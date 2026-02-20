Введите ваш ник на сайте
«Челси» – «Бернли»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.80

20 февраля 2026 8:12
Челси - Бернли
21 февр. 2026, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 27 тур
1.80
Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 и тотал больше 2.5 
21 февраля в рамках 27 тура английской Премьер-лиги «Челси» сыграет против «Бернли». Лондонский клуб занимает 5 место с 44 очками и продолжает борьбу за еврокубковую зону, тогда как гости идут 19-ми (18 очков) и находятся в зоне вылета. На фоне разницы в классе и текущей форме именно хозяева подходят к матчу в статусе очевидного фаворита.

«Челси»

В последнем туре «Челси» сыграл вничью с «Лидсом» (2:2), продлив серию без поражений до пяти матчей. Команда стабильно играет в атаке: забивает в 11 турах подряд и отличилась 12 раз за последние 5 матчей (2.40 гола за игру). При этом оборона не всегда действует безошибочно – пропущенные мячи фиксируются уже в четырех турах подряд, а в среднем за пять игр команда пропускает 1.20 гола. Лучшим бомбардиром остается Жоао Педро (16 голов), однако главная сила команды сейчас – именно вариативность в атаке.

«Бернли»

«Бернли» в прошлом туре обыграл «Кристал Пэлас» (3:2), но это не отменяет проблем на дистанции. Команда пропускает в 8 матчах подряд, а всего в последних 5 играх – 11 голов (2.20 за матч). Несмотря на это, атака иногда находит свои моменты: 6 голов за последние 5 матчей и в среднем 1.20 за игру. Джейдон Энтони с 7 мячами остается главным источником угрозы впереди, однако нестабильность в защите часто нивелирует атакующие усилия.

Факты о командах

«Челси»

  • 5 место: 44 очка после 26 туров
  • Не проигрывает в 5 последних матчах АПЛ
  • Забивает в 11 матчах подряд
  • 12 голов забито за последние 5 игр
  • Не проигрывает «Бернли» в 12 последних очных встречах
  • Забивает в 23 матчах подряд против этого соперника

«Бернли»

  • 19 место: 18 очков после 26 туров
  • Пропускает в 8 матчах подряд
  • 11 пропущенных голов за последние 5 игр
  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч
  • Пропускает в 10 матчах подряд

Прогноз на матч «Челси» – «Бернли»

Разница в уровне и текущей форме между командами очевидна. «Челси» стабильно играет впереди и регулярно создает моменты даже против более организованных соперников, тогда как «Бернли» допускает слишком много ошибок в обороне. С учетом того, что хозяева забивают в 11 турах подряд и исторически успешно играют против этого соперника, можно ожидать результативный матч с преимуществом лондонцев.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 и тотал больше 2.5 – 1.80

1.80
Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 и тотал больше 2.5 
Автор: Гроховский Сергей
Англия. Премьер-лига Бернли Челси
  • Читайте нас: 