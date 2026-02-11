Руни – о фанате «МЮ», обещавшем не стричься: «Он действует мне на нервы»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о болельщике клуба, обещавшем не стричься.

Фанат «МЮ» Фрэнк Илетт запустил осенью 2024 года челлендж – он пообещал не стричься до тех пор, пока клуб не выиграет 5 матчей подряд.

Команда Майкла Кэррика вчера сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1), прервав серию из 4 побед.

«Я бы отправил его на другой конец страны. Он действует мне на нервы. Мы говорим о Майкле Кэррике и «Манчестер Юнайтед», которые пытаются выиграть свой пятый матч подряд, а все сводится к стрижке этого парня.

Держу пари, он будет опустошен, если «МЮ» выиграет, потому что он станет никому не нужным», – сказал Руни.