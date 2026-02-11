Введите ваш ник на сайте
АПЛ. «Челси» упустил победу, «Тоттенхэм» и «Эвертон» проиграли

Сегодня, 00:32

Завершились три матча 26-го тура чемпионата Англии.

«Челси» к середине второго тайма вел 2:0, но умудрился потерять очки с «Лидсом».

«Тоттенхэм» и «Эвертон» потерпели домашние поражения, уступив «Ньюкаслу» и «Борнмуту» соответственно.

Англия. Премьер-лига. 26 тур
Эвертон - Борнмут - 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 - И. Ндиайе, 42 (с пенальти); 1:1 - Р. Витор, 61; 1:2 - А. Адли, 64.
Удаления: Д. О'Брайен, 69 - нет.
Челси - Лидс - 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Ж. Педро, 24; 2:0 - К. Палмер, 58 (с пенальти); 2:1 - Л. Нмеча, 67 (с пенальти); 2:2 - Н. Окафор, 73.
Тоттенхэм - Ньюкасл - 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 - М. Тиав, 45+5; 1:1 - А. Грей, 64; 1:2 - Д. Рэмзи, 68.
Главные новости
Победитель Зимнего кубка РПЛ, позор Слуцкого в азиатской ЛЧ, уход защитника из ЦСКА и другие новости
01:30
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» спас ничью с «Вест Хэмом», но прервал серию из 4 побед
01:09
Бубнов посоветовал «Спартаку» оптимальную связку в центре обороны
00:55
1
Гурцкая призвал ЦСКА избавиться от летнего новичка: «Чем быстрее, тем лучше»
00:47
Бубнов – о Кисляке в Бразилии: «Что он там забыл?»
00:28
4
«Скажу вам по секрету»: министр спорта Дегтярев анонсировал возвращение России в международные футбольные турниры
Вчера, 23:50
9
Бубнов ответил, почему не включил Дзюбу в топ-10 лучших российских футболистов в 21-м веке
Вчера, 23:39
1
Гурцкая – о новом защитнике ЦСКА: «Это не замена Дивееву»
Вчера, 23:29
1
Шалимов назвал игрока, который выпадет из стартового состава «Зенита»
Вчера, 23:07
2
ВидеоДзагоев показал, как болел за ЦСКА на матче с «Зенитом»
Вчера, 22:49
1
АПЛ. «Челси» упустил победу, «Тоттенхэм» и «Эвертон» проиграли
00:32
В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Магуайра
Вчера, 21:21
Агент Салаха вступил в переговоры с саудовским клубом
Вчера, 18:51
Деле Алли пристрастился к казино – он проиграл 150 тысяч за несколько дней
9 февраля
Суперкомпьютер предсказал победителя АПЛ – шансы на чемпионство оцениваются в 91,41%
9 февраля
4
«МЮ» ищет нового тренера, несмотря на победную серию Кэррика
9 февраля
4
«Результат сильно разочаровывает»: Слот остался недоволен судейством в матче с «Сити»
8 февраля
Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Ливерпулем»
8 февраля
1
АПЛ. «Сити» вырвал победу над «Ливерпулем» – Холанд забил с пенальти на 93-й
8 февраля
3
ФотоХусанов получил травму в матче с «Ливерпулем» после столкновения с Доннаруммой
8 февраля
1
Станкович может оказаться в «Арсенале» или «Челси»
8 февраля
2
Палмер из «Челси» стал автором двух рекордов
7 февраля
Только 2 английских тренера стартовали в АПЛ с 4 побед подряд
7 февраля
Реакция МИД Украины на скандальный диалог Мудрика с поляками
7 февраля
21
Бруну Фернандеш совершил 200 голевых действий за «МЮ» в АПЛ быстрее, чем Роналду
7 февраля
АПЛ. «Арсенал» на пути к титулу победил «Сандерленд» (3:0), «Челси» обыграл аутсайдера (3:1) благодаря хет-трику Палмера в 1-м тайме
7 февраля
АПЛ. «МЮ» в большинстве переиграл «Тоттенхэм» (2:0), одержав 4-ю победу подряд
7 февраля
10
«Вест Хэм» платит зарплату трем главным тренерам
7 февраля
«Арсенал» планирует купить форварда «Реала»
7 февраля
5
ФотоХусанов – лучший игрок «Манчестер Сити» в январе
6 февраля
1
Самый дорогой игрок в истории «Челси» может уйти в «Реал»
6 февраля
2
Азар назвал идеального тренера для «Челси»
5 февраля
2
Азар назвал лучшего тренера в карьере
5 февраля
1
Фото10 самых дорогих трансферов этой зимы
5 февраля
4
ФотоКлуб АПЛ установил необычный рекорд
5 февраля
2
Мудрик прокомментировал бан в CS2 за оскорбление поляков
4 февраля
4
Гвардиола высказался о конфликте России и Украины
4 февраля
10
«Волынь будешь помнить, бомж»: Мудрика забанили в CS2 за оскорбление поляков
4 февраля
18
