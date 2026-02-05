Азар назвал идеального тренера для «Челси»

Экс-вингер «Челси» Эден Азар считает, что лондонскому клубу нужно назначить Сеска Фабрегаса на пост главного тренера.
«Мы разговаривали летом с Фабрегасом. Я сказал, что он был одним из лучших полузащитников и станет одним из лучших тренеров.
Думаю, ему нужно вернуться в «Челси». Он любит футбол и знает о нeм всe.
Я фанат «Челси» и желаю клубу всего наилучшего. Поэтому я мечтаю увидеть Сеска на тренерском посту команды. А я бы сидел на трибунах позади него и наслаждался игрой», – сказал Азар.
- Фабрегас возглавляет «Комо», который идет на 6-м месте в Серии А с 41 очком в 23 турах.
- Испанец выступал за «Челси» с 2014 по 2019 год.
Источник: La Gazzetta dello Sport