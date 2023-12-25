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    Англия. Чемпионшип - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 31 тур
    9 февраля, пятница 23:00 Шеффилд Уэнсдэй 2:0 Бирмингем Сити
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 30 тур
    4 февраля, воскресенье 15:00 Мидлсбро 1:1 Сандерленд
    3 февраля, суббота 18:00 Блэкберн 1:2 Куинз Парк Рейнджерс
    3 февраля, суббота 18:00 Хаддерсфилд Таун 4:0 Шеффилд Уэнсдэй
    3 февраля, суббота 18:00 Халл Сити 1:0 Миллуолл
    3 февраля, суббота 18:00 Норвич Сити 2:1 Ковентри
    3 февраля, суббота 18:00 Престон 3:2 Ипсвич Таун
    3 февраля, суббота 18:00 Ротерхэм 0:2 Саутгемптон
    3 февраля, суббота 18:00 Сток Сити 0:5 Лестер
    3 февраля, суббота 18:00 Суонси 0:1 Плимут Аргайл
    3 февраля, суббота 18:00 Уотфорд 0:1 Кардифф
    3 февраля, суббота 18:00 Вест Бромвич 1:0 Бирмингем Сити
    2 февраля, пятница 23:00 Бристоль Сити 0:1 Лидс
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 29 тур
    31 января, среда 22:45 Шеффилд Уэнсдэй 0:0 Уотфорд
    30 января, вторник 22:45 Ковентри 2:2 Бристоль Сити
    30 января, вторник 22:45 Лестер 3:1 Суонси
    28 января, воскресенье 16:30 Куинз Парк Рейнджерс 1:1 Хаддерсфилд Таун
    27 января, суббота 18:00 Миллуолл 1:1 Престон
    27 января, суббота 18:00 Сандерленд 3:1 Сток Сити
    24 января, среда 22:45 Лидс 1:0 Норвич Сити
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 28 тур
    22 января, понедельник 23:00 Лестер 1:1 Ипсвич Таун
    21 января, воскресенье 15:00 Лидс 2:1 Престон
    20 января, суббота 18:00 Блэкберн 1:1 Хаддерсфилд Таун
    20 января, суббота 18:00 Бристоль Сити 1:1 Уотфорд
    20 января, суббота 18:00 Мидлсбро 1:1 Ротерхэм
    20 января, суббота 18:00 Норвич Сити 2:0 Вест Бромвич
    20 января, суббота 18:00 Плимут Аргайл 3:1 Кардифф
    20 января, суббота 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 2:0 Миллуолл
    20 января, суббота 18:00 Шеффилд Уэнсдэй 1:2 Ковентри
    20 января, суббота 18:00 Сток Сити 1:2 Бирмингем Сити
    20 января, суббота 15:30 Суонси 1:3 Саутгемптон
    19 января, пятница 23:00 Сандерленд 0:1 Халл Сити
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 27 тур
    14 января, воскресенье 15:00 Куинз Парк Рейнджерс 1:2 Уотфорд
    13 января, суббота 20:30 Ипсвич Таун 2:1 Сандерленд
    13 января, суббота 18:00 Бирмингем Сити 2:2 Суонси
    13 января, суббота 18:00 Кардифф 0:3 Лидс
    13 января, суббота 18:00 Хаддерсфилд Таун 1:1 Плимут Аргайл
    13 января, суббота 18:00 Миллуолл 1:3 Мидлсбро
    13 января, суббота 18:00 Престон 2:0 Бристоль Сити
    13 января, суббота 18:00 Ротерхэм 0:1 Сток Сити
    13 января, суббота 18:00 Саутгемптон 4:0 Шеффилд Уэнсдэй
