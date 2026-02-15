Азар: «Сейчас я скорее водитель, чем футболист»

Бывший полузащитник сборной Бельгии Эден Азар рассказал, чем занимается после завершения карьеры.

За свою профессиональную карьеру, которая длилась 16 лет, Азар выступал за три европейских клуба: «Лилль», «Челси» и «Реал».

В октябре 2023 года он объявил о завершении карьеры.

«Жизнь летит очень быстро, особенно в футболе. Вчера мне было 19, сегодня – 35. Нужно наслаждаться жизнью, не только в футболе, но и во всем остальном.

Семья – вот что помогает. Моя жизнь проста: я сижу дома и наслаждаюсь простыми вещами с женой, детьми и братьями. Когда играешь, постоянно путешествуешь, но, когда останавливаешься, наконец-то появляется возможность уделить им время без стресса.

[После завершения карьеры] я никогда не тренировался в 10 утра! Я просто играл по субботам, и все. Сейчас моя жизнь довольно проста. Я отец пятерых детей. В данный момент я скорее их водитель, чем футболист, но это нормально», – сказал Азар.