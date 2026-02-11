Введите ваш ник на сайте
  Бубнов посоветовал «Спартаку» оптимальную связку в центре обороны

Бубнов посоветовал «Спартаку» оптимальную связку в центре обороны

Сегодня, 00:55
1

Футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал о том, кто должен играть в центре обороны «Спартака».

«Ву очень хорошее впечатление произвeл. Бабич четыре месяца не играл после травмы, но это был ведущий игрок, сильнейший. И третий легионер – Джику.

Если они будут играть в три центральных защитника, а это вполне возможно по тактическим соображениям, эти три легионера вместе.

Если нет, тогда любое сочетание может быть, но мне кажется, Ву и Джику – это хорошая пара центральных. Если Бабич наберeт те кондиции, которые у него были, то в зависимости от того, кто как будет выглядеть.

Я не вижу наших ребят, даже Литвинова, который много играл центральным защитником, уже не говоря об Умярове, на этой позиции», – сказал Бубнов.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.
  • В январе клуб назначил нового тренера – испанца Хуана Карлоса Карседо.

Бубнов – о Кисляке в Бразилии: «Что он там забыл?» 2
Бубнов ответил, почему не включил Дзюбу в топ-10 лучших российских футболистов в 21-м веке 1
Бубнов – о новичке «Зенита»: «То, что нужно на данный момент» 3
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
VVM1964
1770761217
Про Умярова, пр моему вообще не может даже речь идти, Литвинова давно надо было убирать из ЦЗ, а лучше вообще с поля, да и из Спартака совсем ! Разве, что лимит его спасёт!(...
Победитель Зимнего кубка РПЛ, позор Слуцкого в азиатской ЛЧ, уход защитника из ЦСКА и другие новости
01:30
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» спас ничью с «Вест Хэмом», но прервал серию из 4 побед
01:09
Бубнов посоветовал «Спартаку» оптимальную связку в центре обороны
00:55
1
Гурцкая призвал ЦСКА избавиться от летнего новичка: «Чем быстрее, тем лучше»
00:47
Бубнов – о Кисляке в Бразилии: «Что он там забыл?»
00:28
4
«Скажу вам по секрету»: министр спорта Дегтярев анонсировал возвращение России в международные футбольные турниры
Вчера, 23:50
9
Бубнов ответил, почему не включил Дзюбу в топ-10 лучших российских футболистов в 21-м веке
Вчера, 23:39
1
Гурцкая – о новом защитнике ЦСКА: «Это не замена Дивееву»
Вчера, 23:29
1
Шалимов назвал игрока, который выпадет из стартового состава «Зенита»
Вчера, 23:07
2
ВидеоДзагоев показал, как болел за ЦСКА на матче с «Зенитом»
Вчера, 22:49
1
Гурцкая высказался о новичке «Зенита» Дуране
00:21
3
«Скажу вам по секрету»: министр спорта Дегтярев анонсировал возвращение России в международные футбольные турниры
Вчера, 23:50
9
Бубнов ответил, почему не включил Дзюбу в топ-10 лучших российских футболистов в 21-м веке
Вчера, 23:39
1
Гурцкая – о новом защитнике ЦСКА: «Это не замена Дивееву»
Вчера, 23:29
1
Шалимов назвал игрока, который выпадет из стартового состава «Зенита»
Вчера, 23:07
2
Бубнов – о новичке «Зенита»: «То, что нужно на данный момент»
Вчера, 22:22
4
Шалимов поспорил с Аршавиным насчет игры Соболева
Вчера, 21:59
2
Клуб Бердыева взял в аренду защитника «Локомотива»
Вчера, 21:33
2
Бубнов объяснил, почему не включил Аршавина в топ-3 лучших российских футболистов в 21-м веке
Вчера, 21:09
3
В «Зените» раскрыли планы на последние дни зимнего трансферного окна
Вчера, 20:44
12
Топ-5 лучших российских футболистов в 21-м веке по версии Бубнова
Вчера, 20:33
4
РФС снял санкции с трех клубов
Вчера, 20:00
В «Сочи» возвращается форвард, проваливший аренду в ОАЭ
Вчера, 19:46
2
ФотоЖена Заболотного высмеяла замедление Telegram в России
Вчера, 19:33
34
Кержаков поспорил с Игнашевичем о выборе лучшего тренера сборной России в 21-м веке
Вчера, 19:16
3
ЦСКА объявил об уходе защитника
Вчера, 18:57
1
В РПЛ сменился самый дорогой футболист
Вчера, 18:38
17
«Рубин» заинтересовался полузащитником «Ростова»
Вчера, 18:23
1
Игнашевич выбрал лучшего тренера сборной России в 21-м веке
Вчера, 18:17
3
Кержаков вспомнил, как Дзюба на его глазах побил бомбардирский рекорд сборной России
Вчера, 17:41
2
Мусаев сообщил о травме Сперцяна
Вчера, 17:26
В «Зените» прокомментировали риски, связанные с арендованным Дураном
Вчера, 16:54
1
Агент ответил, останется ли Бонгонда в «Спартаке»
Вчера, 16:30
5
РФС снял трансферный бан с еще одного клуба РПЛ
Вчера, 16:24
2
Аршавин одним словом описал готовящийся трансфер Козлова из «Краснодара» в ЦСКА
Вчера, 15:57
В Европе хотят провести турнир с топ-клубами РПЛ
Вчера, 15:46
14
В «Зените» раскрыли детали аренды Дурана
Вчера, 15:31
9
В «Ростове» подтвердили получение официального предложения по Вахании
Вчера, 15:20
2