    13 января, суббота 18:00 Вест Бромвич 4:1 Блэкберн
    13 января, суббота 15:30 Ковентри 3:1 Лестер
    12 января, пятница 23:00 Халл Сити 1:2 Норвич Сити
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 26 тур
    1 января, понедельник 20:15 Шеффилд Уэнсдэй 3:1 Халл Сити
    1 января, понедельник 18:00 Блэкберн 2:2 Ротерхэм
    1 января, понедельник 18:00 Бристоль Сити 0:1 Миллуолл
    1 января, понедельник 18:00 Лидс 3:0 Бирмингем Сити
    1 января, понедельник 18:00 Лестер 4:1 Хаддерсфилд Таун
    1 января, понедельник 18:00 Мидлсбро 1:3 Ковентри
    1 января, понедельник 18:00 Норвич Сити 1:1 Саутгемптон
    1 января, понедельник 18:00 Плимут Аргайл 3:3 Уотфорд
    1 января, понедельник 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 1:2 Кардифф
    1 января, понедельник 18:00 Сток Сити 0:0 Ипсвич Таун
    1 января, понедельник 18:00 Суонси 1:0 Вест Бромвич
    1 января, понедельник 15:30 Сандерленд 2:0 Престон
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 25 тур
    29 декабря, пятница 23:15 Вест Бромвич 1:0 Лидс
    29 декабря, пятница 22:45 Бирмингем Сити 0:0 Бристоль Сити
    29 декабря, пятница 22:45 Кардифф 0:2 Лестер
    29 декабря, пятница 22:45 Ковентри 2:2 Суонси
    29 декабря, пятница 22:45 Хаддерсфилд Таун 1:2 Мидлсбро
    29 декабря, пятница 22:45 Халл Сити 3:2 Блэкберн
    29 декабря, пятница 22:45 Ипсвич Таун 0:0 Куинз Парк Рейнджерс
    29 декабря, пятница 22:45 Миллуолл 1:0 Норвич Сити
    29 декабря, пятница 22:45 Престон 0:1 Шеффилд Уэнсдэй
    29 декабря, пятница 22:45 Ротерхэм 1:1 Сандерленд
    29 декабря, пятница 22:45 Уотфорд 1:1 Сток Сити
    29 декабря, пятница 21:00 Саутгемптон 2:1 Плимут Аргайл
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 24 тур
    26 декабря, вторник 22:45 Ипсвич Таун 1:1 Лестер
    26 декабря, вторник 20:15 Бирмингем Сити 1:3 Сток Сити
    26 декабря, вторник 18:00 Кардифф 2:2 Плимут Аргайл
    26 декабря, вторник 18:00 Ковентри 2:0 Шеффилд Уэнсдэй
    26 декабря, вторник 18:00 Хаддерсфилд Таун 3:0 Блэкберн
    26 декабря, вторник 18:00 Халл Сити 0:1 Сандерленд
    26 декабря, вторник 18:00 Ротерхэм 1:0 Мидлсбро
    26 декабря, вторник 18:00 Саутгемптон 5:0 Суонси
    26 декабря, вторник 18:00 Уотфорд 1:4 Бристоль Сити
    26 декабря, вторник 18:00 Вест Бромвич 1:0 Норвич Сити
    26 декабря, вторник 16:00 Миллуолл 2:0 Куинз Парк Рейнджерс
    26 декабря, вторник 15:30 Престон 2:1 Лидс
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 23 тур
    23 декабря, суббота 18:00 Блэкберн 1:2 Уотфорд
    23 декабря, суббота 18:00 Лестер 3:0 Ротерхэм
    23 декабря, суббота 18:00 Мидлсбро 1:0 Вест Бромвич
    23 декабря, суббота 18:00 Норвич Сити 2:0 Хаддерсфилд Таун
    23 декабря, суббота 18:00 Плимут Аргайл 3:3 Бирмингем Сити
