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28 мая в рамках 12-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся «Женис» и «Каспий». Хозяева занимают 10-е место с 13 очками, гости – 15-е место с 8 очками (зона вылета). «Женис» забивает в 6 последних матчах подряд, а «Каспий» пропускает регулярно. Ожидается уверенная победа хозяев.

«Женис»

Астанский коллектив подходит к матчу в неплохой форме – команда забивает в 6 последних матчах подряд. В атаке «Женис» стабилен: 8 голов за последние 5 игр (1.60 в среднем). Сагадат Турсынбай (2 гола) – не самый яркий бомбардир, но команда забивает коллективно. В 4 последних матчах чемпионата «Женис» обязательно отличается.

Проблема – оборона: пропускают в 3 последних матчах (1.20 в среднем). В прошлом туре «Женис» уступил «Елимаю» (1:2), но забил. Дома астанчане чувствуют себя уверенно и должны побеждать аутсайдера.

«Каспий»

Каспийский клуб находится в зоне вылета – 15-е место, 8 очков после 11 туров. Оборона нестабильна – 1.20 пропущенных в среднем, атака слаба – 0.80 гола за игру. Идрис Умаев (3 гола) – главная надежда, но еe недостаточно.

В прошлом туре «Каспий» ушeл от поражения с «Иртышом» Павлодар (2:2), но это не спасение. Команда уже давно не побеждает и вряд ли сможет навязать борьбу «Женису» на выезде.

Факты о командах:

«Женис»

Занимает 10-е место, 13 очков после 11 туров

Забивает в 6 последних матчах подряд

Забивает в 4 последних матчах чемпионата

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Сагадат Турсынбай (2 гола)

«Каспий»

Занимает 15-е место (зона вылета), 8 очков после 11 туров

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Идрис Умаев (3 гола)

Прогноз на матч «Женис» – «Каспий»

«Женис» – команда из середины таблицы с хорошей атакой (1.60 гола за игру). «Каспий» – аутсайдер, который борется за выживание, но выглядит беспомощно. Хозяева стабильно забивают в 6 матчах подряд, а гости пропускают регулярно.

«Каспий» может забить гол престижа – они умеют отличаться даже в проигранных матчах (2:2 с «Иртышом»). Но этого будет недостаточно. «Женис» дома должен побеждать уверенно.

Рекомендованные ставки: