  «Челси» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

«Челси» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

21 февраля, 15:52
Челси
21.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
4' Ж. Педро
90+3' З. Флемминг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Челси
1
Роберт Санчес
ВР
29
Уэсли Фофана
ЦЗ
23
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
(К) ПЗ
27
Мало Густо
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
17
Андрей Сантос
ОП
8
Энцо Фернандес
ОП
7
Педру Нету
ЛВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
Бернли
1
Мартин Дубравка
ВР
4
Джо Уорролл
ЦЗ
12
Башир Хамфрис
ЦЗ
2
Кайл Уокер
(К) ПЗ
8
Лесли Угочукву
ОП
5
Максим Эстеве
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
19
Зиан Флемминг
АП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
11
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Челси
44
Габриэль Слонина
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
19
Мамаду Сарр
ЦЗ
34
Джош Ачампонг
ПЗ
45
Ромео Лавиа
ОП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
38
Марк Гиу
ЦФ
9
Лайам Делап
ЦФ
Бернли
13
Макс Вайсс
ВР
23
Лукас Пирес
ЛЗ
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
16
Флорентину
ОП
20
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
17
Лум Чауна
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
4-3-2-1
1
Санчес
24
Джеймс
29
Фофана
23
Чалоба
27
Густо
25
Кайседо
17
Сантос
8
Фернандес
7
Нету
10
Палмер
20
Педро
3-1-2-3-1
1
Дубравка
2
Уокер
12
Хамфрис
4
Уорролл
8
Угочукву
5
Эстеве
29
Лорент
10
Эдвардс
19
Флемминг
28
Меджбри
11
Энтони
10
Палмер
4
Адарабиойо
4
Адарабиойо
10
Палмер
27
Густо
21
Хато
21
Хато
27
Густо
7
Нету
19
Сарр
19
Сарр
7
Нету
24
Джеймс
34
Ачампонг
34
Ачампонг
24
Джеймс
20
Педро
9
Делап
9
Делап
20
Педро
2
Уокер
23
Пирес
23
Пирес
2
Уокер
8
Угочукву
20
Уорд-Проус
20
Уорд-Проус
8
Угочукву
29
Лорент
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
29
Лорент
12
Хамфрис
17
Чауна
17
Чауна
12
Хамфрис
11
Энтони
35
Барнс
35
Барнс
11
Энтони
Челси
Точно не сыграют
Филип Йоргенсен
ВР
Леви Колуилл
ЦЗ
Дариу Эссуго
ЦП
Джейми Гиттенс
ПВ
Михаил Мудрик
ЛВ
Марк Кукурелья
ЛЗ
Бернли
Точно не сыграют
Зеки Амдуни
ЦФ
Луис Байер
ЦЗ
Джош Каллен
ЦП
Коннор Робертс
ПЗ
Майк Трезор
АП
Аксель Туанзебе
ЦЗ
Армандо Броя
ЦФ
Статистика матча Челси - Бернли
3
1
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
13
11
Офсайды
2
4
Количество передач
605
302
Сейвы
3
1
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.85
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Бернли», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Бернли»

«Челси» – «Бернли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Бернли Челси