    23 декабря, суббота 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 0:1 Саутгемптон
    23 декабря, суббота 18:00 Шеффилд Уэнсдэй 1:2 Кардифф
    23 декабря, суббота 18:00 Сток Сити 0:0 Миллуолл
    23 декабря, суббота 18:00 Сандерленд 0:3 Ковентри
    23 декабря, суббота 15:30 Лидс 4:0 Ипсвич Таун
    22 декабря, пятница 22:45 Бристоль Сити 3:2 Халл Сити
    22 декабря, пятница 22:45 Суонси 2:1 Престон
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 22 тур
    18 декабря, понедельник 23:00 Бирмингем Сити 2:3 Лестер
    17 декабря, воскресенье 15:00 Вест Бромвич 1:1 Сток Сити
    16 декабря, суббота 18:00 Бристоль Сити 1:0 Сандерленд
    16 декабря, суббота 18:00 Халл Сити 3:0 Кардифф
    16 декабря, суббота 18:00 Лидс 1:1 Ковентри
    16 декабря, суббота 18:00 Миллуолл 1:1 Хаддерсфилд Таун
    16 декабря, суббота 18:00 Плимут Аргайл 3:2 Ротерхэм
    16 декабря, суббота 18:00 Престон 1:5 Уотфорд
    16 декабря, суббота 18:00 Шеффилд Уэнсдэй 2:1 Куинз Парк Рейнджерс
    16 декабря, суббота 18:00 Саутгемптон 4:0 Блэкберн
    16 декабря, суббота 18:00 Суонси 1:2 Мидлсбро
    16 декабря, суббота 15:30 Ипсвич Таун 2:2 Норвич Сити
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 21 тур
    13 декабря, среда 23:00 Мидлсбро 1:2 Халл Сити
    13 декабря, среда 22:45 Кардифф 0:1 Бирмингем Сити
    13 декабря, среда 22:45 Ковентри 1:1 Саутгемптон
    13 декабря, среда 22:45 Лестер 3:2 Миллуолл
    13 декабря, среда 22:45 Норвич Сити 3:1 Шеффилд Уэнсдэй
    13 декабря, среда 22:45 Куинз Парк Рейнджерс 0:0 Плимут Аргайл
    12 декабря, вторник 23:00 Сандерленд 1:0 Лидс
    12 декабря, вторник 22:45 Блэкберн 2:1 Бристоль Сити
    12 декабря, вторник 22:45 Хаддерсфилд Таун 1:3 Престон
    12 декабря, вторник 22:45 Ротерхэм 0:2 Вест Бромвич
    12 декабря, вторник 22:45 Сток Сити 1:1 Суонси
    12 декабря, вторник 22:45 Уотфорд 1:2 Ипсвич Таун
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 20 тур
    9 декабря, суббота 18:00 Кардифф 1:0 Миллуолл
    9 декабря, суббота 18:00 Хаддерсфилд Таун 1:1 Бристоль Сити
    9 декабря, суббота 18:00 Лестер 4:0 Плимут Аргайл
    9 декабря, суббота 18:00 Мидлсбро 0:2 Ипсвич Таун
    9 декабря, суббота 18:00 Норвич Сити 0:0 Престон
    9 декабря, суббота 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 2:0 Халл Сити
    9 декабря, суббота 18:00 Ротерхэм 1:2 Суонси
    9 декабря, суббота 18:00 Сток Сити 0:1 Шеффилд Уэнсдэй
    9 декабря, суббота 18:00 Уотфорд 1:1 Саутгемптон
    9 декабря, суббота 15:30 Блэкберн 0:2 Лидс
    9 декабря, суббота 15:30 Сандерленд 2:1 Вест Бромвич
    8 декабря, пятница 23:00 Ковентри 2:0 Бирмингем Сити
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 19 тур
    3 декабря, воскресенье 16:30 Бристоль Сити 1:2 Норвич Сити
