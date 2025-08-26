Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вулверхэмптон - Вест Хэм
Вулверхэмптон - Вест Хэм: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Вулверхэмптон
26.08.2025, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Вест Хэм
Матч
Личные встречи
Статистика матча Вулверхэмптон - Вест Хэм
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Вест Хэм
«Вест Хэм» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 22 августа 2025 с коэффициентом 1.67
Сегодня, 09:56
АПЛ. «Манчестер Сити» начал сезон с разгрома «Вулверхэмптона» (4:0)
16 августа, 21:31
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2025
16 августа, 18:20
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 7.50
15 августа, 20:51
«Сандерленд» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.61
15 августа, 20:47
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Последние матчи
Все
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Вулверхэмптон
0 : 4
16.08.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сандерленд
3 : 0
16.08.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
25.05.2025
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ипсвич Таун
1 : 3
25.05.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Кристал Пэлас
4 : 2
20.05.2025
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сандерленд
3 : 0
16.08.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ипсвич Таун
1 : 3
25.05.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Хэм
1 : 2
18.05.2025
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 2
11.05.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
1 : 1
04.05.2025
Тоттенхэм
