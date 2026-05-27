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«Ордабасы» – «Кайрат»: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 1.6

27 мая 2026 8:31
Ордабасы - Кайрат
28 мая 2026, четверг 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
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1.60
Кайрат не проиграет (X2)
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28 мая в рамках 12-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся «Ордабасы» и «Кайрат». Это битва лидеров: хозяева занимают 2-е место с 25 очками, гости – 1-е место с 26 очками. Обе команды не проигрывают в чемпионате уже 13 и 15 матчей соответственно! «Ордабасы» имеет лучшую разницу мячей (+12) и больше всех забивает (19 голов). Но в очных встречах последние 4 матча выиграл «Кайрат».

«Ордабасы»

Шымкентский коллектив проводит феноменальный сезон – второе место, 13 матчей без поражений, лучшая разница мячей (+12), лучшая атака (19 голов). Оборона – просто каменная: 1 пропущенный гол за последние 5 матчей (0.20 в среднем) и 5 «сухарей» в 7 последних играх!

В прошлом туре «Ордабасы» разгромил «Тобол» (3:0) на выезде. Дома команда чувствует себя уверенно. Однако есть одно «но» – в личных встречах с «Кайратом» у «Ордабасы» проблемы: 4 поражения в 4 последних матчах чемпионата. Это психологический барьер.

«Кайрат»

Алматинский клуб – лидер чемпионата, 15 матчей без поражений. Больше всех побед в турнире (7). Оборона надeжна – 0.60 пропущенных за последние 5 матчей, атака стабильна – 1.20 гола за игру. Жоржинью (5 голов) – лидер.

В прошлом туре «Кайрат» сыграл вничью с «Кайсаром» (0:0) – редкий осечка. Но главное – статистика очных встреч: 4 победы подряд над «Ордабасы»! Это тотальное доминирование. В текущем сезоне «Кайрат» уже выиграл у «Ордабасы» (4:0) и (2:1). Психологическое преимущество колоссальное.

Факты о командах:

«Ордабасы»

  • Занимает 2-е место, 25 очков после 11 туров
  • Тринадцать матчей без поражений
  • Лучшая разница мячей (+12), больше всех забитых голов (19)
  • Оборона – 0.20 пропущенных за последние 5 игр
  • Четыре поражения подряд в очных встречах с «Кайратом»
  • В среднем: 1.60 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)

«Кайрат»

  • Занимает 1-е место, 26 очков после 12 туров
  • Пятнадцать матчей без поражений
  • Больше всех побед в турнире – 7
  • Четыре победы подряд в очных встречах с «Ордабасы»
  • В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Жоржинью (5 голов)

История личных встреч

  • «Кайрат» побеждает в 4 последних очных матчах чемпионата
  • В текущем сезоне «Кайрат» выиграл 4:0 и 2:1

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Кайрат»

Битва двух монстров. «Ордабасы» – лучшая атака и лучшая оборона лиги, феноменальная серия. «Кайрат» – лидер с ещe более длинной серией без поражений (15 матчей) и тотальным доминированием в очных встречах (4 победы подряд).

Какой фактор перевесит? Форма «Ордабасы» впечатляет, но психологическое преимущество «Кайрата» огромно. Алматинцы знают, как играть против этого соперника, и регулярно побеждают. Скорее всего, «Кайрат» не проиграет, но «Ордабасы» дома способен забить. Ожидаем результативный матч с голами от обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Кайрат не проиграет (X2) – коэффициент 1.6
  • Обе забьют – да

1.60
Кайрат не проиграет (X2)
Сделать ставку
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Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Ордабасы
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