    2 декабря, суббота 18:00 Бирмингем Сити 0:0 Ротерхэм
    2 декабря, суббота 18:00 Халл Сити 1:2 Уотфорд
    2 декабря, суббота 18:00 Ипсвич Таун 2:1 Ковентри
    2 декабря, суббота 18:00 Лидс 3:2 Мидлсбро
    2 декабря, суббота 18:00 Миллуолл 1:1 Сандерленд
    2 декабря, суббота 18:00 Плимут Аргайл 2:1 Сток Сити
    2 декабря, суббота 18:00 Шеффилд Уэнсдэй 3:1 Блэкберн
    2 декабря, суббота 18:00 Саутгемптон 2:0 Кардифф
    2 декабря, суббота 18:00 Суонси 1:1 Хаддерсфилд Таун
    2 декабря, суббота 15:30 Вест Бромвич 1:2 Лестер
    1 декабря, пятница 23:00 Престон 0:2 Куинз Парк Рейнджерс
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 18 тур
    29 ноября, среда 23:00 Ипсвич Таун 3:1 Миллуолл
    29 ноября, среда 22:45 Блэкберн 4:2 Бирмингем Сити
    29 ноября, среда 22:45 Лидс 3:1 Суонси
    29 ноября, среда 22:45 Шеффилд Уэнсдэй 1:1 Лестер
    29 ноября, среда 22:45 Саутгемптон 1:0 Бристоль Сити
    29 ноября, среда 22:45 Сандерленд 1:2 Хаддерсфилд Таун
    28 ноября, вторник 23:00 Уотфорд 3:2 Норвич Сити
    28 ноября, вторник 22:45 Кардифф 0:1 Вест Бромвич
    28 ноября, вторник 22:45 Ковентри 1:0 Плимут Аргайл
    28 ноября, вторник 22:45 Халл Сити 4:1 Ротерхэм
    28 ноября, вторник 22:45 Мидлсбро 4:0 Престон
    28 ноября, вторник 22:45 Куинз Парк Рейнджерс 4:2 Сток Сити
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 17 тур
    25 ноября, суббота 20:30 Вест Бромвич 2:0 Ипсвич Таун
    25 ноября, суббота 18:00 Бирмингем Сити 2:1 Шеффилд Уэнсдэй
    25 ноября, суббота 18:00 Бристоль Сити 3:2 Мидлсбро
    25 ноября, суббота 18:00 Хаддерсфилд Таун 1:1 Саутгемптон
    25 ноября, суббота 18:00 Лестер 2:0 Уотфорд
    25 ноября, суббота 18:00 Миллуолл 0:3 Ковентри
    25 ноября, суббота 18:00 Норвич Сити 1:0 Куинз Парк Рейнджерс
    25 ноября, суббота 18:00 Плимут Аргайл 2:0 Сандерленд
    25 ноября, суббота 18:00 Престон 1:2 Кардифф
    25 ноября, суббота 18:00 Сток Сити 0:3 Блэкберн
    25 ноября, суббота 18:00 Суонси 2:2 Халл Сити
    24 ноября, пятница 23:00 Ротерхэм 1:1 Лидс
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 16 тур
    11 ноября, суббота 18:00 Кардифф 2:3 Норвич Сити
    11 ноября, суббота 18:00 Ковентри 0:0 Сток Сити
    11 ноября, суббота 18:00 Халл Сити 1:0 Хаддерсфилд Таун
    11 ноября, суббота 18:00 Ипсвич Таун 3:2 Суонси
    11 ноября, суббота 18:00 Лидс 2:1 Плимут Аргайл
    11 ноября, суббота 18:00 Мидлсбро 1:0 Лестер
    11 ноября, суббота 18:00 Куинз Парк Рейнджерс 0:0 Бристоль Сити
    11 ноября, суббота 18:00 Шеффилд Уэнсдэй 0:4 Миллуолл
    11 ноября, суббота 18:00 Саутгемптон 2:1 Вест Бромвич
    11 ноября, суббота 18:00 Уотфорд 5:0 Ротерхэм
    11 ноября, суббота 15:30 Сандерленд 3:1 Бирмингем Сити
    10 ноября, пятница 23:00 Блэкберн 1:2 Престон
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 12 тур
