Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бернли - Дерби Каунти
Бернли - Дерби Каунти: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Бернли
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Дерби Каунти
Матч
Личные встречи
Статистика матча Бернли - Дерби Каунти
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Бернли
Дерби Каунти
«Тоттенхэм» – «Бернли»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.55
15 августа, 20:49
«Челси» продал нападающего за 23 миллиона
8 августа, 19:40
Полузащитник «Челси» перешел в другой клуб АПЛ
7 августа, 11:45
«Манчестер Сити» объявил о новом трансфере за 31 миллион
29 июля, 21:17
1
«Манчестер Сити» заплатит 40 миллионов за своего воспитанника
25 июля, 13:12
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
10 ноября 2022, 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
9 июля 2022, 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
26 июня 2022, 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
24 июня 2022, 21:23
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Последние матчи
Все
Бернли
Дерби Каунти
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм
3 : 0
16.08.2025
Бернли
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Дерби Каунти
3 : 5
16.08.2025
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сток Сити
3 : 1
09.08.2025
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Дерби Каунти
0 : 0
03.05.2025
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Бернли
3 : 1
03.05.2025
Миллуолл
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм
3 : 0
16.08.2025
Бернли
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Бернли
3 : 1
03.05.2025
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 5
26.04.2025
Бернли
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Бернли
2 : 1
21.04.2025
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Уотфорд
1 : 2
18.04.2025
Бернли
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Дерби Каунти
3 : 5
16.08.2025
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Сток Сити
3 : 1
09.08.2025
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Дерби Каунти
0 : 0
03.05.2025
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Халл Сити
0 : 1
26.04.2025
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Вест Бромвич
1 : 3
21.04.2025
Дерби Каунти
