АПЛ. «Челси» упустил победу, «Тоттенхэм» и «Эвертон» проиграли

Завершились три матча 26-го тура чемпионата Англии.
«Челси» к середине второго тайма вел 2:0, но умудрился потерять очки с «Лидсом».
«Тоттенхэм» и «Эвертон» потерпели домашние поражения, уступив «Ньюкаслу» и «Борнмуту» соответственно.
Англия. Премьер-лига. 26 тур
Эвертон - Борнмут - 1:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - И. Ндиайе, 42 (с пенальти); 1:1 - Р. Витор, 61; 1:2 - А. Адли, 64.
Удаления: Д. О'Брайен, 69 - нет.
Челси - Лидс - 2:2 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Ж. Педро, 24; 2:0 - К. Палмер, 58 (с пенальти); 2:1 - Л. Нмеча, 67 (с пенальти); 2:2 - Н. Окафор, 73.
Тоттенхэм - Ньюкасл - 1:2 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - М. Тиав, 45+5; 1:1 - А. Грей, 64; 1:2 - Д. Рэмзи, 68.
Источник: «Бомбардир»