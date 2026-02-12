АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и другие результаты

Завершились четыре матча 26-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Сити» дома крупно победил «Фулхэм» – 3:0. Антуан Семеньо оформил 1+1, Эрлинг Холанд тоже забил.
«Астон Вилла» тоже выиграла и закрепилась на третьем месте в АПЛ.
Англия. Премьер-лига. 26 тур
Кристал Пэлас - Бернли - 2:3 (3:2)
Голы: 1:0 - Й. Ларсен, 17; 2:0 - Й. Ларсен, 33; 3:0 - Й. Ларсен, 33; 3:1 - А. Меджбри, 40; 3:2 - Д. Энтони, 44; 3:3 - Ж. Лерма, 45+2 (в свои ворота).
Астон Вилла - Брайтон - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Д. Хиншелвуд, 86 (в свои ворота).
Манчестер Сити - Фулхэм - 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 - А. Семеньо, 24; 2:0 - Н. О'Райли, 30; 3:0 - Э. Холанд, 39.
Источник: «Бомбардир»