6 января в рамках 21 тура Премьер-лиги «Вест Хэм» примет «Ноттингем Форест». Матч имеет ключевое значение в борьбе за выживание: хозяева идут в зоне вылета, гости располагаются строчкой выше. Обе команды подходят к встрече в сложном состоянии, регулярно теряя очки и допуская ошибки в обороне, что делает противостояние принципиальным и напряженным.

«Вест Хэм»

Ситуация у «Вест Хэма» остается тревожной. После 20 туров команда набрала всего 14 очков и занимает 18 место. Лондонцы не выигрывают уже в девяти матчах подряд и пропускают в 17 играх кряду в чемпионате. В последних пяти турах «Вест Хэм» забил 4 мяча, но при этом пропустил 12, что в среднем составляет 2.40 гола за игру. Даже на домашнем стадионе команда испытывает серьезные трудности, однако в матчах против «Ноттингем Форест» традиционно действует увереннее.

«Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» располагается на 17 месте с 18 очками и также переживает спад. Команда проиграла четыре последних матча Премьер-лиги, пропуская в каждом из них. В последних пяти встречах гости забили 5 мячей и пропустили 8, демонстрируя нестабильность в обороне. При этом атакующий потенциал позволяет «Форест» регулярно создавать моменты, особенно в матчах против соперников из нижней части таблицы.

Факты о командах

«Вест Хэм»

Не выигрывает в 9 последних матчах Премьер-лиги

Пропускает в 17 матчах подряд

Пропускает в среднем 2.40 гола за последние 5 игр

Не проигрывает «Ноттингем Форест» в 7 из 9 последних домашних матчей

«Ноттингем Форест»