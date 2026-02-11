АПЛ. «Манчестер Юнайтед» спас ничью с «Вест Хэмом», но прервал серию из 4 побед

«Манчестер Юнайтед» едва не проиграл в 26-м туре чемпионата Англии.
Команда потеряла очки впервые после назначения Майкла Кэррика на пост главного тренера.
До этого было четыре победы подряд в АПЛ, в том числе над «Манчестер Сити» и «Арсеналом», а сегодня – гостевая ничья с «Вест Хэмом».
«МЮ» ушел от поражения благодаря голу на 96-й минуте.
Англия. Премьер-лига. 26 тур
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Т. Соучек, 50; 1:1 - Б. Шешко, 90+6.
Источник: «Бомбардир»