    7 ноября, вторник 23:00 Ротерхэм 2:2 Ипсвич Таун
    21 октября, суббота 17:00 Блэкберн 1:0 Кардифф
    21 октября, суббота 17:00 Бристоль Сити 1:0 Ковентри
    21 октября, суббота 17:00 Хаддерсфилд Таун 2:1 Куинз Парк Рейнджерс
    21 октября, суббота 17:00 Халл Сити 1:2 Саутгемптон
    21 октября, суббота 17:00 Мидлсбро 1:0 Бирмингем Сити
    21 октября, суббота 17:00 Норвич Сити 2:3 Лидс
    21 октября, суббота 17:00 Сток Сити 2:1 Сандерленд
    21 октября, суббота 17:00 Суонси 1:3 Лестер
    21 октября, суббота 17:00 Уотфорд 1:0 Шеффилд Уэнсдэй
    21 октября, суббота 17:00 Вест Бромвич 0:0 Плимут Аргайл
    21 октября, суббота 14:30 Престон 1:1 Миллуолл
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 15 тур
    5 ноября, воскресенье 15:00 Норвич Сити 1:3 Блэкберн
    4 ноября, суббота 18:00 Бирмингем Сити 2:2 Ипсвич Таун
    4 ноября, суббота 18:00 Бристоль Сити 1:0 Шеффилд Уэнсдэй
    4 ноября, суббота 18:00 Хаддерсфилд Таун 0:0 Уотфорд
    4 ноября, суббота 18:00 Миллуолл 0:1 Саутгемптон
    4 ноября, суббота 18:00 Плимут Аргайл 3:3 Мидлсбро
    4 ноября, суббота 18:00 Престон 3:2 Ковентри
    4 ноября, суббота 18:00 Ротерхэм 1:1 Куинз Парк Рейнджерс
    4 ноября, суббота 18:00 Сток Сити 0:0 Кардифф
    4 ноября, суббота 18:00 Суонси 0:0 Сандерленд
    4 ноября, суббота 18:00 Вест Бромвич 3:1 Халл Сити
    3 ноября, пятница 23:00 Лестер 0:1 Лидс
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 14 тур
    30 октября, понедельник 23:00 Ковентри 0:2 Вест Бромвич
    29 октября, воскресенье 16:00 Шеффилд Уэнсдэй 2:0 Ротерхэм
    28 октября, суббота 17:00 Блэкберн 0:1 Суонси
    28 октября, суббота 17:00 Кардифф 2:0 Бристоль Сити
    28 октября, суббота 17:00 Халл Сити 1:0 Престон
    28 октября, суббота 17:00 Ипсвич Таун 3:2 Плимут Аргайл
    28 октября, суббота 17:00 Мидлсбро 0:2 Сток Сити
    28 октября, суббота 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 1:2 Лестер
    28 октября, суббота 17:00 Сандерленд 3:1 Норвич Сити
    28 октября, суббота 17:00 Уотфорд 2:2 Миллуолл
    28 октября, суббота 14:30 Лидс 4:1 Хаддерсфилд Таун
    28 октября, суббота 14:30 Саутгемптон 3:1 Бирмингем Сити
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 13 тур
    25 октября, среда 22:00 Сток Сити 1:0 Лидс
    25 октября, среда 21:45 Бирмингем Сити 0:2 Халл Сити
    25 октября, среда 21:45 Бристоль Сити 0:1 Ипсвич Таун
    25 октября, среда 21:45 Плимут Аргайл 3:0 Шеффилд Уэнсдэй
    25 октября, среда 21:45 Престон 2:2 Саутгемптон
    25 октября, среда 21:45 Ротерхэм 2:0 Ковентри
    24 октября, вторник 22:00 Лестер 1:0 Сандерленд
    24 октября, вторник 22:00 Вест Бромвич 2:0 Куинз Парк Рейнджерс
    24 октября, вторник 21:45 Хаддерсфилд Таун 0:4 Кардифф
    24 октября, вторник 21:45 Миллуолл 1:2 Блэкберн
