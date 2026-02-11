Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • Победитель Зимнего кубка РПЛ, позор Слуцкого в азиатской ЛЧ, уход защитника из ЦСКА и другие новости

Победитель Зимнего кубка РПЛ, позор Слуцкого в азиатской ЛЧ, уход защитника из ЦСКА и другие новости

Сегодня, 01:30

Названа сумма трансфера Боселли в «Краснодар»

Роман Еременко принял окончательное решение по возвращению в РПЛ

В «Зените» раскрыли детали аренды Дурана

Стало известно, как Роналду убедили прекратить забастовку – из-за него тренер «Аль-Насра» может уйти в отставку

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вылетел из азиатской ЛЧ по итогам общего этапа

Названо следующее место работы Моуринью

«Спартак» не смог обыграть «Астану» в товарищеском матче

ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ, одолев «Зенит» по пенальти; «Динамо» вырвало победу над «Краснодаром»

Клуб Бердыева взял в аренду защитника «Локомотива»

Министр спорта Дегтярев анонсировал возвращение России в международные футбольные турниры

ЦСКА объявил об уходе защитника

Источник: «Бомбардир»
Главные новости
Победитель Зимнего кубка РПЛ, позор Слуцкого в азиатской ЛЧ, уход защитника из ЦСКА и другие новости
01:30
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» спас ничью с «Вест Хэмом», но прервал серию из 4 побед
01:09
Бубнов посоветовал «Спартаку» оптимальную связку в центре обороны
00:55
1
Гурцкая призвал ЦСКА избавиться от летнего новичка: «Чем быстрее, тем лучше»
00:47
Бубнов – о Кисляке в Бразилии: «Что он там забыл?»
00:28
4
«Скажу вам по секрету»: министр спорта Дегтярев анонсировал возвращение России в международные футбольные турниры
Вчера, 23:50
9
Бубнов ответил, почему не включил Дзюбу в топ-10 лучших российских футболистов в 21-м веке
Вчера, 23:39
1
Гурцкая – о новом защитнике ЦСКА: «Это не замена Дивееву»
Вчера, 23:29
1
Шалимов назвал игрока, который выпадет из стартового состава «Зенита»
Вчера, 23:07
2
ВидеоДзагоев показал, как болел за ЦСКА на матче с «Зенитом»
Вчера, 22:49
1
Кубок Италии. «Наполи» вылетел в 1/4 финала от команды Фабрегаса
01:15
1
АПЛ. «Челси» упустил победу, «Тоттенхэм» и «Эвертон» проиграли
00:32
Гурцкая высказался о новичке «Зенита» Дуране
00:21
3
Беллингем может пропустить вдвое больше, чем ожидалось
Вчера, 23:59
«Скажу вам по секрету»: министр спорта Дегтярев анонсировал возвращение России в международные футбольные турниры
Вчера, 23:50
9
Бубнов ответил, почему не включил Дзюбу в топ-10 лучших российских футболистов в 21-м веке
Вчера, 23:39
1
Гурцкая – о новом защитнике ЦСКА: «Это не замена Дивееву»
Вчера, 23:29
1
Шалимов назвал игрока, который выпадет из стартового состава «Зенита»
Вчера, 23:07
2
«Арис» уволил белорусского тренера
Вчера, 22:58
ВидеоДзагоев показал, как болел за ЦСКА на матче с «Зенитом»
Вчера, 22:49
1
Нападающий сборной Испании пропустит ЧМ-2026
Вчера, 22:35
Бубнов – о новичке «Зенита»: «То, что нужно на данный момент»
Вчера, 22:22
4
ФотоКлуб Абаскаля объявил о подписании экс-игрока «Спартака»
Вчера, 22:08
2
Шалимов поспорил с Аршавиным насчет игры Соболева
Вчера, 21:59
2
Тренер «Аль-Насра» может уйти в отставку из-за Роналду
Вчера, 21:46
Клуб Бердыева взял в аренду защитника «Локомотива»
Вчера, 21:33
2
В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Магуайра
Вчера, 21:21
Бубнов объяснил, почему не включил Аршавина в топ-3 лучших российских футболистов в 21-м веке
Вчера, 21:09
3
Экс-вратарь «ПСЖ» рассказал, за что Сафонова полюбили в команде
Вчера, 20:51
1
В «Зените» раскрыли планы на последние дни зимнего трансферного окна
Вчера, 20:44
12
Топ-5 лучших российских футболистов в 21-м веке по версии Бубнова
Вчера, 20:33
4
Мусаев назвал причины поражения «Краснодара» от «Динамо»
Вчера, 20:20
1
РФС снял санкции с трех клубов
Вчера, 20:00
В «Сочи» возвращается форвард, проваливший аренду в ОАЭ
Вчера, 19:46
2
ФотоЖена Заболотного высмеяла замедление Telegram в России
Вчера, 19:33
34
