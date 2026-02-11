Бубнов посоветовал «Спартаку» оптимальную связку в центре обороны

Футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал о том, кто должен играть в центре обороны «Спартака».

«Ву очень хорошее впечатление произвeл. Бабич четыре месяца не играл после травмы, но это был ведущий игрок, сильнейший. И третий легионер – Джику.

Если они будут играть в три центральных защитника, а это вполне возможно по тактическим соображениям, эти три легионера вместе.

Если нет, тогда любое сочетание может быть, но мне кажется, Ву и Джику – это хорошая пара центральных. Если Бабич наберeт те кондиции, которые у него были, то в зависимости от того, кто как будет выглядеть.

Я не вижу наших ребят, даже Литвинова, который много играл центральным защитником, уже не говоря об Умярове, на этой позиции», – сказал Бубнов.