    24 октября, вторник 21:45 Норвич Сити 1:2 Мидлсбро
    24 октября, вторник 21:45 Суонси 0:1 Уотфорд
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 11 тур
    7 октября, суббота 17:00 Плимут Аргайл 1:3 Суонси
    7 октября, суббота 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 0:4 Блэкберн
    7 октября, суббота 17:00 Шеффилд Уэнсдэй 0:0 Хаддерсфилд Таун
    7 октября, суббота 17:00 Саутгемптон 1:1 Ротерхэм
    7 октября, суббота 17:00 Кардифф 1:1 Уотфорд
    7 октября, суббота 17:00 Ковентри 1:1 Норвич Сити
    7 октября, суббота 17:00 Ипсвич Таун 4:2 Престон
    7 октября, суббота 17:00 Лидс 2:1 Бристоль Сити
    7 октября, суббота 17:00 Лестер 2:0 Сток Сити
    7 октября, суббота 17:00 Миллуолл 2:2 Халл Сити
    7 октября, суббота 14:30 Сандерленд 0:4 Мидлсбро
    6 октября, пятница 22:00 Бирмингем Сити 3:1 Вест Бромвич
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 10 тур
    4 октября, среда 22:00 Ротерхэм 1:2 Бристоль Сити
    4 октября, среда 21:45 Ковентри 1:0 Блэкберн
    4 октября, среда 21:45 Лидс 1:0 Куинз Парк Рейнджерс
    4 октября, среда 21:45 Лестер 3:0 Престон
    4 октября, среда 21:45 Сандерленд 2:0 Уотфорд
    4 октября, среда 21:45 Суонси 2:1 Норвич Сити
    3 октября, вторник 22:00 Сток Сити 0:1 Саутгемптон
    3 октября, вторник 22:00 Вест Бромвич 1:0 Шеффилд Уэнсдэй
    3 октября, вторник 21:45 Бирмингем Сити 4:1 Хаддерсфилд Таун
    3 октября, вторник 21:45 Ипсвич Таун 3:0 Халл Сити
    3 октября, вторник 21:45 Мидлсбро 2:0 Кардифф
    3 октября, вторник 21:45 Плимут Аргайл 0:2 Миллуолл
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 9 тур
    1 октября, воскресенье 14:00 Блэкберн 1:4 Лестер
    30 сентября, суббота 17:00 Бристоль Сити 2:3 Сток Сити
    30 сентября, суббота 17:00 Кардифф 2:0 Ротерхэм
    30 сентября, суббота 17:00 Хаддерсфилд Таун 1:1 Ипсвич Таун
    30 сентября, суббота 17:00 Халл Сити 1:1 Плимут Аргайл
    30 сентября, суббота 17:00 Миллуолл 0:3 Суонси
    30 сентября, суббота 17:00 Норвич Сити 2:0 Бирмингем Сити
    30 сентября, суббота 17:00 Престон 0:4 Вест Бромвич
    30 сентября, суббота 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 1:3 Ковентри
    30 сентября, суббота 17:00 Уотфорд 2:3 Мидлсбро
    30 сентября, суббота 14:30 Саутгемптон 3:1 Лидс
    29 сентября, пятница 22:00 Шеффилд Уэнсдэй 0:3 Сандерленд
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 8 тур
    25 сентября, понедельник 22:00 Ковентри 1:1 Хаддерсфилд Таун
    24 сентября, воскресенье 17:00 Сандерленд 0:1 Кардифф
    24 сентября, воскресенье 14:00 Сток Сити 1:3 Халл Сити
    23 сентября, суббота 17:00 Ипсвич Таун 4:3 Блэкберн
    23 сентября, суббота 17:00 Лидс 3:0 Уотфорд
    23 сентября, суббота 17:00 Лестер 1:0 Бристоль Сити
