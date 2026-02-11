АПЛ. «Манчестер Юнайтед» спас ничью с «Вест Хэмом», но прервал серию из 4 побед

«Манчестер Юнайтед» едва не проиграл в 26-м туре чемпионата Англии.

Команда потеряла очки впервые после назначения Майкла Кэррика на пост главного тренера.

До этого было четыре победы подряд в АПЛ, в том числе над «Манчестер Сити» и «Арсеналом», а сегодня – гостевая ничья с «Вест Хэмом».

«МЮ» ушел от поражения благодаря голу на 96-й минуте.