвич
|5 августа, суббота
|17:00
|Бристоль Сити
|1:1
|Престон
|5 августа, суббота
|17:00
|Мидлсбро
|0:1
|Миллуолл
|5 августа, суббота
|17:00
|Норвич Сити
|2:1
|Халл Сити
|5 августа, суббота
|17:00
|Плимут Аргайл
|3:1
|Хаддерсфилд Таун
|5 августа, суббота
|17:00
|Сток Сити
|4:1
|Ротерхэм
|5 августа, суббота
|17:00
|Суонси
|1:1
|Бирмингем Сити
|5 августа, суббота
|17:00
|Уотфорд
|4:0
|Куинз Парк Рейнджерс
|4 августа, пятница
|22:00
|Шеффилд Уэнсдэй
|1:2
|Саутгемптон
Нет завершенных матчей