    23 сентября, суббота 17:00 Мидлсбро 2:1 Саутгемптон
    23 сентября, суббота 17:00 Плимут Аргайл 6:2 Норвич Сити
    23 сентября, суббота 17:00 Ротерхэм 1:1 Престон
    23 сентября, суббота 17:00 Суонси 3:0 Шеффилд Уэнсдэй
    23 сентября, суббота 17:00 Вест Бромвич 0:0 Миллуолл
    22 сентября, пятница 22:00 Бирмингем Сити 0:0 Куинз Парк Рейнджерс
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 7 тур
    20 сентября, среда 22:00 Норвич Сити 0:2 Лестер
    20 сентября, среда 21:45 Блэкберн 1:3 Сандерленд
    20 сентября, среда 21:45 Хаддерсфилд Таун 2:2 Сток Сити
    20 сентября, среда 21:45 Халл Сити 0:0 Лидс
    20 сентября, среда 21:45 Миллуолл 3:0 Ротерхэм
    20 сентября, среда 21:45 Уотфорд 2:2 Вест Бромвич
    19 сентября, вторник 22:00 Шеффилд Уэнсдэй 1:1 Мидлсбро
    19 сентября, вторник 21:45 Бристоль Сити 4:1 Плимут Аргайл
    19 сентября, вторник 21:45 Кардифф 3:2 Ковентри
    19 сентября, вторник 21:45 Престон 2:1 Бирмингем Сити
    19 сентября, вторник 21:45 Куинз Парк Рейнджерс 1:1 Суонси
    19 сентября, вторник 21:45 Саутгемптон 0:1 Ипсвич Таун
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 6 тур
    17 сентября, воскресенье 14:00 Миллуолл 0:3 Лидс
    16 сентября, суббота 21:45 Кардифф 2:0 Суонси
    16 сентября, суббота 17:00 Блэкберн 2:1 Мидлсбро
    16 сентября, суббота 17:00 Бристоль Сити 0:0 Вест Бромвич
    16 сентября, суббота 17:00 Хаддерсфилд Таун 2:0 Ротерхэм
    16 сентября, суббота 17:00 Норвич Сити 1:0 Сток Сити
    16 сентября, суббота 17:00 Престон 2:1 Плимут Аргайл
    16 сентября, суббота 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 1:3 Сандерленд
    16 сентября, суббота 17:00 Шеффилд Уэнсдэй 0:1 Ипсвич Таун
    16 сентября, суббота 17:00 Уотфорд 2:0 Бирмингем Сити
    15 сентября, пятница 22:00 Саутгемптон 1:4 Лестер
    15 сентября, пятница 21:45 Халл Сити 1:1 Ковентри
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 5 тур
    2 сентября, суббота 17:00 Ковентри 3:3 Уотфорд
    2 сентября, суббота 17:00 Ипсвич Таун 3:2 Кардифф
    2 сентября, суббота 17:00 Лидс 0:0 Шеффилд Уэнсдэй
    2 сентября, суббота 17:00 Лестер 0:1 Халл Сити
    2 сентября, суббота 17:00 Мидлсбро 0:2 Куинз Парк Рейнджерс
    2 сентября, суббота 17:00 Плимут Аргайл 3:0 Блэкберн
    2 сентября, суббота 17:00 Ротерхэм 2:1 Норвич Сити
    2 сентября, суббота 17:00 Сток Сити 0:2 Престон
    2 сентября, суббота 17:00 Вест Бромвич 1:2 Хаддерсфилд Таун
    2 сентября, суббота 14:30 Бирмингем Сити 1:1 Миллуолл
    2 сентября, суббота 14:30 Суонси 1:2 Бристоль Сити
    2 сентября, суббота 14:30 Сандерленд 5:0 Саутгемптон
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 4 тур
    27 августа, воскресенье 14:00 Уотфорд 0:1 Блэкберн
    26 августа, суббота 17:00 Бирмингем Сити 2:1 Плимут Аргайл
