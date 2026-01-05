Введите ваш ник на сайте
«Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 6 января 2026 с коэффициентом 1.63

05 января 2026 8:09
Вест Хэм - Ноттингем Форест
06 янв. 2026, вторник 23:00 | Англия. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
6 января в рамках 21 тура Премьер-лиги «Вест Хэм» примет «Ноттингем Форест». Матч имеет ключевое значение в борьбе за выживание: хозяева идут в зоне вылета, гости располагаются строчкой выше. Обе команды подходят к встрече в сложном состоянии, регулярно теряя очки и допуская ошибки в обороне, что делает противостояние принципиальным и напряженным.

«Вест Хэм»

Ситуация у «Вест Хэма» остается тревожной. После 20 туров команда набрала всего 14 очков и занимает 18 место. Лондонцы не выигрывают уже в девяти матчах подряд и пропускают в 17 играх кряду в чемпионате. В последних пяти турах «Вест Хэм» забил 4 мяча, но при этом пропустил 12, что в среднем составляет 2.40 гола за игру. Даже на домашнем стадионе команда испытывает серьезные трудности, однако в матчах против «Ноттингем Форест» традиционно действует увереннее.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» располагается на 17 месте с 18 очками и также переживает спад. Команда проиграла четыре последних матча Премьер-лиги, пропуская в каждом из них. В последних пяти встречах гости забили 5 мячей и пропустили 8, демонстрируя нестабильность в обороне. При этом атакующий потенциал позволяет «Форест» регулярно создавать моменты, особенно в матчах против соперников из нижней части таблицы.

Факты о командах

«Вест Хэм»

  • Не выигрывает в 9 последних матчах Премьер-лиги
  • Пропускает в 17 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за последние 5 игр
  • Не проигрывает «Ноттингем Форест» в 7 из 9 последних домашних матчей

«Ноттингем Форест»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за последние 5 игр
  • Забивает в среднем 1.00 гола за последние 5 матчей
  • Проиграл 4 последних матча Премьер-лиги

Личные встречи
50% (6)
0% (0)
50% (6)
21
Забитых мячей
21
1.75
В среднем за матч
1.75
4:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  3:2
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1 : 2
06.01.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
31.08.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Хэм
1 : 2
18.05.2025
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
02.11.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
17.02.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вест Хэм
3 : 2
12.11.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
4 : 0
25.02.2023
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
14.08.2022
Вест Хэм
Англия. Кубок, 3 раунд
Ноттингем Форест
5 : 0
05.01.2014
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Вест Хэм
2 : 1
21.01.2012
Ноттингем Форест
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
1 : 4
28.08.2011
Вест Хэм
Англия. Кубок, 1/16 финала
Вест Хэм
3 : 2
30.01.2011
Ноттингем Форест
Показать все

Прогноз на матч «Вест Хэм» – «Ноттингем Форест»

Матч между двумя командами с проблемной обороной и высокой турнирной мотивацией располагает к обмену голами. «Вест Хэм» будет вынужден играть активно, а «Ноттингем Форест» постарается воспользоваться ошибками соперника. С учетом слабой защиты обеих сторон и важности результата вероятен открытый сценарий, в котором голы будут с обеих сторон, а минимальное преимущество может склониться в пользу хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.63
  • Фора «Вест Хэм» (0) – коэффициент 1.90

1.63
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Вест Хэм
