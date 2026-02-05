Введите ваш ник на сайте
Азар назвал идеального тренера для «Челси»

Вчера, 23:43
1

Экс-вингер «Челси» Эден Азар считает, что лондонскому клубу нужно назначить Сеска Фабрегаса на пост главного тренера.

«Мы разговаривали летом с Фабрегасом. Я сказал, что он был одним из лучших полузащитников и станет одним из лучших тренеров.

Думаю, ему нужно вернуться в «Челси». Он любит футбол и знает о нeм всe.

Я фанат «Челси» и желаю клубу всего наилучшего. Поэтому я мечтаю увидеть Сеска на тренерском посту команды. А я бы сидел на трибунах позади него и наслаждался игрой», – сказал Азар.

  • Фабрегас возглавляет «Комо», который идет на 6-м месте в Серии А с 41 очком в 23 турах.
  • Испанец выступал за «Челси» с 2014 по 2019 год.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Комо Челси Азар Эден Фабрегас Сеск
Комментарии (1)
Таврида
1770325225
Азар просто Мостового не знает, а то бы не порол чепуху насчет Фабрегаса(((
Ответить