    26 августа, суббота 17:00 Кардифф 2:1 Шеффилд Уэнсдэй
    26 августа, суббота 17:00 Ковентри 0:0 Сандерленд
    26 августа, суббота 17:00 Хаддерсфилд Таун 0:4 Норвич Сити
    26 августа, суббота 17:00 Ипсвич Таун 3:4 Лидс
    26 августа, суббота 17:00 Миллуолл 1:0 Сток Сити
    26 августа, суббота 17:00 Престон 2:1 Суонси
    26 августа, суббота 17:00 Ротерхэм 1:2 Лестер
    26 августа, суббота 17:00 Саутгемптон 2:1 Куинз Парк Рейнджерс
    26 августа, суббота 17:00 Вест Бромвич 4:2 Мидлсбро
    25 августа, пятница 21:30 Халл Сити 1:1 Бристоль Сити
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 3 тур
    20 августа, воскресенье 14:00 Норвич Сити 3:1 Миллуолл
    19 августа, суббота 17:00 Блэкберн 1:2 Халл Сити
    19 августа, суббота 17:00 Бристоль Сити 0:2 Бирмингем Сити
    19 августа, суббота 17:00 Лестер 2:1 Кардифф
    19 августа, суббота 17:00 Мидлсбро 1:1 Хаддерсфилд Таун
    19 августа, суббота 17:00 Куинз Парк Рейнджерс 0:1 Ипсвич Таун
    19 августа, суббота 17:00 Шеффилд Уэнсдэй 0:1 Престон
    19 августа, суббота 17:00 Сток Сити 1:0 Уотфорд
    19 августа, суббота 17:00 Сандерленд 2:1 Ротерхэм
    19 августа, суббота 17:00 Суонси 1:1 Ковентри
    19 августа, суббота 14:30 Плимут Аргайл 1:2 Саутгемптон
    18 августа, пятница 22:00 Лидс 1:1 Вест Бромвич
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 2 тур
    12 августа, суббота 17:00 Бирмингем Сити 1:0 Лидс
    12 августа, суббота 17:00 Кардифф 1:2 Куинз Парк Рейнджерс
    12 августа, суббота 17:00 Хаддерсфилд Таун 0:1 Лестер
    12 августа, суббота 17:00 Халл Сити 4:2 Шеффилд Уэнсдэй
    12 августа, суббота 17:00 Ипсвич Таун 2:0 Сток Сити
    12 августа, суббота 17:00 Миллуолл 0:1 Бристоль Сити
    12 августа, суббота 17:00 Престон 2:1 Сандерленд
    12 августа, суббота 17:00 Ротерхэм 2:2 Блэкберн
    12 августа, суббота 17:00 Саутгемптон 4:4 Норвич Сити
    12 августа, суббота 17:00 Уотфорд 0:0 Плимут Аргайл
    12 августа, суббота 17:00 Вест Бромвич 3:2 Суонси
    12 августа, суббота 14:30 Ковентри 3:0 Мидлсбро
    Англия. Чемпионшип (2023/2024), 1 тур
    6 августа, воскресенье 19:00 Сандерленд 1:2 Ипсвич Таун
    6 августа, воскресенье 16:30 Лидс 2:2 Кардифф
    6 августа, воскресенье 14:00 Лестер 2:1 Ковентри
    5 августа, суббота 17:00 Блэкберн 2:1 Вест Бромвич
    5 августа, суббота 17:00 Бристоль Сити 1:1 Престон
    5 августа, суббота 17:00 Мидлсбро 0:1 Миллуолл
    5 августа, суббота 17:00 Норвич Сити 2:1 Халл Сити
    5 августа, суббота 17:00 Плимут Аргайл 3:1 Хаддерсфилд Таун
    5 августа, суббота 17:00 Сток Сити 4:1 Ротерхэм
    5 августа, суббота 17:00 Суонси 1:1 Бирмингем Сити
    5 августа, суббота 17:00 Уотфорд 4:0 Куинз Парк Рейнджерс
    4 августа, пятница 22:00 Шеффилд Уэнсдэй 1:2 Саутгемптон
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