21.02.2026, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Челси
4-3-2-1
1
Санчес
24
Джеймс
29
Фофана
23
Чалоба
27
Густо
25
Кайседо
17
Сантос
8
Фернандес
7
Нету
10
Палмер
20
Педро
3-1-2-3-1
1
Дубравка
2
Уокер
12
Хамфрис
4
Уорролл
8
Угочукву
5
Эстеве
29
Лорент
10
Эдвардс
19
Флемминг
28
Меджбри
11
Энтони
10
Палмер
4
Адарабиойо
4
10
27
Густо
21
Хато
21
27
7
Нету
19
Сарр
19
7
24
Джеймс
34
Ачампонг
34
24
20
Педро
9
Делап
9
20
2
Уокер
23
Пирес
23
2
8
Угочукву
20
Уорд-Проус
20
8
29
Лорент
7
Брун-Ларсен
7
29
12
Хамфрис
17
Чауна
17
12
11
Энтони
35
Барнс
35
11
Остались в запасе
Челси
Бернли
44
Габриэль Слонина
ВР
45
Ромео Лавиа
ОП
49
Алехандро Гарначо
ЛВ
38
Марк Гиу
ЦФ
Главный тренер
Лайам Росеньор
13
Макс Вайсс
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Хьялмар Экдаль
ЦЗ
16
Флорентину
ОП
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Челси - Бернли
3
1
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
13
11
Офсайды
2
4
Количество передач
605
302
Сейвы
3
1
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.99
0.85
xGP (предотвращенные голы)
0.16
0.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Бернли», 27-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 февраля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Бернли»
- Матч можно посмотреть в сервисе «VK Видео».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»